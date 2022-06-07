İnceleme: Huawei Watch GT 3 Pro

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Huawei yeni amiral gemisi akıllı saatleri Watch GT 3 Pro ailesini satışa sundu. Bizler de bu yeni akıllı saatler satışa sunulmadan kısa bir süre önce Bodrum’da dalış etkinliklerinin de yer aldığı lansmanda ürünleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Hem bu etkinlikte hem de daha sonrasında farklı ortamlarda bir süre test ettikten sonra da bu yazıyı kaleme aldık.

Öncelikle pek çok akıllı saat markasını ve farklı modelleri inceleyen ve kullanan biri olarak Huawei’nin bu alandaki başarısını her yeni üründe katlayarak artırdığını söylemeliyim. Bu yeni seride, titanyum ve seramik olmak üzere iki ana ürün grubu yer alıyor. Yeni bir arayüz tasarımı, birinci sınıf malzeme kalitesi, geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran, hızlı kablosuz şarj, oldukça fazla kadran seçeneği ve en önemlisi de 14 güne varan pil ömrü bu yeni ailenin ilk bakışta öne çıkan özelliklerinden bazıları.

Bizim incelediğimiz ürün, Huawei Watch GT 3 Pro – Titanyum versiyonu oldu. Bundan sonra yazacaklarımı biraz da bu model özelinde düşünebilirsiniz. Huawei ilk kez bu modellerde EKG analizi özelliğini de sunmaya başladı. TruSeen 5.0+ veri izleme teknolojisiyle, doğru kalp sağlığı ölçümünün yanı sıra kan oksijen oranını izlemeyi de kolaylaştırıyor. EKG analizi ile ilgili birkaç bilgiyi biraz sonra vereceğim.

İki yeni mod: Serbest Dalış ve Golf

Watch GT 3 Pro’ya ayrıca iki yeni spor modu da eklendi; Serbest dalış ve golf… Yazımın başında da bahsettiğim gibi yeni ürünleri daha yakından deneyimleyebilmemiz için Bodrum’da 2 günlük bir lansman düzenlenmişti. Bu etkinlikte profesyonel dalgıç eğitmenleri eşliğinde kısa bir sunumdan sonra bizler de dalış tüpleriyle biraz derine dalmaya çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü daha önce bu tür bir tecrübesi olmayanlar için çok da kolay bir iş olmadığını hemen söylemeliyim. Günümüzde artık neredeyse tüm akıllı saatlerin su geçirmez olduklarını söylemeye gerek yok. Ancak Watch GT 3 Pro serisinde bu bir adım öteye taşınmış. Akıllı saatlerin su dirençleri artırılmış ve daha derine sorunsuz bir şekilde adapte olmaları sağlanmış. 200 tur su basıncı testinden geçtikten sonra EN 13319 mühendislik standardına uygunluğu kanıtlanan akıllı saat, 30 metre derinliğe kadar serbest dalışı destekleyebilen dikkat çekici bir suya dayanıklılık performansına sahip.

Serbest Dalış Moduna sahip olan bu yeni akıllı saat derinlik sensörüyle birlikte geliyor. Bu mod sualtı dünyasını keşfetmenize olanak tanıyor ve aşağıdaki özellikleri sağlıyor:

Dalış yeri danışmanlığı (TBD)

Apne durumu (apne süresi ve solunum süresinin periyodik ölçümleri), kan oksijen seviyeleri ve kalp atış hızı.

Dalış pozisyonu (suya girmeden ve çıkmadan önce)

Dalış verileri: yükselme hızı, gerçek zamanlı derinlik, maksimum derinlik, dalış süresi, yüzey dinlenme süresi ve diğer veriler.

Derinlik, zaman ve diğerleri hakkında alarmlar

Dalışsız süre (dalışsız geri sayım)

Dalış günlüğü

Açıkçası tüplü/tüpsüz dalışla aram iyi sayılmaz. Ancak bu yeni modun pek çok sporcu ve su altıyla ilgilenen kullanıcılar için verimli olacağını düşünüyorum. Titanyum saat kayışını ilk defa test ettiğimiz için tuzlu sudan hiçbir şekilde etkilenmediğini de belirtmek isterim.

Geliştirilen Spor Modları

Huawei Watch GT 3 Pro, GT serisinin iddialı spor modlarını donanım ve yazılım yetenekleri ile daha da geliştirmiş. Yerleşik bir çift bantlı beş sistemli GNSS’ye sahip olan akıllı saat, tüm dünyayı kapsayan, mükemmel parazit önleme performansına sahip ve herhangi bir hata olasılığını en aza indiren beş ana uydu sisteminden veri alabiliyor: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. Huawei Watch GT 3 Pro Serisi’nin 100’den fazla egzersiz modu arasında akıllı koşu planlama özelliği de bulunuyor. Kullanıcının performans hedefleriyle birlikte fiziksel ve koşu geçmişine dayalı kişisel bir koşu planı oluşturmaya yardımcı oluyor. Koşucu ile birlikte gelişen profesyonel tavsiyeler sunmak için hız, kalp atış hızı, mesafe ve daha fazlası gibi verileri değerlendirerek, bu verileri Runtastic ve Komoot gibi dünyanın dört bir yanından 60’ın üzerinde egzersiz uygulaması da dahil olmak üzere diğer uyumlu cihazlarla senkronize ediyor.

Diğer egzersiz modları, golf, kros kayağı ve serbest antrenmana kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu yeni akıllı saati incelerken spor salonundaki yürüyüş, koşu, bisiklet, eliptik bisiklet, yüzme, dalış gibi modları deneyebildim. Şunu gördüm ki, bu tarz bir akıllı saat kullanıldığında ve verileri eksiksiz bir şekilde kaydettiğinizde hem sizi daha düzenli bir şekilde spor yapmaya teşvik ediyor, hem de veri analizleriyle sağlıklı bir yaşam için size yol gösteriyor.

