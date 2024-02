İnceleme: Huawei MatePad Pro 13.2

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin amiral gemisi performansı sunan, estetik tasarım ve diğer gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken yeni tableti MatePad Pro 13.2’yi inceledik.

İncelediğimiz yeni Huawei MatePad Pro 13.2 versiyonu şu anda Huawei’nin en güçlü tableti konumunda… İncelememizde yeni tabletin tasarımı, ekran özellikleri, üretkenliğe katkısı, farklı kullanım senaryoları, yeni akıllı manyetik klavye, 3.nesil M-Pencil, pil süresi, Huawei ekosistemi ve daha birçok detaydan daha bahsedeceğiz.

13.2” ve %94 Ekran-Gövde Oranı

Yeni MatePad Pro’nun ekran boyutu 13.2 inç ve şimdiye kadarki en yüksek %94 ekran-gövde oranına sahip. En boy oranı ise 3:2. Bu en boy ve yüksek ekran gövde oranı sayesinde fotoğrafların tablette gerçekten müthiş göründüğünü söylemeliyim. Bu modelde ilk kez esnek OLED teknolojisi kullanılmış. Esnek deyince ekranın katlandığı falan aklınıza gelmesin tabi. Bu yeni ekran tipinde dokunmatik hassasiyetler çok daha pürüzsüz ve en az gecikmeli hale getirilmiş.

Ekranın çözünürlük değeri 2.8K, 2880×1920 piksel ve parlaklık oranı 1000nit. 1 milyar renk gösterebilen P3 geniş renk gamı sayesinde fotoğraflar ve videoların gerçekçiliği görülmeye değer doğrusu… 10bit renk derinliği sunan yeni X-True ekranın kontrast oranı 1 milyona bir ve yenileme hızı da 144Hz. Ekran yenileme hızı standart, orta, yüksek ve dinamik olarak ayarlanabiliyor. Genellikle kullanımlarımda daha dengeli bir pil ömrü sunduğu için dinamik modu tercih ediyorum.

Canlı ve Doğru Renk Tutarlılığı…

Farklı cihazlarla çalışan fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için renk tutarlılığı her zaman çok önemli olmuştur. Bir cihazda yaptığınız renk düzeltmeleri başka bir cihazda bambaşka görünüyorsa orada bir sorun var demektir. Bu tablette delta E değeri 1’in altında… Bu değer profesyonel düzeyde tutarlı bir renk doğruluğu olduğunu bize gösteriyor. Huawei renk doğruluğu konusunda taşınabilir bilgisayarlarında da üst düzey değerler sunuyor. Böylece cihazdan cihaza geçişlerde oluşturduğunuz fotoğraf ya da videoların görsel kalitesinin doğru kalmasını sağlıyor.

Huawei ekosisteminde yansıtma modu ile Huawei taşınabilir bilgisayarınızın ekranını tabletinize yansıtarak dokunmatik özellikleri veya yeni kalemi kullanarak tasarımlarınızı çok daha verimli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Örneğin Photoshop ile bir fotoğraf düzenlemesi yaparken tabletinizde kalemi kullanarak daha hassas ve detaylı ayarlamalar yapabilmek mümkün.

Tabi uzun süreler tablet kullanımında tüm bunları yaparken göz sağlınız da çok önemli. Donanım Düzeyinde Mavi Işık emisyon azaltma ve titreşimsiz görsellerin her ikisi de TÜV Rheinland’dan güvenlik sertifikası almış durumda…

Sadece 580 gram ve 5.5mm inceliğinde…

MatePad Pro 13.2, iki renk seçeneği ile geliyor. Altın siyahı ve benim de test ettiğim yeşil renk oldukça ilginç görünüyor. Tabletin yeni arka kapağı darbeye ve çizilmelere karşı dayanıklı cam elyaf malzemeden yapılmış. Bu malzeme çizikleri ve lekeleri uzak tutmaya yardımcı oluyor. Tablet, boyutuna ve özelliklerine göre çok ince bir yapıya sahip. 5.5mm inceliği olan tabletin ağırlığı ise sadece 580 gram. Böylece inceliği ve ağırlığıyla da rakiplerinden bir adım öne geçiyor.

Yeni Akıllı Manyetik Klavye ve 3.Nesil M-Pencil

Tabletle birlikte yeni tasarıma sahip olan akıllı manyetik klavye de verimliliğinizi artırmaya yardımcı oluyor. Bu yeni akıllı manyetik klavyede oldukça büyük bir touchpad kullanılmış. Öyle ki bu touchpad kullandığınız pek çok bilgisayarınkinden bile daha büyük olabilir. Ayrıca touchpad, dokunmatik ekran hareketleriyle de tutarlı…

Çıkarılabilir klavye üç farklı kullanımı destekliyor. Klavye takılıyken dizüstü bilgisayar gibi verimli bir kullanıcı deneyimi sağlanabiliyor. Ayrık formda klavye ve ekranı uzakta kullanabilirsiniz. Stüdyo formunda ise arka kapağın açısını istediğiniz gibi ayarlayıp, çizim yapabilir ya da bir şeyler izleyebilirsiniz.

