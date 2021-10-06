İnceleme: Huawei Watch 3 Pro

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip ilk akıllı saat olan Watch 3 Pro’yu sizler için inceledik.

Akıllı saat pazarında her geçen gün daha fazla yeni model piyasaya sunuluyor. Bu konuda özellikle birkaç firma dünya genelinde çok ciddi araştırma ve geliştirmelere imza atıyor. İşte bu firmalardan biri de Huawei. Huawei HarmonyOS işletim sistemine sahip bu yeni model ile ekosistemine ciddi bir katkı sağlıyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu tarafından geliştirilen bu yeni akıllı saat, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunabiliyor. Profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve uzun pil ömrünün yanı sıra, Huawei Watch 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak hassas biçimde ölçen, yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. Huawei’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

İddialı ve Şık Tasarım

Huawei Watch 3 Pro modelinde gerçekten iddialı bir tasarım görüyoruz. Bir taraftan son derece gelişmiş özelliklere sahip akıllı saat, bir taraftan da geleneksel saat tutkunlarına göz kırpan yenilikçi ve çarpıcı detaylar dikkat çekiyor. Saat tasarımı dairesel ve oldukça büyük bir ekrana sahip.

Estetik, şık bir tasarım sunan Watch 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki, 3D cam kaplama AMOLED ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nits parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü (466x466piksel) ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. AMOLED ekran sayesinde akıllı saatin pil ömründe avantaj sağlanabiliyor ve renkler çok daha canlı bir şekilde görünüyor.

Bizim incelediğimiz model deri kayışlıydı. Bu haliyle oldukça şık görünse de dilerseniz başka kayış seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Huawei Watch 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesine sahip.

İlk Kurulum

Saati kutusundan çıkardıktan sonra çok kısa bir sürede aktif hale getirebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle telefonunuza “Huawei Sağlık” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulama Huawei AppGallery, Google Play Store ve Apple App Store’da yer alıyor. Böylece bu akıllı saati Huawei dışındaki diğer cep telefonlarıyla da sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

Saatin sağ tarafında iki tane fiziksel düğme bulunuyor. Bütün kontrolleri bu iki düğme ile ve dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Saat suya dayanıklı olduğu için ıslak elle de dokunmatik ekranı kullanmanız mümkün. Saat, 5 ATM değerindeki basınca dayanıklı olarak 50 metreye kadar derinlikte kullanılabiliyor. Ancak yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılması tavsiye edilmiyor. Zaten deri kayışlı versiyonu kullanılıyorsa tuzlu suya girmenizi de pek tavsiye etmem. Akıllı saatin ilginç bir özelliği de, suyla temas ettikten sonra ekranı aşağıya doğru kaydırdığınızda ortaya çıkan menüden “Boşalt” simgesine dokunduğunuzda hoparlör kısmından içerisine girmiş olan suyu dışarı atabilmek için ses/titreşim vermeye başlıyor. Sizden de saati eğmenizi, sallamanızı istiyor.

Watch 3 Pro’ya Uygulama Yükleyebilirsiniz!

Huawei HarmonyOS işletim sistemi ile gelen Watch 3 Pro’ya AppGallery üzerinden uygulama yükleyebiliyorsunuz. Müzik, spor, genel kullanım, seyahat gibi pek çok konu başlığındaki farklı uygulamaları doğrudan akıllı saat üzerine indirebiliyorsunuz.

Sağ tarafta bulunan kurma kolu ile ızgara tarzı uygulama ekranından görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan iki fiziksel düğme ve yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran ile menü ve uygulamalar arasında dolaşmak ve diğer ayarları yapmak oldukça kolay.

Watch 3 Pro ile gelen çağrıları kolayca cevaplayıp, telefonuna ihtiyaç duymadan görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Akıllı saatin ses düzeyi ve mikrofon kalitesi gayet iyi. HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışan Huawei Watch 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında yakında ülkemizde de kullanılmaya başlanacak olan eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler.

