OPPO, göz alıcı stili 120 Hz Çerçevesiz AMOLED Ekran ve 64MP Ultra Net Üçlü Kamera ile birleştiren yeni modeli Reno11 F 5G’yi Türkiye’de tüketicilerle buluşturdu. Yaz mevsiminin coşkusunu yansıtan Okyanus Mavisi ve Palmiye Yeşili renkleriyle göz dolduran Reno11 F 5G, sunduğu yüksek performans ve uygun fiyatla orta segment akıllı telefon kategorisinde kullanıcıların akıllı telefon deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor. Ultra ince ve hafif tasarımı, sadece 7,54 mm kalınlığı ve 177g ağırlığı ile orta segmente yeni bir soluk getiren telefon hayatı maksimum düzeyde yaşamak isteyen tüketicilerin gün boyu dayanan ve hızla şarj olan uzun ömürlü yol arkadaşı olacak; uzun mesajlaşma, oyun oynama veya izleme seansları sırasında da onlara konfor sunacak.

Reno11 F 5G 6.7 inç boyutundaki Sınırsız 120Hz AMOLED Ekranı, canlı ekran teknolojisi, ekranın her iki yanında ultra ince 1.47mm çerçevesi ve %93.4 ekran gövde oranıyla ile kullanıcılara neredeyse tam bir ekran deneyimi ve kusursuz görüntüleme sunuyor. 1 milyardan fazla renge sahip parlak 10-bit AMOLED ekran, 1100 nit zirve parlaklığı ile gerçeğine yakın fotoğraflar çekme imkânı veriyor. 120Hz akıcı yenileme hızı ile sosyal medya deneyimini üst seviyeye taşıyan telefon, 90 nit’in altındaki 2160Hz PWM karartma ile de daha göz dostu bir kullanım sunuyor. Yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çeken OPPO Reno11 F 5G, yapay zekâ portre rötuşlama ve görüntülerdeki istenmeyen kişileri veya nesneleri belirleyip kaldırarak iz bırakmadan boşlukları doğal olarak doldurabilen silme özelliği (AI Silgi) ile geliyor. Gürültülü arka plan seslerini de başarılı bir şekilde engelleyen Reno11 F 5G, Ultra Ses Modu ile hoparlörden duyulan sesi %300 yükselterek az gelen seslerin daha iyi duyulmasını sağlıyor.

Üçlü Kamera…

Reno11 F 5G, 64MP Ultra-Net Üçlü Kamera ve 4K kayıt özelliği ile içerik yakalamak için ideal bir seçenek. Telefonun yüksek çözünürlüklü 64MP ana kamerası, ultra geniş ve ayrılmış bir makro kamerası ile ayrıntı dolu fotoğrafları başarıyla çekmeyi sağlıyor. Akıllı gece modu, çok yönlü 25mm geniş açılı bir kamerası ve ultra geniş 8MP kamerası ile telefon her türlü ışık ve aydınlatma ortamında profesyonel manzara fotoğrafları çekmeye imkân veriyor. Ana kamera ve 32MP özçekim kamerası sayesinde 4K Ultra-Net video çekmek mümkün olurken, OPPO’nun Portre Uzman Motoru ile gelen kamera portre fotoğrafları da bir üst boyuta taşıyor. Netlik ve yumuşak odak arasında başarılı bir denge oluşturmak için gelişmiş yüz tanıma, nesne algılama, cilt tonu koruması gibi özellikleri birleştiren Portre Uzman Motoru ile kullanıcılar en güzel portreleri çekebiliyor.

İş ve oyun için ColorOS 14

Reno11 F 5G, OPPO’nun ColorOS 14 işletim sistemi ile kullanıcılara kullanım kolaylığı, güvenlik, üretkenlik, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü bir arada sunuyor. Dosya Yuvası (File Dock) özelliği; resim, metin veya dosyaları kolayca kaydetme ve uygulamalar arasında hızlıca paylaşma olanağı sağlıyor. Akıllı Dokunma (Smart Touch) özelliği ile kullanıcılar bir ekran görüntüsünün içinden resim, metin ve hatta resimler içindeki metinleri bile yakalayıp alabiliyor. Akıllı Görüntü Matlama (Smart Touch Matting) özelliği ile bir fotoğrafta altıya kadar nesneyi kolayca kesmek ve resmi Dosya Yuvası’na kaydetmek, böylece çıkartmalar oluşturmak veya doğrudan başka bir uygulama ile paylaşmak mümkün oluyor.

ColorOS 14’ün yeni nesil Trinity Engine teknolojisi de hızlı ve sorunsuz performansı garanti ediyor. ROM Canlandırma (ROM Vitalisation) özelliği, kullanılmayan verileri sıkıştırarak ve yinelenen dosyaları kaldırarak 256 GB kapasiteli Reno11 F 5G’den 23 GB’a kadar ekstra alan tasarrufu sağlayabiliyor. OPPO’nun 48 Aylık Akıcılık Koruması sayesinde Reno11 F 5G kullanıcıları telefonlarını yıllar sonra bile sorunsuz kullanabileceklerinden emin oluyor.

Gelişmiş bağlanabilirlik ve pil kaygısına son

Reno11 F 5G, 6nm MediaTek Dimensity 7050 yonga seti ile çoklu görevlerin ve oyun ve 4K video çekim gibi zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor. Telefon 8GB RAM’i ve 8GB’a kadar genişletilebilir ekstra RAM’i ile arka plandaki uygulamaların kapatılmasına gerek olmadan birden fazla uygulama ve oyun çalıştırmaya olanak tanıyor. 256GB depolama alanı microSD kart aracılığıyla 2TB’a kadar genişletilebiliyor.

Uzun ömürlü, büyük 5000mAh piliyle dikkat çeken Reno11 F 5G, 67W SUPERVOOCTM hızlı şarj ile sadece 10 dakikada %30’a kadar şarj olabiliyor ve tam şarja 48 dakikada ulaşabiliyor. Gelişmiş pil teknolojisiyle dört yıl kullanımdan sonra bile etkileyici pil ömrünü garantileyen telefon böylece kullanıcılara gün boyu kesintisiz kullanım imkânı tanıyor.

100.000 ses tuşuna basma, 200.000 güç düğmesine basma ve USB-C kablosunu 20.000 kez takıp çıkarma işlemlerinin yer aldığı kalite testlerinden başarıyla geçen Reno11 F 5G’nin toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığı da IP65 sertifikası ile belgelendi.