Dikkat çekici tasarım

Biraz da akıllı saatin tasarımı ve yapısından bahsedelim. Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum tasarımı ile çok başarılı ve oldukça dikkat çekiyor. Saatin malzeme kalitesi ilk bakışta kendini belli ediyor. Güçlü ancak hafif titanyum kasa çok sağlam. Yanlışlıkla sertçe sağa sola çarptım ve şimdilik bir çizik bile olmadı. Saatin kristali, neredeyse elmas kadar sert bir malzeme olan safir camdan ve arka tarafı nihai ürüne kadar 60’tan fazla işlemden geçen yüksek teknoloji ürünü zirkonyum seramik tozundan yapılmış. Seçilen malzemeler vücut sıcaklığındaki en ufak değişiklikleri bile algılayabilir.

Titanyum Modeli 1,43 inç AMOLED yüksek çözünürlüklü renkli ekran ile geliyor. Çapı 466 piksellik (326ppi) yüksek çözünürlüğe sahip daha büyük dairesel ekran, önceki sürümlerden daha fazla netlik sunarak tüm verilerin anında okunabilmesini sağlıyor. Ayrıca dokunmatik hassasiyeti ve tepki süresi de inanılmaz…

14 güne varan pil ömrü

Daha önceki inceleme yazılarımda da yazdığım gibi akıllı saatin neredeyse ilk bakılan özelliklerinden biri pil ömrü oluyor. Akıllı saatlerde kullanış tarzınıza ve seçimlerinize bağlı olarak pil süresi değişkenlik gösteriyor. Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum modeli 14 güne varan pil ömrü sunabiliyor. Bizim yaptığımız incelemede de 10 günden fazla kullanım süresi elde ettik. Kablosuz hızlı şarj özelliği ile sadece 10 dakikalık şarj ile tüm gün kullanım sağlanabiliyor.

Detaylı sağlık takibi

Bir akıllı saatin ana işlevlerinden biri de doğru sağlık izlemedir. Gün içerisinde yaptığınız egzersizler ve tüm sağlık verileri kişisel gelişiminiz ve sağlığınız için çok önemlidir. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden Sınıf II tıbbi cihaz olarak onaylanan Huawei’nin yüksek performanslı EKG (Elektrokardiyogram) sensör modülü sayesinde gerçek zamanlı bir EKG ölçümü, sinüs ritmi, arteriyel fibrilasyon ve çok daha fazlası hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca Huawei Watch GT 3 Pro, kardiyovasküler hastalık riskini tarayabilen arteriyel sertlik algılamayı ve SpO2 (kanda bulunan oksijenin oranı) izlemeyi sağlayan Huawei TruSeen 5.0+’ı destekleyerek kullanıcıların oksijen seviyesini istediği zaman ölçmesine olanak tanıyor.

Huawei Watch GT 3 Pro, genel sağlığınızı izlemenize yardımcı olacak bir dizi başka sağlık özelliğine de sahip. Güncellenmiş TruSeen 5.0+ ile saat, kullanıcının kalp atış hızını günde 24 saat boyunca daha da yüksek doğrulukla izleyebiliyor. Huawei TruSleep 2.0 Watch GT 3 Serisi sayesinde, kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesi değerlendirme işlemlerini de gerçekleştiriyor. Kolunda saatle uyuyabilen birisi olmadığım için bu uyku takip özelliklerini hiçbir zaman deneyemedim. Ancak sporcuların bu konuda çok hassas olduklarını ve bu verileri dikkatle incelediklerini biliyorum.

Sağlıklı Yaşam Yoncası

Saat ayrıca bir sağlık asistanına sahip: Sağlıklı Yaşam Yoncası. Kişiselleştirilmiş ayarlar aracılığıyla, kullanıcılar sağlık sorunları, günlük su alımı, ilaç hatırlatıcıları, günlük farkındalık, erken uyku hatırlatıcısı veya egzersiz hacmi hakkında düzenli bilgiler alabiliyorlar. Sağlıklı Yaşam Yoncası özelliği ile Huawei Watch GT 3 Pro, kullanıcıların yoğun yaşam tarzlarına rağmen iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamak için hatırlatıcılar da gönderiyor.

Bileğinizdeki kişisel asistan

Bir akıllı saatle, bileğinize antrenman, oyun, eğlence ve diğer senaryolar için kullanabileceğiniz birçok farklı uygulama takıyorsunuz. Huawei Watch GT 3 Pro, Bluetooth aramalarını, akıllı sesli asistanı ve çok daha fazlasını destekliyor. Gününüzü yönetmenize yardımcı olan entegre uygulamalardan, arkadaşlarınızdan güncel bilgileri almanızı ve harika zaman geçirmenizi sağlayan eğlenceli ve sosyal uygulamalara kadar birçok uygulamaya erişmenizi sağlıyor. Tüm bunlar, önceki modele göre %30 daha hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip güçlü, uzun ömürlü pil tarafından destekleniyor.

Tüm akıllı telefonlarla uyumlu

Huawei Watch GT 3 Pro Serisi bağımsız olarak çalışabiliyor, ancak çoğu durumda bir akıllı telefon ile eşleştirilmesi gerekiyor. Tabi düzgün ve doğru bir kullanım için Android ya da iOS işletim sahibine sahip bir telefonla kolayca senkronize edilebiliyor.

Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum modeli 7.499 TL satış fiyatıyla biz bu yazıyı hazırlarken çoktan satışa çıkmıştı bile… Satış fiyatları, indirimler ve ürünlerle birlikte verilen hediyeler için güncel bilgileri Huawei Online Mağaza’dan edinebilirsiniz.