Manyetik akıllı klavye ile birlikte 3.nesil M-Pencil da geldi. Yeni kalem Nearlink bağlantı kullanıyor ve bu teknolojiyi kullanan ilk Huawei tüketici cihazı olma özelliğini taşıyor. Nearlink, Bluetooth ve Wi-Fi’ye göre daha hızlı veri iletimi, daha geniş kapsama alanı, daha yüksek cihaz bağlantısı gibi birçok avantajı olan yeni bir kablosuz bağlantı teknolojisi. Yazma veya çizim stiliniz üzerinde size daha fazla kontrol ve esneklik sağlıyor. Sadece el yazınızı daha okunaklı ve eskizlerinizi daha gerçekçi hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kağıt üzerinde geleneksel bir kalem veya kurşun kalem gibi hissettiriyor.

10 binden fazla basınç algılama seviyesini destekleyen ürün, yüksek bir dokunuş duyarlılığına sahip. NearLink’in düşük gecikme süresi, güçlü parazit önleme, doğru konumlandırma, yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirlik özellikleri, M-Pencil’ın performansına katkıda bulunuyor.

Çizimlerde İnce Ayrıntılar ve Yumuşak Geçişler…

Benim çizim yeteneklerim size gösterecek kadar iddialı olmadığı için bu yeni tablet ve kalemi hem öğrencilerime hem de yazarlarımızdan Uğurhan Betin’e denettim. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim ve Grafik Tasarım öğrencilerinden Ali Can Kocayiğit, Talha Ersen ve Ekin Akkanat beni kırmayıp kısa bir sürede birkaç çizim ve deneme yaptılar. Farklı uygulamalar ve Huawei Notlar ile yaptıkları çizimlerden bazı örnekleri “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımdaki inceleme videosun da görebilirsiniz.

Ekranın gerçekçi ve canlı renklere sahip yeni esnek OLED teknolojisi tableti kullanan herkesin dikkatini çekti doğrusu… 3. Nesil M-Pencil ile Huawei Notlar üzerindeki hassasiyet ve kalemin minimum gecikme süresinin olması çizim yaparken ince ayrıntılar ve yumuşak geçişler sağlıyor.

Huawei Notlar uygulamasını her kullandığımda daha da gelişmiş olduğunu görüyorum. Bu uygulama hem çizimler hem de eşsiz bir not alma deneyimi sunuyor bize. El yazısını metne dönüştürme, resim ve metinlerin karışık düzenlenmesi, çeşitli not şablonları, şekiller çizerken açılarının gerçek zamanlı görüntülenmesi gibi daha pek çok kolaylık var bu uygulamada.

Notlar uygulamasındaki bir diğer yenilikte HiNote formatı. Eskiden notlar sadece resim ve PDF formatında paylaşılabiliyordu. Onlarda sadece okunabiliyor, düzeltilemiyordu. Şimdi yeni HiNote formatı ile paylaşılan notlar doğrudan düzenlenip ve yeniden oluşturulabiliyor.

HarmonyOS 4 işletim sistemi ile geliyor

Şimdi dilerseniz birazda bu yeni tabletin performans ve diğer donanım özelliklerinden biraz bahsedelim. HarmonyOS 4 işletim sistemi ile gelen tabletin 12GB RAM ve 256 ya da 512GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ama bana kalırsa küçük bir fark verip 512GB’lık modeli tercih etmenizde fayda var.

Bu modelde güçlü Kirin 9000W işlemci kullanılmış. Yüksek verimli anten teknolojisi daha iyi internet bağlantısı ve kapsama alanı sunuyor. MatePad Pro 13.2’de 12 saate kadar video oynatma süresi sunan çift hücreli 10.100 mAh’lik büyük bir pil kullanılmış. Kutudan 88W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Piliniz tamamen bitmiş olsa bile şarj süresi yaklaşık 65 dakika sürüyor. Sadece 15-20 dakikalık şarj ile bile saatlerce kullanım yapılabiliyor. Yüksek kapasiteli pil ve verimli diğer bileşenler sayesinde bu tableti hareket halindeki üretkenliğiniz için sorunsuz kullanabilirsiniz.

Yenilikçi kamera tasarımlarının yer aldığı MatePad Pro’nun çift arka kamerasında 13MP f/1.8 ve geniş açı 8MP f/2.2 diyafram değeri kullanılmış. Ön kamera ise 16MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kameranın yanında ayrıca ToF derinlik algılama kamerası bulunuyor. Yakınlık algıladığında AOD ekranını açabiliyor. Arka ana kamera 4K (30fps), ön kamera ise FHD video kaydı yapabiliyor. Bu kameraları tabi bir cep telefonu kamerası ile karşılaştırmamak gerekiyor. Elbette bu çözünürlük değerleri kaliteli fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ancak tabletlerdeki kameraların amacı daha çok toplantı, seminer ve eğitim çalışmaları gibi alanlarda size yardımcı olmak. Yoksa seyahatlerde 13 inçlik bir tabletle fotoğraf çektiğinizi düşünsenize…

Güçlü ve Temiz Ses Çıkışı

İncelediğimiz MatePad Pro’nun en güçlü olduğu yönlerden biri de eğlence amaçlı kullanımı diyebilirim. Cihazda 4 mikrofon, 6 adet hoparlör bulunuyor. Yüksek ve kaliteli bir ses seviyesi için hoparlörlerden 4 adedi bas, 2 adedi de tizler için kullanılmış. Kısaca bu tableti film izlerken, müzik dinlerken ya da oyun oynarken kullandığınızda sürükleyici bir deneyim yaşıyorsunuz. İlk başlarda da söylediğim ekran kalitesi olayı bambaşka bir boyuta taşıyor.

Zengin Uygulama Mağazası

Tabi tüm bu gelişmiş özellikleri destekleyecek bir uygulama mağazası da sizleri bekliyor. Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery… Uygulama mağazasında aradığınız bankacılık, iş, seyahat, eğlence amaçlı binlerce faydalı uygulama bulabilirsiniz. Ayrıca APK ile yine aradığınız hemen hemen tüm diğer uygulamaları bulabilmeniz mümkün. Ben fotoğraf makinelerimin uygulamalarını bile kolayca bulup, indirdim.

Uygulamalar konusunda kafasında soru işareti olan kullanıcılar için daha önceki Huawei incelemelerimizde de anlattığım 3. parti bir araç olan GBOX ile sorunsuz bir kullanım sağlanıyor. GBOX’ı indirip en sık kullanılan Google veya Microsoft uygulamalarına kolayca erişim sağlanıyor.

SuperHub Kolaylığı ve Huawei Ekosistem Avantajı

İçeriklerin hazırlanmasında bir kolaylıkta sürükle bırak mantığıyla çalışan SuperHub olacaktır. Ekranın sağ üst tarafında yer alan bu uygulama ikonuna dilediğiniz yerden metin, fotoğraf, video ya da müzikleri sürükleyerek ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu dosyaları hem uygulamalar hem de cihazlar arasında kolayca aktarabiliyorsunuz. SuperHub özellikle Notes uygulamasıyla birlikte kullanıldığında oldukça işe yarıyor. Çoklu pencere ekranlarıyla iki farklı alanda daha verimli bir çalışma ortamı da sağlanabiliyor.

Huawei ekosistem avantajlarından biri de farklı cihazlarla işbirliği yapılabilmesi. Örneğin Huawei marka bir bilgisayarınız varsa ekranını tablete yansıtabilir ya da ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Huawei marka bir cep telefonu kullanıyorsanız yine işbirliği modunda kolay dosya aktarımı, çoklu ekran özelliklerini ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Benim MatePad Pro’da en sevdiğim kullanımlardan biri de sağ üst köşeden kalemle tutup çektiğinizde gelen ekran alıntısı yapma ve not ekleme özelliği oldu. Not ekle özelliğini seçtiğinizde hangi uygulamada veya nerede olduğunuz fark etmiyor. Örneğin bir web sitesine bakarken bu özelliği açtığınızda M-Pencil ile önemli yerleri işaretleyebilir, açıklamalar yazabilir ve bunların gerçek zamanlı ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Sadece bu özelliğin bile eğitim ve sunumlarda kullanabilecek pek çok senaryosu geliştirilebilir.

32.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza’da satışa sunulan MatePad Pro 13.2 yanında 3. Nesil M-pencil ve akıllı manyetik klavye hediye ediliyor. Diğer indirim ve avantajlar için Huawei web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse MatePad Pro 13.2, esnek OLED ekranı, hafif ve ince yapısı, 3. Nesil M-Pencil, yeni manyetik akıllı klavye, güçlü işlemcisi, uzun pil ömrü, hızlı şarj desteği, yüksek ve kaliteli ses deneyimi, zengin uygulama mağazası ve Huawei ekosistem avantajları ile her kesimden kullanıcının fayda sağlayabileceği yüksek performanslı bir tablet olmuş.

Huawei MatePad Pro 13.2 incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: