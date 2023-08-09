Air Serisinin En Yenisi: DJI Air 3

DJI, Air Serisi’ne çift kameralı DJI Air 3’ü ekledi. Geniş açılı bir kamera ve 3x orta telefoto kamera ile Air 3 kullanıcısına, sıkıştırma hissi ve orta odak uzaklığı vaat ediyor. Bu gelişmiş çok yönlü drone, her iki kamerasıyla da 48MP fotoğraflar ve 4K/60fps HDR videolar sunarak muhteşem ayrıntılı çekimler yapılmasını sağlıyor. 46 dakikaya kadar uçuş süresi, tüm yönlerde engel algılama, O4 HD Video İletim Sistemi ve diğer birçok özellik, kullanıcıları hava fotoğrafçılığında ustalık seviyesine taşıyor. DJI Air 3, Air Serisinin sosyal medyada anında paylaşılabilen 2.7K dikey video çekimini (9:16) destekleyen ve çok yönlü engel algılamayı içeren ilk drone’u…

Çift Kameralı Gimbal Sistemi…

DJI Air 3, kompakt bir alanda 1/1,3 inç CMOS geniş açılı kamera ve 1/1,3 inç CMOS 3x orta tele kamera içeren Air Serisinin ilk çift kameralı gimbal sistemine sahip. İki kamera aynı sensör boyutuna ancak farklı odak uzunluklarına sahip, bu da daha tutarlı görüntü kalitesi ve daha çeşitli kamera dili sağlıyor. Geniş açılı kamera ile geniş manzaralar tam olarak yakalanabiliyor ve pilotlar özgürce planladığı görüntüye ulaşıyor. 2,4μm piksel boyutu, 24mm format eşdeğeri ve F1,7 diyafram açıklığı sunuyor. 3x Orta Tele Kamera, 2,4μm piksel boyutu, 70mm format eşdeğeri ve F2,8 diyafram açıklığı sunuyor.Her iki kamera da yalnızca gerçeğe yakın ayrıntılar sunmak için değil, aynı zamanda kolay ikincil kompozisyon için son kırpmayı destekleyerek 48 MP fotoğraflar sunuyor.

DJI Air 3, yüksek kare hızlarında ve maksimum 4K/100 fps’ye kadar 4K/60 fps HDR videonun doğrudan çıkışı için çift yerel ISO’yu destekleyen iki adet 1/1,3 inç CMOS sensöre sahip. Bu videolar, çarpıcı manzarayı gözlerinizin önüne geri getirmek için zengin renk ayrıntılarını ve doğal ışık geçişlerini kaydediyor. Her iki kamera da 10 bit D-Log M ve 10 bit HLG renk modlarını destekliyor. 10 bit D-Log M modu, daha esnek post prodüksiyon için daha fazla vurgu ve gölge ayrıntısını koruyor.

46 dakika uzatılmış Uçuş Süresi…

Air Serisindeki diğer modellere göre DJI Air 3, 46 dakikaya kadar olan uçuş süresi ile yüzde 48 daha fazla maksimum uçuş süresine sahip. Böylece pilotlar, tek bir uçuş sırasında en iyi pozisyonu arayabiliyor ve kompozisyonu rahatça ayarlayabiliyor. Yeni pil şarj merkezi, güç biriktirme işlevini destekliyor. Kullanıcılar, birden fazla pilden kalan gücü en yüksek kalan güce sahip pile aktarmak için işlev düğmesini basılı tutabiliyor. Bu özellik, pilotlara örneğin şarj olanaklarının sınırlı olduğu dağlarda yürüyüş veya ormanda bisiklet sürerken uçuşlarından en iyi şekilde yararlanma özgürlüğü ve esnekliği sağlıyor.

Çok Yönlü Engel Algılama ve Güvenli Kalkış ve İniş…

DJI Air 3, Air Serisinde çok yönlü engel algılamayı içeren ilk drone… Bu özellik, drone’nun her yöndeki engelleri algılamasına izin vererek kapsamlı bir çevre bilinci sağlıyor. Drone’un önünde ve arkasında ileri, geri, sol, sağ ve yukarı algılama sağlamak için bir çift balıkgözü lens bulunurken, alt kısımda güçlü çok yönlü engel algılama sağlayan dürbün lensler ve bir 3D TOF bulunuyor. ActiveTrack işlevi, pilotların ellerini daha fazla serbest bırakıyor ve tam otomatik uçuşun yanı sıra endişesiz eve dönüş sağlamak için Gelişmiş RTH ile birlikte çalışıyor. Yeni nesil O4 video iletim sistemi, DJI Air 3’e olağanüstü performans sağlıyorr. Yalnızca 20 km’ye kadar bir iletim mesafesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda daha güvenli uçuş için canlı görüntünün takılmasını önlemek için iletim kararlılığını daha da geliştiriyor. 1080p/60 fps’ye kadar canlı yayınları destekliyor ve daha yüksek kare hızı, daha akıcı bir izleme deneyimi sağlıyor.

Akıllı Özellikler:

* Her iki kamera için FocusTrack: FocusTrack, konuyu çerçevenin merkezinde tutar.

* QuickShots

* 2,7K Dikey Çekim

* MasterShots: Birden çok klip çekmesine, klipleri düzenlemesine ve hızlı ve zahmetsiz sinematik çekimler oluşturmak için müzik eklemesine olanak tanır.

* Gece Modu

* Hyperlapse: 4K’ya kadar yatay veya 2,7K’ya kadar dikey zaman atlamalı çekim

* Ağır Çekim

* SmartPhoto 3.0: Senaryoya göre HDR, hiper ışık ve sahne tanıma arasından otomatik olarak seçim kolaylığı.

* Hızlı Aktarım

* LightCut: LightCut uygulamasına bağlanarak, görüntüler indirilmeden depolanabilir.

* Tek Dokunuşla Düzenleme

* Tilt-Shift Efektleri

* WayPoints: Kullanıcı, tek çekim gibi zor kamera hareketlerini gerçekleştirmek için DJI Air 3 için uçuş rotalarını ve çekim eylemlerini önceden planlayabilir.