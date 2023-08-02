İnceleme: Zhiyun Molus G60 ve X100

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Zhiyun markasını fotoğrafla ya da içerik üretimi ile uğraşıp duymadan yoktur sanırım. Şimdiye kadar bu markayı daha çok fotoğraf makineleri ve akıllı telefonlar için yenilikçi gimballar üreten bir firma olarak tanıyorduk. Ancak yakın zamanda öyle ilginç iki farklı LED ışık piyasaya çıkardı ki aydınlatma alanında da söz sahibi olacağını hemen herkese hissettirdi.

İşiniz ister fotoğrafçılık isterseniz de hareketli görüntüler çekmek olsun aydınlatma konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ortaya çıkacak işlerin kalitesini belli bir standardın üzerine çıkarmak için genellikle gün ışığı yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden içerik üretimi arttıkça aydınlatma konusu geçtiğimiz birkaç yıldır oldukça önem kazandı. Piyasada irili ufaklı yüzlerce LED aydınlatma çözümü bulunuyor. Ancak bu LED ışıkların pek çoğunun ne yazık ki belli bir standardı bulunmuyor. Durum böyle olunca profesyonel içerik üreticilerinin işi zorlaşıyor. İşte tam da bu noktada özellikle birkaç yıldır LED aydınlatma sektördeki gelişmeleri yakından takip eden birkaç büyük üretici ürün gruplarını oldukça geliştirdi. Zhiyun da bu alanda ciddi bir oyuncu olduğunu arka arkaya çıkardığı LED aydınlatma çözümleri ile gösterdi.

Yeni Nesil Aydınlatma Çözümleri

Girişi biraz uzattık esasında ama bu yazımızda Zhiyun’un kısa bir süre önce satışa sunduğu Molus G60 ve Molus X100 profesyonel kompakt aydınlatma ürünlerinden bahsedeceğiz. Bu yeni ürünleri bir süredir farklı fotoğraf ve video çalışmalarımızda deneyimledik. Sizlere de kısaca bu iki ürünün öne çıkan özelliklerini anlatmaya çalışacağız.

Zhiyun Molus G60 ve Molus X100 hem amatör hem de profesyonel içerik üreticilerinin kullanabileceği iki farklı kompakt LED aydınlatma çözümü. Her iki ışıkta oldukça küçük ve kompakt yapıları ile tüm çekimlerinizde her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ürünler. Bildiğiniz gibi profesyonel aydınlatma ürünleri ve aksesuarları çoğunlukla ağır, pahalı ve bir ekip gerektiren cihazlar. Ancak bahsettiğimiz Molus G60 ve X100, tek başınıza bile kullanabileceğiniz yeni nesil aydınlatma ürünleri olarak öne çıkıyor.

Zhiyun bu iki ürünün tasarımında ciddi bir yeniliğe imza atmış. Şık retro tasarımları ve kullanım kolaylığının yanında oldukça geniş bir aksesuar desteği de sağlanıyor. Ayrıca ısınma sorununa da yine yenilikçi bir çözüm sunuluyor. Böylece farklı çekim senaryolarında bile sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.

Ürünlerin Combo kitlerinden Bowens bayonet adaptörü çıkıyor. Bu adaptör ile hem Molus G60 hem de X100, Bowens bayonetlerle uyumlu özel aksesuarları ve ışık şekillendiricileri kullanabiliyor. Bu pratik çözümle çekmek istediğiniz konuya en uygun yüzlerce aksesuar bulmak mümkün. Şimdi biraz da bu yeni ışıkların farklarından ve teknik özelliklerinden bahsedelim.

Zhiyun Molus G60

Molus G60, avucunuzun içine sığabilen oldukça kompakt bir LED aydınlatma. Ağırlığı sadece 300 gram. Bu kompakt boyutlu ışığı ister kendi özel çantasıyla isterseniz de fotoğraf çantanızla bile kolayca taşıyabilirsiniz.