Gelişmiş Spor, Egzersiz ve Sağlık Modları

Huawei Watch 3 Pro, 100’den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı da sunuyor. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Huawei Watch 3 Pro, sağlık uygulamaları konusunda bir hayli iddialı…

Örneğin biraz endişeliyseniz ve nefes darlığı hissediyorsanız, kan oksijen doygunluğunuz, SpO2 düşük olabilir. Düşük sıcaklık, yüksek irtifa koşullarında bile kan oksijen moleküllerini doğru bir şekilde algılamak için gelişmiş ışık teknolojisini kullanan TruSeen 4.5+ ile SpO2’nizi anında öğrenebilirsiniz. TruSeen 4.5+’ın daha düşük güç tüketimi ile kandaki oksijen seviyenizi saatin her yerinde izleyebilirsiniz.

Huawei’nin yeni yükseltilmiş TruSeen 4.5 kalp atış hızı izleme teknolojisi, daha fazla ışık alımı için 6’sı 1 arada LED ve 4 fotodiyot içeriyor. Safir cam lens, daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç performansı ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş algoritmalar daha doğru kalp atış hızı izleme doğruluğu sağlıyor.

Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. Ayrıca otomatik egzersiz algılama özelliği de size yardımcı oluyor. Uygulama üzerinde adım sayınızı, aktivite sürelerinizi, yakılan kalorilerinizi, uyku kalitenizi, stres seviyenizi ve daha fazlasını hem günlük hem de haftalık olarak detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Çift Kanallı GPS Sistemi

Huawei Watch 3 Pro, çift kanallı GPS takip sistemine sahip. Böylece hassas bir şekilde konum ve rota doğruluğu sağlayabiliyor. Özellikle dış mekanda koşu, yürüyüş, trekking ya da bisiklet sürme gibi aktivitelerle uğraşıyorsanız doğru konumlandırma ve mesafe bilgisi gibi kayıtlar size büyük kolaylık sağlayacaktır. AppGallery üzerinden akıllı saat üzerine yükleyebileceğiniz Petal Maps uygulaması da yine size dış mekan aktivitelerinde kolaylık sağlayacaktır.

Uzaktan Deklanşör Özelliği

Huawei Watch 3 Pro, fotoğraf çekerken de size eşlik edebiliyor. Uzaktan Deklanşör özelliğini kullanarak farklı çekim senaryoları kurgulayabilirsiniz. Örneğin, cep telefonunuzu bir tripoda takıp çekim yapacağınız yere doğru çevirebilir ve siz de aracınızın içerisinden kameranızı kontrol ederek kadrajınızı görüp, sorunsuzca fotoğraflar çekebilirsiniz. Hatta saatin kurma kolu ile zoom yapabilmeniz de mümkün. Ancak küçük bir hatırlatma yapalım, bu özellik HarmonyOS yüklü Huawei akıllı telefonlarıyla çalışıyor.

Pil Durumu…

Akıllı saat kullanıcılarının üzerinde en çok durdukları konulardan biri de pil ömrü. Bildiğiniz gibi tüm akıllı saatlerde pil ömrü biraz kişilerin kullanımıyla orantılı şekilde değişiyor. Huawei Watch 3 Pro ultra uzun pil ömrü modunda 21 güne varan kullanım sağlıyor. Bu süre Huawei’nin belirttiği en uzun pil ömrü süresi. Ortalama bir kullanımda ise pil ömrünü 5 gün gibi düşünebilirsiniz. Sadece 10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlanabiliyor. Cihaz, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerini de destekliyor.

Sonuç

Huawei bu yeni üst segment akıllı saati Watch 3 Pro’da başarılı bir iş çıkarmış. Akıllı saatin fiziksel kalitesi, kullanılan malzemeleri, yazılımsal olarak sunduğu yenilikçi özellikleri biraz yüksek gibi görünen 5699 TL’lik fiyatının hakkını veriyor. Özellikle Huawei marka bir akıllı telefon kullanıyorsanız Watch 3 Pro’ya da mutlaka göz atmanızı öneririz.