İnceleme: Nanlite LitoLite 5C

Avuç içine sığabilen kompakt boyutları ve gelişmiş teknolojisi ile Nanlite LitoLite 5C mini LED panel konuklarımızdan biri oldu.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Avuç içine sığabilen kompakt boyutları ve gelişmiş teknolojisi ile Nanlite LitoLite 5C mini LED panel konuklarımızdan biri oldu. İster video isterseniz fotoğraf çekimlerinizde kullanabileceğiniz cep boyutlarındaki bu yeni nesil aydınlatma cihazı ile heyecan verici görüntüler elde etmek mümkün.

Nanlite LitoLite 5C, taşıması kolay, dahili bir pile ve RGBWW LED teknolojisine sahip bir aydınlatma cihazı. Ürünü dilerseniz tek başına dilerseniz de başka ürünlerle birlikte sorunsuzca kullanabilirsiniz. Arka kısmı manyetik olduğu için metal alanlara tutturabilir ya da alt kısmındaki 1 / 4-20 montaj yuvası ile standart ekipmanlara entegre edebilirsiniz.

Ürünün küçük kutusunu açtığınızda sizi çok şık ve sağlam bir taşıma çantası karşılıyor. Bu taşıma çantası fermuarlı iki bölüme ayrılmış. Birincisinde LED ışık bulunuyor. İkinci bölümde ise type-C şarj kablosu ve soft box gibi kullanılıp ışığı yumuşatacak bir difüzör çıkıyor. Cihazı powerbank ile ya da bir şarj adaptörü kullanarak şarj etmek mümkün. Nanlite LitoLite 5C en yüksek ışık şiddetinde yaklaşık 90 dakika çalışabiliyor. Işık şiddeti ve mod değiştirildiğinde ise bu süre çok daha fazla olabiliyor. Ayrıca çalışırken de bir powerbank ile kullanılabiliyor.

Difüzör, esnek silikon maddeden yapılmış ve kırılması mümkün değil. LED ışık üzerine çok az bir kısmı girerek oturuyor, ancak herhangi bir sıkıştırması yok. Yani çok hareketli çekimlerde ya da düzgün oturtulmadığında, eliniz çarptığında yerinden çıkması muhtemel… Bu yüzden biraz dikkatli kullanmakta fayda var.

Cihaz üzerinde 5 adet düğme bulunuyor. Bunlar, açma-kapama, mod değiştirme, geçiş, artı ve eksi… Arka kısımda yer alan minik ekranda ise pil durumu, hangi modda olduğu, renk sıcaklığı, renk seçimi, ışık şiddeti, efektler gibi pek çok detay görülebiliyor. Modlardan seçim yapabilmek için mod düğmesine basmak yeterli oluyor. Seçilen mod içerisindeki detayları ayarlayabilmek için de geçiş ve artı-eksi düğmeleri kullanılıyor.

Cihazın en önemli özelliklerinden birisi çekim senaryonuza göre farklı ışık şiddetlerinde, değişik renklerde ve farklı renk sıcaklıklarında kullanılabilir olması. Nanlite LitoLite 5C ile 2700K-7500K arasındaki renk sıcaklık seviyesi kullanılabiliyor. 1 metrede 5600K’de ve difüzör kullanmadan 581 lüks ışık şiddeti verebiliyor. 0.5 metrede ise ışık şiddeti 2351 lükse çıkıyor. Bu mini aydınlatma cihazı ile ışık şiddeti epeyce düşeceğinden 1 metre uzaktaki çekimleri yapmak pek mantıklı görünmüyor.

Nanlite LitoLite 5C, boyundan beklenmeyecek doğru renk ve sabit ışık şiddeti gibi özellikleri sunmak için ortalama 95 CRI ve 97 TLCI gibi üst düzey özellikleri barındırıyor. Böylece bir video çekiminde ışık şiddetiniz ve renk sıcaklığınız zaman içerisinde farklılık göstermiyor. Bu özellik video çekimlerde çok işinize yarayacaktır.

Nanlite LitoLite 5C, böylesine küçük bir ışıktan beklenmeyecek pek çok yeteneği kullanıcılara sunuyor. Üzerinde yer alan type-C bağlantı noktasından yazılımını güncelleme imkanı bile bulunuyor. Bu mini LED ışık, günümüz modern içerik üreticileri, fotoğrafçılar, Youtuberlar, masa üstü ürün çekenler için sunduğu aydınlatma çözümleri ile dikkate değer bir ürün.

Boyutlar: 108x22x60mm

Ağırlık: 138gr

Dimer ayarı: 0-100%

CRI: Ortalama 95

TLCI: Ortalama 97

Renk Sıcaklığı: 2700 – 7500K

Efekt: 15 farklı ayarlanabilir

Dahili Pil: 3.7V/2400mAh

Bağlantı ve şarj: USB-C

Detaylı bilgi için: http://en.nanlite.com/products/litolite_5c