Western Digital Yeni Taşınabilir HDD’lerini tanıttı

Dijital içeriklerin adeta patlama göstermesi ile kullanıcılar, içeriklerini saklayıp koruyacakları; diledikleri gibi erişebilecekleri daha büyük ve daha sağlam çözümlere ihtiyaç duyuyor. Western Digital, WD, WD_BLACK ve SanDisk Professional ürün serilerinde taşınabilir HDD’lerin genişletilmiş versiyonlarını tanıtıyor ve 2,5 inçlik taşınabilir HDD’lerde dünyanın en yüksek depolama kapasitesini kullanıcılara sunuyor. WD My Passport taşınabilir HDD serisi, WD_BLACK P10 Game Drive ve SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD modellerini artık 6 TB kapasitelerde bulmak mümkün.

WD ile Bir Sonraki Seyahatinizi Güvenle Yedekleyin

WD My Passport taşınabilir sabit disk serisinin 6 TB’a kadar kapasite sunmasıyla artık maceraseverler, daha fazla dijital anıyı endişesiz bir şekilde depolayıp yedekleyebilir. USB-C teknolojisi ve modern metal tasarımıyla My Passport Ultra, güvenilir bir taşınabilir depolama çözümü sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olan bu sürücü, ince formuyla kolayca taşınabiliyor. 256-bit AES donanım şifrelemesi ile şifre koruması, değerli içeriği güvenli ve korumalı tutmaya yardımcı oluyor. My Passport sabit diskler, her tarza uygun pek çok renk seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor.

WD_BLACK ile Oyunda Rekabet Üstünlüğünüzü Artırın

WD_BLACK P10 Oyun Sürücüsü, oyuncuların günümüzün AAA oyunlarının hızına ayak uydurmak için konsol veya PC’lerini performans artırıcı araçlarla donatmalarını sağlıyor. 150 oyun1 depolayabilmeye izin veren yeni 6 TB’lik kapasite seçeneği sayesinde oyuncular, konsol veya PC’lerinin depolama kapasitesini yükseltebilirken, yeni oyunlara yer açma amacıyla hangi kayıtlı oyunları sileceklerini düşünmek veya hangi güncellemeyi atlayacaklarına karar vermek zorunda kalmıyor.

SanDisk Professional ile Mükemmel Fotoğrafları Yakalayın

SanDisk Professional’ın G-DRIVE ArmorATD sürücüsü, kullanıcıların doğada kaydettiği vahşi yaşam içeriklerini stüdyoya geri dönene kadar korumalarına yardımcı olmak için darbelere, IP54 yağmur ve toz korumasına ve ezilmeye karşı dayanıklı arazi tipi dayanıklılık özelliklerine sahip. 6 TB SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD, maceranın tüketiciyi götürdüğü her yerde, fotoğrafları, video içerikleri ve dosyaları yedeklemek için güvenilir ve taşınabilir bir yol sunuyor.