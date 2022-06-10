İnceleme: Nikon Z fc

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon’un stil sahibi retro kamerası Z fc, şık görünümüyle geçtiğimiz aylarda piyasalara fiyakalı bir giriş yapmıştı. Kameranın tasarımı Nikon’un 1982 yılında piyasaya sürülen ve Nikon tarihinde çok önemli bir model olan ikonik Nikon FM2 analog fotoğraf makinesinden ilham alınmış. Sanırım Z fc tasarımıyla 50 yaş üstü ve stil sahibi gençler hedeflenmiş. Beni bu tasarımla yakaladıkları kesin. İlk Nikon’um 1986 yılında rahmetli Mehmet Biber’den aldığım Nikon’un F3 modeliydi, hala dolabımda özenle saklıyorum. İkinci makinem de Z fc’nin esinlendiği modellerden biri olan FE2 olmuştu. Kameranın tasarımı, tutuşu beni baya eskilere götürdü açıkçası.

Genel tasarımına bakarsak, ISO, pozlama ve poz telafi komutları üst bölüme yerleştirilmiş. Üst tasarımı Fujifilm’in bazı modellerini andırıyor, tabi Z fc’nin tasarımı 80’lerdeki kendi modelinden aldığı için Nikon’un özgün tasarımı diyebiliriz. Makinenin üstünde birde diyaframı görebildiğimiz küçücük bir dijital ekran bulunuyor. Bu dijital ekran oldukça küçük, gençler için sorun olmasa da biz 50 yaş üstü için bu ekranı gözlüksüz okumamız neredeyse imkansız. Üst panel yekpare alüminyum kadranlar kullanıyor. Butonlardaki sayılar ve işaretler yapıştırılma baskı yerine metale kazınarak yapılmış. Gövde magnezyum iskelet üzerine yapıldığından Nikon’un efsanevi sağlamlığını burada da göstermişler. Nikon’un logosu da unutulmamış, 80’lerde kullanılan ince ve düz karakter kullanılmış.

Nikon Z fc, DX format sensör (23.5×15.7mm) boyutu ile 20.9 MP çözünürlük değeri sunuyor ve Expeed 6 işlemci kullanıyor. Bir adet kart yuvasında SD kartlar kullanılabiliyor. ISO aralığı 100 – 51.200 arasında değişiyor. Arka LCD ekran kusursuzca her yöne dönebiliyor. LCD ekranın her yöne dönebilmesi özellikle vloggerlar için çok kullanışlı. İçine program olarak eklenmiş olan 20 fotoğraf filtresiyle ilginç etkiler oluşturulabiliyor. Kullanıcılar; renk, tonlama ve doygunluk gibi farklı parametrelere sahip temaları seçerek çeşitli ruh hâllerini yansıtabilir ve ayrıca efektleri kendi zevklerine göre ayarlayabilirler.

Nikon’un uzun zamandır kullandığı ve yıllar içinde çok geliştirdiği SnapBridge yazılımı Z fc’de de mevcut. SnapBridge uygulaması, fotoğraf makinesiyle kaydedilen fotoğrafları ve videoları akıllı bir cihaza aktarmak için kullanılabildiğinden, kullanıcıların bunları sosyal medyada paylaşmalarını kolaylaştırıyor. En son fotoğraf makinesi donanım yazılımı da uygulama aracılığıyla edinilebiliyor. SnapBridge Sürüm 2.8, yeni kullanıcı arayüzü sayesinde ön plan modu ve arka plan modu olmak üzere artık iki otomatik bağlantı modunu destekliyor. Ön plan modu, yalnızca uygulama etkinleştirildiğinde fotoğraf makinesine bağlanarak fotoğraf makinesi pil tüketimini azaltıyor. Arka plan modu ise uygulama etkinleştirilmediğinde bile görüntüleri otomatik olarak aktaran sabit bir bağlantıya sahip.