Molus G60, maksimum güçte 60 W’a kadar güç sunuyor. Üzerinde bir açma-kapama, parlaklık (DIM) ve renk sıcaklığı (CCT) düğmesi bulunuyor. Çevrilerek ayarlanan parlaklık düğmesi oldukça hassas. Bu düğmeye bir kez bastığınızda %50, bir kez daha bastığınızda %100 ve tekrar bastığınızda %0 güç ayarına hızlıca ulaşılabiliyor. Renk sıcaklığı düğmesiyle de 2700K-6500K arasında seçim yapılabiliyor. Arka kısmında yer alan minik ekrandan ayarlanan tüm bu değerler görülebiliyor.

Zhiyun bu yeni ışıklarında doğru renk değerleri için epeyce uğraşmış. CRI/TLCI 96/97 değerleri doğru renk standartlarının ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyor. Yaklaşık 2376 lux ışık değeri sunan G60, bir güç adaptörü ile birlikte geliyor. Ancak güçlü bir powerbank ile de dilediğiniz her yerde kullanılabiliyor. G60, ZY Vega uygulaması ile telefon ve tabletinizden de kontrol edilebiliyor.

Molus G60 aşırı ısınmayı önlemek için yenilikçi bir soğutma teknolojisine sahip. Özel hava kanalları ve fan sistemi bu ışığı uzun süreler kullanmanıza imkan tanıyor.

Bizim incelediğimiz Combo kit çok zengin bir paket içeriği ile geliyor. Paket içerisinde güç adaptörü, taşıma çantası, mini reflektör, dome diffuser, ZY mount-A adaptörü (Bowens), mini tripod ve mini softbox bulunuyor.

Zhiyun Molus X100

Birçok fotoğrafçı ve içerik üreticisini oldukça heyecanlandıran bir diğer aydınlatma ise Molus X100 adını taşıyor. Bu aydınlatma G60’a göre daha güçlü ve kendi özel pili ile kullanılabiliyor. Molus X100, 100 W güç çıkışına sahip. Boyutları yine oldukça kompakt ve sadece 385 gram ağırlığında… Üzerinde bir açma-kapama, parlaklık (DIM) ve renk sıcaklığı (CCT) düğmeleri bulunuyor. Renk sıcaklığı 2700K-6500K arasında ayarlanabiliyor. Renk doğruluğu değerleri CRI≥95 ve TLCI≥97. Ayrıca 3881 lux parlaklık değeri sunuyor.

Molus X100 modelinde hem güç adaptörü hem de çıkarılabilen bir battery grip kullanılabiliyor. Böylece hem iç ortamlarda hem de dış çekimlerde sorunsuzca size eşlik edebiliyor. Hatta kendi pili bittiğinde yine güçlü bir powerbank ile de çalışabiliyor.

X100, aşırı ısınmayı önlemek için jiroskop modelleme ısı alıcıları ve FOC fanlarından oluşan DynaVort Cooling System’i kullanıyor. DynaVort teknolojisi, hava akışı emisyonları üzerinde akıllı kontrol yoluyla soğutma verimliliğini önemli ölçüde artıran akışkan dinamiği ve tutum kontrol algoritmasına dayanıyor. Tam güçte kullanıldığında bir süre sonra devreye giren fan oldukça sessiz çalışıyor ve video çekimlerinizde de sorun oluşturmuyor.

X100, ZY Vega uygulaması ile telefon ve tabletinizden de kontrol edilebiliyor. Bizim incelediğimiz Molus X100 Combo kit içerisinde taşıma çantası, mini reflektör, güç adaptörü, grip battery ve ZY mount-B adaptörü (Bowens) bulunuyor.

Sonuç olarak Zhiyun Molus G60 ve Molus X100, kompakt boyutları, ulaşılabilir fiyatları, kullanıcı dostu özellikleri, sağlam ve şık tasarımları ile tüm içerik üretimlerinize katkı sağlayacak ürünler. Ayrıca ZY Mount (A/B) adaptörleri ile Bowens bayonet yapısına uygun aksesuarları da kullanabilmeniz mümkün. Bu da iş verimliliğinizi ve esnekliğinizi oldukça artıracaktır. Zhiyun gimbal ve aydınlatma ürünleri Türkiye distribütörü Zoom İthalat web sitesinden de detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

https://www.zoomithalat.com/