İnceleme: OPPO Enco W51

İçinde bulunduğumuz salgın döneminde popülerliğini iyice artıran kablosuz kulaklıkların her gün yeni bir modeli ile karşılaşıyoruz. Bu alanda pek çok firmanın ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu rekabet ortamının kullanıcılar için en iyi tarafı ise ses kalitesini üst seviyeye çıkaran yeni modellerin ortaya çıkması… Son aylarda tüketici talebinin hızlı bir şekilde yükseldiği özelliklerden biri de aktif gürültü engelleme özelliği… Bu teknoloji, kullanıcıların gürültülü herhangi bir ortamda net bir şekilde müzik dinlemelerini, oyun oynamalarını, video izlemelerini ve telefonla görüşme yapmalarını mümkün kılıyor.

Biz de aktif gürültü engelleme özelliği de sunan OPPO Enco W51 modelini sizler için inceledik. Rüzgarlı havalarda bile kaliteli bir ses performansı sunan aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kablosuz kulaklık modeli Enco W51 iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renklerine sahip olan yeni model, profesyonel ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özellikleriyle dikkat çekici bir deneyim yaşatıyor.

İncelediğimiz Enco W51 modeli beyaz renkliydi ve kare tasarımlı çok şık bir taşıma kutusuna (55,5 gram) sahipti. Oldukça hafif olan kulaklıkları taktıktan kısa bir süre sonra kulağınızda olduklarını unutuyorsunuz. Kulak içine oturan yapısı sayesinde kulağınızdan düşmesi epey zor hale geliyor. Böylece spor yaparken ya da koşarken bile güvenle kullanılabiliyor. Enco W51 hem iOS hem de Android model akıllı cep telefonları ile kullanılabiliyor. OPPO marka bir telefon ile kullanıldığında ise bazı kişiselleştirmeler ve farklı ayarlar da yapılabiliyor.

Gelişmiş aktif gürültü engelleme

Diğer pek çok firma gibi OPPO’nun Akustik Ar-Ge ekibi de gürültü azaltma alanında ileri teknolojiler üzerine çalışıyor. Bu çalışmaların en başta yer alan ürünlerinden olan Enco W51’in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.

Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz.

Tüm gün size eşlik ediyor!

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Dayanıklı pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Eş zamanlı düşük gecikmeli iletim

Enco W51 kulaklıklar bluetooth’un düşük gecikmeli iletimini destekliyor. Geleneksel bluetooth bağlantı aktarımına kıyasla gecikme azaltılıyor ve parazit sorunları çözülüyor. Ergonomik tasarıma sahip kulaklıklar geniş bir yelpazede farklı interaktif seçeneklere de sahip. Örneğin, sol kulaklığa çift tıkladığınızda gürültü azaltma sistemine geçiş yapıyor. Sağ kulaklığa çift tıkladığınızda ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa sesli asistan devreye giriyor.