Z fc’nin USB-C soketi, pili kendi üzerinde şarj etmenize olanak tanıyor. USB-C soketinin hemen altında bir mikrofon girişi bulunuyor. Makine, 12 bit RAW formatta saniyede 11 kare gibi yüksek bir hıza sahip. Saniyede 11 kare çekimi 50 kareye kadar durmadan devam ettirebiliyor.

AF performansı da geliştirilmiş göz takip özelliği sayesinde oldukça etkileyici. Göz takibi hayvanlarda da mükemmel çalışıyor. Video özellikleri klasik 4K’da 30p, 1080’de 23.98p ile 120p kare arası hızlarında çekim yapmanızı sağlıyor.

Z fc, EN-EL25 pil kullanıyor. Tam şarjlı bir pille yaklaşık 300 kare fotoğraf çekilebiliyor. Z fc’yi 3-4 gün boyunca test ettim. Test süresince kamerayı ve LCD ekranını sık kullandım, 300 kareyi geçmedim ama 3-4 gün boyunca tüm testi tek şarjla bitirdim. Pil ömrü mükemmel olmasa bile ben tatmin edici buldum.

Nikon Z fc’nin ilk testini stüdyoda gerçekleştirdim. Çektiğim fotoğrafların konseptinin 1800’lerde çekilmiş havasında olmasını istedim. Eski tarzda fotoğraflar gibi görünmesi için önce modellere nostaljik kıyafetler bulundu. Eski ahşap bir koltuk ve çiçeklerle sahneyi hazırlayıp çekimlerimi gerçekleştirdim. Fotoğrafları Photoshop’ta siyah beyaza çevirdim, bazı bölümlerine eski lens hatasıymış gibi fluluklar verdim. Biraz ışık lekeleri, toz ve çizik efektleri de ekledim. Bu lekeler fotoğrafa cam film baskısı havası verdi. Modellerin ellerindeki cep telefonu ve dizüstü bilgisayar da esprili bir hava kattı. Z fc bu çekimlerde gayet güzel sonuçlar çıkardı.

Dış çekim testlerimi boğazda, Göztepe sahilinde ve Validebağ Korusu’nda yaptım. Koruda yaptığım çekimlerin ham karelerinde ağaç gölgeleriyle ışık alan bölgeler arasında güneş sert olduğundan çok fark vardı. Fotoğrafları editlerken gölgeleri açtım, ışıklı alanların bir parça pozunu azalttım. Yaptığım müdahalelere rağmen fotoğrafta kayda değer bir piksel bozulması ya da grenlenme olmadı.

Z fc isterseniz kit olarak 16-50mm f/3.5-6.3 VR bir objektifle geliyor. Z fc, 1,5 çarpanlı APS-C format bir kamera olduğundan bu zoom objektifin 35mm karşılığı 24-75mm’ye denk geliyor. Kadraj aralığını anlamanız için Göztepe sahilinde bulunan Ragıp Paşa Köşkü’nü önce 16mm, sonra 50mm değerinde çektim.

Objektifin sokak fotoğrafçıları için oldukça yeterli bir kadraj aralığına sahip olduğunu söyleyebilirim. Kameranın kendisini başta söylediğim gibi belki biraz nostalji yapmak isteyen 50 yaş üstü fotoğrafçılar, farklı ve hafif bir makine ile sokak fotoğrafçılığı ile uğraşanlar için tavsiye ederim.

Nikon Z fc – Teknik Özellikler:

* 20.9 Milyon piksel çözünürlük

* 23.5×15.7mm (APS-C) CMOS Sensör

* Tek SD/SDHC/SDXC kart yuvası

* 209 Noktalı Faz Algılamalı AF Sistemi

* UHD 4K 30 kare video

* 1080p 120 kare video

* 3 inç dokunmatik LCD ekran (1040K)

* OLED EVF (2360K)

* ISO 100-51200

* 4sn – 1/4000sn entantane hızı aralığı

* 209 netleme noktası

* 11 fps çekim hızı (RAW)

* Time lapse özelliği

* 390 gram gövde ağırlığı

* EN-EL25 Lityum iyon pil

* USB-C bağlantı ve şarj girişi