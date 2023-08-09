İnceleme: Huawei MatePad Air

Bu tableti pek çok rakibinden farklı kılan en önemli özelliklerden biri de 144 Hz tazeleme hızına sahip olması.

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Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin hem iş hem de eğlence odaklı kullanabileceğiniz ve yeni nesil amiral gemisi performansı sunan yeni tableti MatePad Air’i inceliyoruz.

Bu yeni tablet serisini MatePad Pro ile MatePad tabletler arasında konumlandırabiliriz. Bu incelememizde öncelikle MatePad Air’in öne çıkan teknik özelliklerinden ve işimize yarayacak avantajlarından bahsetmek istiyorum.

Bu tür ürünleri incelerken sadece masa başında kurcalamak pek içime sinmiyor. Mutlaka sahada ve gerçek hayatta da kullanarak deneyimlemek istiyorum. Bu yeni tableti de yine hem sahada hem de masa başındaki pek çok çalışmada inceleme fırsatı buldum. Bunlardan da yazımızın içerisinde bahsedeceğim.

Sadece 508 gram

Şimdi dilerseniz yavaş yavaş MatePad Air’in öne çıkan özelliklerine sırayla göz atalım. Önce tasarımından başlayalım istiyorum. MatePad Air oldukça şık ve ince bir yapıya sahip. Ağırlığı sadece 508 gram. Kalınlığı ise 6.4mm. Tek elle bile rahatça tutulup kullanılabiliyor. Tabletin arka kısımda ipeksi bir doku kullanılmış. Eliniz terli iken tuttuğunuzda hafif bir iz kalıyor ama kolayca temizlenebiliyor.

Tabletin sağ üst köşesinde alışık olduğumuz açma-kapama ve sağ yan tarafta da ses tuşları yer alıyor. Arka kısımda tek ana kamera kullanılmış. Bu kameranın çözünürlük değeri 13MP ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Fotoğraf sonuçları bir tablet için hiç de kötü sayılmaz. Tabletin ön tarafında ise yatay üst orta kısma konumlandırılmış 8MP’lik 105 derece geniş açılı bir kamera daha yer alıyor. Bu kamera özellikle online toplantılarda oldukça işe yarıyor. Yatay konumlandırılan bu kamera hareket ettiğinizde bile sizi odakta tutan bir özellik olan followcam ile birlikte geliyor.

Bir de Huawei’in kendi geliştirdiği Yapay Zeka Gürültü Engelleme Teknolojisi sayesinde, sorunsuz bir iletişim için tıklama veya arka plandaki pek çok gürültü otomatik olarak filtrelenebiliyor.

4 güçlü hoparlör kullanılmış

Tablette 4 adet yüksek ses kalitesi sunan hoparlör yer alıyor. Müzik dinlerken ya da film izlerken performansını gayet yeterli bulduğumu söylemeliyim. Hazır ses özelliklerinden bahsederken bu modelde çok hoş bir detay daha var. MatePad Air aynı anda iki çift kulaklığa birden bağlanabiliyor. Böylece örneğin uçakta ya da toplu taşımada iki kullanıcı aynı içeriği izleyip, dinleyebiliyor.

3 farklı kullanımla akıllı manyetik klavye…

MatePad Air modelinin gerçekten de çok işe yarayan ve verimliliği artıran pek çok artısı var. Bunlardan birisi de kuşkusuz yeni akıllı manyetik klavye ile birlikte gelmesi. MatePad Air bu yeni akıllı manyetik klavye ile birlikte satılıyor. Klavye, tabletin ön ve arka tarafını tamamen kaplayan bir tasarıma sahip ve böylece taşıma esnasında tabletinizi de koruyor. Akıllı manyetik klavyenin 3 farklı kullanım senaryosu düşünülebilir. Birincisi klavye takılıyken klasik bir notebook gibi kullanılabilir. Burada tabletinize bir mouse da takabilirsiniz. Bu şekilde çok daha hızlı bir çalışma şekli sağlanabilir. İkincisi klavye tabletten ayrılarak en uygun açıda kullanılabilir. Bir diğer kullanım yöntemi de tabletin arkasına manyetik olarak yapışan ve açısı ayarlanan kısmı kullanarak özellikle kalemle çizim ve yazı deneyimi için tercih edilebilir. Kısaca yeni akıllı manyetik klavye ister iş ister eğlence amaçlı çeşitli senaryolara uygun hale getirilebiliyor.

M-Pencil olmazsa olmaz!

Tabi Huawei MatePad tabletlerin kullanım senaryolarında M-Pencil önemli bir rol oynuyor. MatePad Air’de de M-Pencil’ı pürüzsüz çizim ve yazı yazmak için kullanabilirsiniz. Huawei MatePad Air satın alımlarında manyetik akıllı klavye ve M-Pencil hediye ediliyor. Yazının sonuna Huawei Online Mağaza’nın satış sayfasının bir linkini yazıyorum. Buradan detaylı bilgi alabilir ve güncel kampanyaları takip edebilirsiniz. Linkin altına bir de 500 TL değerinde özel bir kod bırakıyorum. Eğer satın almak isterseniz bu kodu da kullanabilirsiniz.

MatePad Air fiyat performans oranında bakıldığında gerçekten çok işlevsel bir tablet. Bu tabletten ne kadar fayda sağlayacağınız biraz da sizin çalışma sisteminize bağlı. Az önce bahsettiğim M-Pencil ile örneğin Huawei Notes uygulamasında kolayca not alabilir ve tüm etkinliklerinizi, ajandanızı, planlarınızı bir araya toparlayabilirsiniz. Bu uygulama M-Pencil ile çalışmak üzere tasarlanmış bir dizi gelişmiş özelliğe sahip. El yazısını metne çevirebilir, fotoğraf ekleyebilir, fotoğrafları düzenleyebilir ve farklı kalem tipleri ile basınca duyarlı bir şekilde çizimler yapabilirsiniz. Çizimleri ve aldığınız notları, bölünmüş ekran, çoklu pencere ve çok segmentli kayıt ile zenginleştirebilir, çalışmalarınıza katkı sağlayabilirsiniz.

144Hz’lik yeni ekran

Şimdi gelin biraz da MatePad Air’in ekran özelliklerine yakından bakalım. Tabletin ekran boyutu 11.5 inç ve ekran gövde oranı %87. 500 nits parlaklık sunan ekran, QHD+ 2800×1840 piksel (2.8K) çözünürlük ve 291 PPI piksel yoğunluğu oranına sahip.

16.7 milyon renk ve P3 geniş renk gamını destekleyen ekran oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bu ekranda hem fotoğraflarınızı hem de videolarınızı gerçeğe yakın bir şekilde izleyip, çeşitli düzenlemeler yapabilmek mümkün.

Bu tableti pek çok rakibinden farklı kılan en önemli özelliklerden biri de 144 Hz tazeleme hızına sahip olması. 120 Hz olan tabletleri biliyoruz. Ancak burada 144 Hz’e çıkılması gerçekten çok iddialı olmuş. Bu tazeleme oranını kullanım senaryolarına göre 30 Hz ila 144 Hz arasında değiştiren dinamik ayarı seçebilirsiniz. Dilerseniz oyun oynarken ve film izlerken en yüksek oranı da seçebilirsiniz.

144 Hz ekran yenileme oranı seçildiğinde daha fazla pil tüketimi olacağını da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden biz yaptığımız incelemede dinamik ayarı seçtik. Böylece yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan tablet ekranı, sürükleyici görseller ile güç verimliliği ihtiyacını da başarılı bir şekilde dengeliyor.

Ayrıca, belirli oyunlarda çözünürlüğü artıran ve daha yüksek yenileme hızıyla daha akıcı ve daha kararlı bir oyun deneyimi sağlayan SuperRender oyun motoru da bulunuyor. 144 Hz ekran, M-Pencil ile de sorunsuz bir şekilde çalışarak el yazısı veya çizim yaparken gecikmeyi neredeyse sıfıra indiriyor.

3:2 ekran en-boy oranı ile kesilmeyen fotoğraflar…

Az önce de söylediğim gibi MatePad Air’in ekran kalitesi ve bize sunduğu faydalar oldukça iyi. Bana kalırsa bir fotoğrafçı için bu tabletin en önemli ekran özelliklerinden birisi de 3:2 en-boy oranına sahip olması. Böylece çektiğiniz fotoğraflar tablet ekranında daha geniş ve kesilmeden görülebiliyor. Kenarlarda kalan siyah boşluklar daha az oluyor. MatePad Air ile fotoğraf makineleriyle daha önce yaptığım çekimlerden bazılarına uzun uzun bakma fırsatım oldu. Ekran kalitesi fotoğrafları canlı ve gerçekçi renklerle gösterdiği için izleme konusunda da geçer not aldığını söylemeliyim.

Huawei ekosistem avantajları

Huawei ürünlerin en önemli farklarından biri olan ekosistem avantajı bu tablette de yer alıyor. MatePad Air’i uyumlu Huawei marka cep telefonuna ya da Huawei taşınabilir bilgisayara Süper Cihaz İşbirliği ile kolayca bağlayabilirsiniz. Böylece ekran paylaşımı özellikleri ile çeşitli kullanım deneyimleri sağlayabilirsiniz. Tabletinizi bilgisayarınıza bağlayarak ikincil bir ekrana dönüşmesini sağlayıp, örneğin Photoshop ile çalışırken tablet ekranında M-Pencil’ı kullanabilirsiniz. Ayrıca son derece hızlı dosya paylaşımı da yapabilirsiniz.

MatePad Air, tablet merkezli bir ofis kurulumunu kolaylaştıran ve cep telefonları, PC’ler, monitörler, kulaklıklar ve hoparlörlerle zahmetsiz cihazlar arası işbirliğine güç veren HarmonyOS 3.1 işletim sistemine sahip.

MatePad Air’de sürükle bırak mantığıyla çalışan SuperHub adında yeni bir uygulamaya da yer verilmiş. Ekranın sağ üst tarafında yer alan bu uygulama ikonuna dilediğiniz yerden metin, fotoğraf, video ya da müzikleri sürükleyerek ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu dosyaları hem uygulamalar hem de cihazlar arasında kolayca aktarabiliyorsunuz. SuperHub özellikle Notes uygulamasıyla birlikte kullanıldığında oldukça işe yarıyor. Çoklu pencere ekranlarıyla iki farklı alanda daha verimli bir çalışma ortamı da sağlanabiliyor.

USB-C bağlantı noktasıyla kart okuyucular ve depolama cihazları takılabiliyor

Fiyat performans oranında oldukça iyi bir seçenek sunan MatePad Air, güçlü Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bu tablette harici bir microSD kart yuvası bulunmuyor. Ancak type-C girişinden çeşitli aksesuarları ve depolama cihazlarını bağlamanız mümkün. Tabi depolama için Huawei Cloud servislerini de ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz.

8300 mAh’lik pil gücü

Bir tablet satın almadan önce ilk bakılan özelliklerden biri de kuşkusuz pil ömrü oluyor. MatePad Air, 8300 mAh’lik yüksek kapasiteli bir pil ile geliyor. Bu pil ile tüm gün yoğun bir kullanım sağlanabiliyor. Arada bir kullanırsanız da sizi birkaç gün idare edebiliyor. Pil ömrü esasında bildiğiniz gibi sizin ne tür uygulamalar kullandığınız ve ekran parlaklık oranı gibi şeylerle de çok ilgili… Ancak bu tabletin pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kutudan 40 W’lık hızlı şarj cihazı çıkıyor. Böylece hızlı ve güvenilir şekilde şarj edilebiliyor. Acil durumlarda 10-15 dakikalık şarj edildiğinde bile saatlerce çalışma imkanı sunuyor.

AppGallery Uygulama Mağazası ve GBOX

Son olarak biraz da uygulamalar konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı kullanıcıların halen Google uygulamaları konusunda kafalarında soru işaretleri olduğunu görüyorum. Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery… Burası her geçen gün daha da büyüyor. Burada bankacılık, alış-veriş, seyahat, ofis, iş, eğlence amaçlı binlerce uygulama kolayca indirilebiliyor. Ayrıca APK ile yine aradığınız hemen hemen tüm diğer uygulamaları bulabilmeniz mümkün. Ben Sony ve Canon fotoğraf makineleri için kullandığım uzaktan kumanda ve aktarım uygulamalarını bu şekilde indirdim ve sorunsuz çalıştırdım.

Whatsapp, Facebook, Instagram, Spotify, Tiktok ve Netflix gibi en popüler uygulamalar zaten doğrudan AppGallery üzerinden indirilip, kuruluyor ve güncellemeleri yapılıyor. Mesela Dergilik uygulamasıyla da Fotoğraf Dergisi’ni ücretsiz indirip tablette dilediğiniz yerde kolayca okuyabilirsiniz.

Google uygulamaları için 3. parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. GBOX’ı indirip daha sonra en sık kullanılan Google ve Microsoft uygulamalarına kolayca erişim sağlanıyor. Bunu defalarca kullandık ve bu konuda da bir sıkıntı yaşamayacağınızı söylemek istiyorum.

MatePad Air gördüğünüz gibi oldukça zengin ve gelişmiş özelliklere sahip. Bu tableti bir fotoğrafçı ve içerik üreticisi gözüyle bir süredir kullanıyorum. Tabletlerde en çok kullandığım Snapseed, Capcut, Photoshop Express gibi uygulamaları bu modelde de sıklıkla kullandım. Type-C bağlantısı ile hem SD hem de microSD kartlarda çekmiş olduğum görüntüleri kolayca aktarıp düzenleyebildim. Ekran parlaklığı gayet yeterli olduğu için dış mekanlarda da çalışabildim.

Süper Cihaz işbirliği ile Huawei taşınabilir bilgisayara kolayca bağlanıp tableti ikinci bir ekran ya da ayna modunda kullanabildim. Kısaca şunu söyleyebilirim ki bu tabletle yapabilecekleriniz biraz da size kalmış esasında…

Sonuç olarak Huawei MatePad Air, fiyat performans oranında bakıldığında oldukça iddialı bir model olarak üst sıralara çıkıyor. Takıp çıkarılabilen ve farklı kullanım senaryolarına uyumlu akıllı manyetik klavye, M-Pencil desteği, yüksek çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızı sunan ekranı, şık ve hafif tasarımı, not almayı kolaylaştıran çözümleri, zengin uygulama mağazası, çoklu ekran desteği, uzun pil ömrü ve Huawei ekosistemine tam uyumlu olması bu tableti hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım için uygun hale getiriyor.

https://consumer.huawei.com/tr/tablets/matepad-air/buy/

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Huawei MatePad Air incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: