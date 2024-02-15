İnceleme: Sony G Master FE 300mm F2.8 GM OSS

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Sony, geçtiğimiz aylarda Antalya’da yaptığı dünya lansmanı ile bir hayli ilgi gören Sony A9 III full frame aynasız fotoğraf makinesi ile birlikte G Master FE 300mm f/2.8 GM OSS tele objektifi de duyurmuştu. A9 III incelemesini yayınlamıştık. Bu kez inceleme ve fotoğraf çekme fırsatı bulduğum dünyanın en hafif 300mm telefoto prime objektifi G Master FE 300mm f/2.8 GM OSS’den bahsedeceğim.

Sony A9 III ile mükemmel uyum!

G Master’ın ayırt edici özelliği olan keskinlik sunan objektif, yüksek hıza ve yüksek hassasiyete sahip otomatik odaklama performansı sunuyor. Yaklaşık 1470 gramlık hafif tasarımı ve mükemmel ağırlık dengesiyle akıcı spor müsabakalarında veya vahşi yaşam fotoğrafçılığında keskin, dinamik ve belirleyici bir çekim imkanı sağlıyor.

Bu telefoto objektifi Sony A9 III ile birlikte kullandım ve Gloria Sports Arena’da genç sporcu arkadaşların fotoğraflarını çektim. Eş zamanlı olarak duyurulan Sony A9 III ile eşleştirildiğinde saniyede 120 kareye kadar yüksek hızlı sürekli çekim olanağını sunan 300mm f/2,8, karmaşık ve çeşitli hareketlere sahip nesneler başta olmak üzere yüksek hassasiyetle takibi kolaylaştırıyor.

Elde yapılan uzun çekim seanslarında kullanıcısının yükünü azaltarak yorgunluğu en aza indiren objektif, hafif fotoğraf makinesi gövdeleri için ideal bir seçenek sunuyor. Yaptığım çekimlerde Sony A9 III’ü griple birlikte kullandım. Böylece çift pil desteği ve dik çekim esnekliği elde ettim. Bu objektifin kompakt yapısı ve size sağladığı esneklik, hızlı hareket etmenizi gerektiren yerlerde bir monopod ya da tripoda ihtiyaç duymadan çekimleri yapabilmenize imkan tanıyor. Şöyle söyleyeyim ki birkaç saatlik çekimler esnasında elde fotoğraf çekerken aşırı bir zorlanma ya da sıkıntı yaşamadım.

APS-C sensörlü makinelerde 450mm’ye denk gelen ve telekonvertörlede uyumlu olan objektif, 600 mm’ye kadar çekim yapılabilmesini sağlıyor. Telekonvertörle APS-C fotoğraf makinesiyle kullanıldığında ise odak uzaklığı 900 mm’ye denk geliyor.

Sony’nin ileri teknolojisini ve G Master’ın yüksek çözünürlük performansını içeren bu yeni objektif, güzel bokeh efektiyle nesnenin net bir şekilde öne çıkmasını sağlarken hassas AF özelliğiyle spor, haber, etkinlik ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı gibi belirleyici anları en net şekilde yakalıyor.

Çözünürlüğü ve kontrastı görüntü kenarlarına kadar koruyan objektif, daha esnek kırpma ve düzenleme olanağı sağlıyor. Üç Süper ED ve bir ED cam öğesi içeren yenilikçi optik tasarım, renk sapmalarını bastırmak ve tüm çerçeve boyunca yüksek çözünürlükle birlikte kontrast elde etme imkanı sunuyor.

G Master tasarımının ayırt edici özelliği olan kremsi bokeh, lensin 300 mm odak uzaklığını ve f/2,8 maksimum diyafram açıklığını ideal bir şekilde tamamlarken aynı zamanda nesneleri arka plandan öne çıkarmak için dar alan derinliğinin kullanılmasını sağlıyor. Bokeh kalitesini optimize etmek amacıyla üretim sırasında ayrı ayrı kalibre edilen objektifler, 11 bıçaklı dairesel diyafram mekanizmasıyla pürüzsüz top bokehine katkıda bulunuyor.

1470 gram ağırlığında…

Kapsamlı ağırlık azaltma önlemleri ile donatılan 300mm f/2,8 objektif, yaklaşık 1470 gramlık ağırlığıyla sınıfının en hafifi olma özelliğini taşıyor. Dahili lens gövdesinde kullanılan dayanıklı magnezyum alaşım sayesinde hem sağlam hem de hafif bir kullanımı kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Lens gövdesinin ön kısmında yoğunlaşmayan ağırlık, lensi son derece dengeli bir hale getirirken aynı zamanda elde çekim yaparken hareket esnekliğine olanak tanıyor. Gelişmiş vizör stabilitesi sağlayan ve görüntü sabitleme algoritmasını optimize eden MODE 3, kullanıcıların dinamik sahneleri doğru bir şekilde yakalamasını sağlıyor.

Sony A9 III ile kullanırken, odağı herhangi bir konuma anında ayarlamanızı sağlayan işlev halkasına “önceden ayarlanmış odak” seçeneği atanabiliyor. Kısaca bazı özelliklerinden bahsettiğim bu yeni telefoto objektif, hafif, kompakt ve dengeli yapısı ile yüksek kontrastlı, keskin fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor.

Sony G Master FE 300mm f/2.8 GM OSS incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.