İnceleme: Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra modelini New York'ta test ettik!

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Advertorial

Geçtiğimiz haftalarda Leica işbirliği ile öne çıkan Xiaomi 14’ü incelemiş ve çektiğim fotoğraflarla izlenimlerimi hem burada hem de Youtube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Xiaomi 14 Serisi içerisinde yer alan Xiaomi 14 Ultra da inceleme için bizlere ulaştı ve bu telefonla da uzun bir süre geçirdim. Kendisiyle epeyce dolaştım, fotoğraflar ve videolar çektim. Artık biliyorsunuz… Fotoğraf konusunda böyle iddialı modeller olduğunda fırsat bulabilirsem farklı yerlere gidip, değişik karelerle sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyorum. Bu sefer de denk geldi ve bir süredir yapmayı planladığım New York seyahatimde Xiaomi 14 Ultra bana eşlik etti.

Xiaomi 14 Ultra ile New York Gezisi…

New York gezisi için yanıma bir fotoğraf makinesi almadım ve sadece Xiaomi 14 Ultra ile fotoğraflar çektim. Burada ve yine Youtube inceleme videosunda göreceğiniz tüm fotoğraflar Xiaomi 14 Ultra ile çekildi. New York dediğimizde oldukça geniş bir alandan bahsediyoruz. Gezip görebileceğiniz çok fazla şey var. Tabi ki bu seyahatimde her yere gitme şansım olmadı. Ancak hem şehirden hem de şehrin uzağındaki milli parklardan bolca fotoğraf çekebildim. Çektiğim siyah-beyaz fotoğraflardan bir seçkiyi bir süre önce Youtube kanalımda sizlerle paylaştım.

Şimdi gelelim esas konumuza… Yani Xiaomi 14 Ultra’nın kamera özelliklerine… Mobil fotoğrafçılık alanında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi’nin fotoğrafçılık alanında en dikkat çeken modellerinden biri olmayı başardı. Daha önceki incelemelerde de anlattığım gibi fotoğrafçılık alanındaki bu başarısı tabi ki tesadüfi bir şey değil. 2022 yılında Leica ile işbirliğinin başladığı günden itibaren fotoğrafçılık başarısının her yeni modelde bir üst seviyeye çıkıldığını çok rahat söyleyebilirim. Bundan birkaç sene öncesine kadar uzun bir seyahatimde sadece akıllı telefonla fotoğraflar çekeceğimi ve bundan da müthiş keyif alacağımı söyleseler pek inandırıcı gelmezdi doğrusu. Xiaomi 14 Ultra ile çektiğim binlerce fotoğraf sonrasında şunu söyleyebilirim ki ekipmanınız küçülüp bu denli akıllandığında konuya çok daha fazla odaklanabiliyorsunuz.

Hızlı netlik, yüksek optik kalite, telefoto performansı, geniş açı kabiliyeti, gelişmiş kamera modları, anında cevap verebilen deklanşör hızı, RAW desteği ve büyük sensör yapısı benim bu telefonda ilk başta söyleyebileceğim öne çıkan kamera özellikleri arasında yer alıyor. Leica Summilux optik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 14 Ultra, Leica işbirliğinin zirvesini temsil ediyor. Yapılan kombinasyon, en gelişmiş optik konseptleri ve ürün tasarımlarını gözler önüne sererek Xiaomi’nin mobil görüntüleme inovasyonundaki yerini sağlamlaştırıyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın kamera yapısı oldukça iddialı yuvarlak bir tasarıma sahip. Dairesel tasarımla fotoğraf makinelerindeki objektif estetiğine bir gönderme yapılmış. Bu modelde özellikle optik tasarım mühendisliği en üst seviyeye çıkmış diyebilirim. Hem düşük ışıklı ortamlarda hem de doğru renk üretimi, kontrast ve çözünürlük gibi konularda gayet iyi bir sonuç ortaya konmuş. Optiklerde kullanılan asferik elemanlar, filtreler ve özel kaplamalar sayesinde çektiğiniz fotoğraflar net ve keskin görünüyor. Geliştirilen ışık alımı ile ortaya çıkabilecek görüntü parazitleri de en aza indirgenmiş. Tabi bu modeli öne çıkaran en önemli özellikler arasında optik performansı gelse de büyük sensör kullanımı sonucun belli bir kalitenin üzerine çıkmasını garanti ediyor.

1 inçlik yeni sensör

Xiaomi 14 Ultra’nın ana kamerasında 1 inçlik yeni nesil Sony LYT-900 görüntü sensörü kullanılmış. Bu yeni sensör ışık ve gölge ayrıntılarında çok ince detayları yakalayarak son derece yüksek bir dinamik aralık sunuyor. Diğer üç kamerada ise IMX858 sensör kullanılmış. Şimdi bu tür teknik detayları söylerken bazı rakamlar ve ifadeler tabi herkese bir şey anlatmayabilir. Ancak gerçek ortamda ve zor şartlarda çekilmiş fotoğraf örnekleri bu söylenenlerin doğruluğunu ispatlamış oluyor.

New York’ta fotoğraf çektiğim günlerden birisi oldukça soğuk, kapalı ve yağışlıydı. Bu hava şartlarında normalde bana kalsa hayatta fotoğraf falan çekmem. Ama sonuçta seyahatte sınırlı süreler olunca şehir merkezinde ve epeyce de Central Park’ta dolaştım o gün… Hava bu tarz kapalı ve kasvetli olduğunda siyah-beyaz fotoğraflar çok daha güzel görünebiliyor. Xiaomi 14 Ultra bu kötü havada da hem renkli hem siyah-beyazda gayet iyi sonuçlar verdi. Hatta yağmurda epeyce de ıslandı ve o konuda da bir sıkıntı olmadı tabi…

12 mm’den 120 mm’ye…

Xiaomi 14 Ultra, 12 mm’den 120 mm’ye kadar uzanan geniş bir odak uzaklığı aralığı sunuyor bize. Dörtlü kamera kurulumunda her lens 50MP’lik görüntü çözünürlüğü veriyor. 23mm Leica ana kamera 8 lensli bir tasarım ile optik görüntü sabitleyiciye sahip. Bu kamerada f/1.63 ile f/4 değerleri arasında kademesiz, değişken bir diyafram mekanizması kullanılmış. Evet, bu kamerada diyafram değerlerini tıpkı fotoğraf makinesi objektiflerindeki gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Üstteki ana kameranın hemen yanında Leica 75mm telefoto kamera yer alıyor. Hareketli bir mekanizmaya sahip olan 6 elemanlı bu lens optik görüntü sabitleyiciye sahip. 10cm’ye kadar makro çekim de yapılabiliyor ve diyafram değeri f/1.8. Ana kameranın altında Leica 12mm ultra geniş açı kamera konumlandırılmış. 7 elemanlı optik tasarımı olan bu kameranın diyafram değeri f/1.8 ve 5cm’e kadar makro çekimler yapılabiliyor. New York’taki çekimlerimde bu kamerayı da bolca kullandım. Alt kısımda yer alan dördüncü kamera Leica 120mm periskop telefoto kamera. Bu odak uzaklığında oldukça keskin görüntüler sunabilen kamera optik görüntü sabitleyiciye ve f/2.5 diyafram değerine sahip. Az önce söylediğim gibi bu telefonun kamerasında dört kamera ile 12 mm’den 120 mm’ye kadar tüm odak aralıklarını kullanmak mümkün. Özellikle telefoto kameraların netlik hızı ve keskinliği beni oldukça şaşırttı. Hatta gece fotoğraflarında bile dengeli sonuçlar aldığımı söylemeliyim. Hatta hibrit zoom ile 240mm’de bile gayet güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Yanımda büyük ve ağır bir çanta olmadan onbinlerce adım atabilmenin ve özgürce dolaşabilmenin mutluluğu ise paha biçilemez.

Yeni çekim modları

Kamera menüsü arasında daha çok sokak fotoğrafçıları için önerilen hızlı çekim modu, 23mm ile 135mm arasında değişen 6 odak uzaklığı ve yeni telemetreli vizörüyle hareket halinde bile anı yakalamayı ve kadrajı kolaylaştırıyor. Xiaomi 14 Ultra’nın portre modunda 23mm, 35mm, 50mm ve 75mm odak aralığı seçenekleri sunuluyor. Yine daha önceki modellerde olduğu gibi belgesel, dairesel bokeh, yumuşak odak gibi ekstra efektler de kullanılabiliyor. Profesyonel modda diyafram, enstantane hızı, ISO, pozlama değeri, odak uzaklığı, renk sıcaklığı, odak ve diğer parametreler tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Yine Pro modda yer alan 16 bit RAW formatı fotoğrafların doğal tonlarda yakalanmasını sağlayarak orijinal ışık ve gölge detaylarını koruyor. Tabi pro mod ve RAW formatı görüntü işleme aşamasında oldukça işe yarıyor. Yani size fotoğraflarınız üzerinde daha fazla oynama ve düzeltme yapma şansı tanıyor.

Video başarısı…

Xiaomi 14 Ultra ile her ne kadar daha çok fotoğraflar çeksem de video konusundaki başarısını da teslim etmemiz gerek. Xiaomi 14 Ultra, dört kameranın tamamında 8K 30fps çekim desteği sunuyor. Leica optik özellikleri ve yeni sensörüyle 4K ve 8K videolarda netlik yakalayarak profesyonel post prodüksiyon düzenlemelerini kolaylaştırıyor.

Ana kamerası 4K 120fps çekim desteği sunuyor ve 5x ağır çekim efektlerine uyum sağlayabiliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte, 60 fps’de tam aralıklı yakınlaştırma özelliği içeriyor. Cihaz ayrıca 4K 60 fps’de Dolby Vision destekli çekim imkanı sunuyor ve akıcı videolar için sabitleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Tıpkı fotoğraf çekimlerinde olduğu gibi videolarda da Pro mod kullanılabiliyor. Böylece profesyonel ayarlamalar ve 10 bit LOG video kaydı yapılabiliyor. Sinematografik düzeyde 14 EV dinamik aralık elde edilebiliyor. Çekimlerde aydınlık tonlar aşırı pozlanmıyor ve gölgelerdeki ayrıntılar korunuyor.

Çarpıcı estetik tasarım

Xiaomi 14 Ultra’nın öne çıkan diğer özelliklerinden de bahsetmemiz gerekiyor tabi… Xiaomi 14 Ultra’nın tasarımı tek bir alüminyum bloktan üretiliyor. Bu yüksek dayanıklı çerçeve, arka kaplamada kullanılan nano teknoloji vegan deri ve sağlam ön cam kaplamaları ile aşınmaya karşı koruma sağlıyor. Telefon IP68 sertifikasına sahip.

Xiaomi 14 Ultra’nın yenilikçi ekranı, tüm kenarlarda ve köşelerde tutarlı bir kavis oluşturarak ekranı yeniden tanımlıyor ve düz bir ekranın görsel çekiciliğini kavisli bir kenarın dokunsal etkileşimiyle harmanlıyor. Ekran, WQHD+ 3200×1440 piksel çözünürlük, 522 ppi piksel yoğunluğu ve değişken 1 ile 120Hz yenileme hızına sahip. 6,73 inç AMOLED ekran sürükleyici bir deneyim sunarken 3000 nit gibi etkileyici bir tepe parlaklığı ile destekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu kullanıyor

Xiaomi 14 Serisi, son teknoloji işlemcileri, soğutma teknolojisindeki önemli gelişmeleri ve uzun pil ömrünü bir araya getirerek kullanışlı bir akıllı telefon deneyimi sunuyor bizlere. Xiaomi 14 Ultra’da Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu kullanılıyor. 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olan telefonun ağırlığı ise 220 gram. Yeni işlemciyle birlikte grafik performansı yepyeni düzeylere ulaşırken güç tüketimi optimizasyonlarında da önemli iyileştirmeler yapılmış. Xiaomi 14 Ultra’yı ister günlük işler, ister güç gerektiren oyunlar veya profesyonel içerik üretimi için kullanabilirsiniz.

Xiaomi IceLoop soğutma sistemi ile desteklenen cihaz, video kaydı, fotoğrafçılık, gerçek zamanlı yapay zeka ve yoğun oyun oynama gibi zorlu senaryolarda iyi bir akıcılık seviyesi sergiliyor. Daha akıcı fotoğrafçılık ve videografi için kamera modülüne ikinci bir termal kanal ekleyen Xiaomi, Çift Kanallı IceLoop sistemi ile optimum bir termal performans üretiyor.

5000mAh pil

Telefonda 5000mAh pil kullanılmış. Xiaomi pil yönetim sistemi ile donatılan cihaz gün boyu uzun süreli performansı garanti ediyor. Xiaomi 14 Ultra, 80W kablosuz ultra hızlı şarj teknolojisinin yanı sıra kutudan çıkan 90W ultra hızlı şarj adaptörü ile geliyor. Bu adaptör ile yaklaşık 35 dakikada tam şarj yapılabiliyor.

HyperOS işletim sistemi

Xiaomi 14 Serisi, Xiaomi’nin yedi yıllık özel geliştirme çalışmalarının bir sonucu olan HyperOS işletim sistemini içeriyor. Xiaomi HyperOS ile Xiaomi 14 Serisi kullanıcıları, gelişmiş dosya ve bellek yönetimi özellikleri, grafik alt sistemiyle zenginleştirilen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, cihazlar arasında sorunsuz ve güvenli bağlantı, kapsamlı güvenlik ve gizlilik özellikleriyle maksimum sistem performansı deneyimliyor.

Xiaomi 14 Ultra inceleme videosunu Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: