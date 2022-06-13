İnceleme: Huawei P50 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, mobil fotoğrafçılık alanındaki iddiasını her geçen gün daha da artırmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi Huawei, bir süre önce P50 Pro ve P50 Pocket modellerini ülkemizde de satışa sundu. Biz de bu yeni akıllı telefon modellerinden P50 Pro’yu yaptığımız gezilerde ve farklı ortamlardaki çekimlerde kullanarak inceleme fırsatı bulduk.

Kamera performansı ve diğer özellikleri ile fark yaratan bir akıllı cep telefonu olan P50 Pro, Huawei’nin P Serisi içerisinde yer alıyor ve fotoğraf özellikleri ön planda tutuluyor. Bu serinin ilk modeli olan P9, ilk çift kameralı akıllı telefon modellerinden biriydi. P20 Pro, özellikle düşük ışık performansında ve üçlü kamera dizisi kullanması bakımından dikkat çekiciydi. P30 Pro ise muhteşem bir periscope zoom lens kullanıyordu. P40 Pro’da da yine aynı şekilde kameraların başarısı üst seviyedeydi. Tüm bu modelleri kullanıp, özellikle fotoğrafçılık özelliklerini deneyimlemiş biri olarak P50 Pro’nun da P Serisinin bu başarılı mirasını devam ettirdiğini söyleyebilirim.

Huawei’nin P50 Pro modelinde daha fazla çözünürlük ve lens değişiklikleri yerine, yeni Çift Matrisli Kamera Sistemi ile fotoğrafçılığın temellerine dönerek, kullanıcılara gördüklerini iyi bir şekilde fotoğraflayan bir kamera sunmak için dijital görüntüleme sürecini geliştirdiğini görüyoruz.

P50 Pro’nun kameralarına geçmeden önce cihazın diğer bileşenlerinden ve öne çıkan özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Huawei son yıllarda üstüne basa basa tekrarladığı ekosistemini oluşturan tüm ürünleri artık çok daha iyi gösterebiliyor. Akıllı telefonu, tableti, dizüstü bilgisayarı, akıllı saati ve hatta kulaklıkları bile Huawei ekosisteminde çok daha verimli ve kolay kullanılır hale geliyor. Bu ekosistem içerisinde akıllı telefonun rolü ise tartışmasız ilk sırada yer alıyor. Fotoğraf özellikleri dışında çok güçlü ve hızlı bir akıllı telefon olan P50 Pro, cihazlar arasında akıllı bir işbirliği modeli sunuyor.

Süper Cihaz Akıllı İşbirliği

EMUI 12 ile Huawei, birden fazla cihazı tek bir cihazı kontrol ediyormuş gibi kontrol etmeyi kolaylaştıran Süper Cihaz özelliğini sunuyor. Huawei kablosuz kulaklığınıza, akıllı hoparlörünüze, PC’nize veya tabletinize bağlanarak, Süper Cihaz sekmesindeki her şeyi tek bir arayüzden kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Denetim Masası’nı açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmanız yeterli oluyor. “Süper Cihaz” sekmesinde, akıllı telefon simgesi etrafında dönen yakındaki tüm güvenilir cihazların simgelerini görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz cihazın simgesini akıllı telefon simgesine sürüklemeniz yeterli, böylece cihazlarınız otomatik olarak bağlanabiliyor.

Telefondan telefona ve tablete paylaşım

Huawei P50 Pro’da yerleşik olarak bulunan Huawei Share, Huawei cihazları arasında anında dosya aktarımına izin veren bir EMUI özelliği… Büyük dosyalar bile iki Huawei telefon ya da tablet arasında kolaylıkla aktarılabileceği için, tek başına Bluetooth’a kıyasla daha uzun aktarım süresi sorunu çözüldüğü gibi dosyaları paylaşmak için üçüncü taraf bir uygulama yüklenmesi de gerekmiyor. Bu özellik, birden fazla fotoğrafı kolaylıkla başkalarına aktarmak veya büyük video dosyalarını arkadaşlar arasında paylaşmak için de oldukça uygun bir seçenek.

Telefondan dizüstü bilgisayara ve tablete paylaşım

Huawei, ekosistemi MateBook serisine genişleterek P50 Pro ile MateBook serisi dizüstü bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı da mümkün kılıyor. Bir PC dosyasını akıllı telefona göndermek için kullanıcılar PC’deki dosyaya sağ tıklayıp aktarımı başlatmak için ilgili eylemi seçebilirler. Huawei Share, Deeplink arasında paylaşım için de kullanılabilir. Uygulamalardaki bağlantılı sayfalara doğrudan ulaşmak için Huawei Müzik, Video ve Tarayıcı bağlantılarına dokunmanız yeterli.

Bu özellik, P50 Pro’larda yüksek kaliteli fotoğraflar çeken ve topluluklarına göndermeden önce bunları düzenlemek için daha büyük bir ekran isteyen içerik oluşturucular için önemli… Tek yapmaları gereken, dosyaları telefonları ve dizüstü bilgisayarları arasında sürükleyip bırakmak. Bu özellik aynı zamanda herhangi bir Huawei MatePad tabletle de çalışıyor ve kullanıcıların Huawei ekosistemi ürünleri arasında dosyaları sürükleyip bırakmalarına izin veriyor.

Kavisli, Şık Tasarım

P50 Pro, oldukça şık, kavisli bir tasarımla geliyor. Akıllı telefonu tek elle kullanmak, gezinti yapmak ve fotoğraf çekmek oldukça kolay. Ekran büyüklüğü 6.6 inç ve çözünürlüğü 2376×1080 piksel. P50 Pro’da Qualcomm Snapdragon 888 4G işlemci kullanılmış. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı mevcut. Telefonun boyutları 72.8×158.8×8.55mm, ağırlığı ise (pil dahil) 195 gram. Pil değeri 4360 mAh. Kutu içerisinden 66W SuperCharge adaptörü çıkıyor. Böylece telefonu çok kısa sürede şarj etmek mümkün oluyor. Telefon ayrıca IP68 standardında suya ve toza da dayanıklılık sunuyor.

Yeni Kamera Tasarımı

P50 Pro modelinde yeni bir kamera tasarımına yer verilmiş. Arka kısımda yer alan kameralar ve kısa özellikleri de şöyle:

* 50MP 23mm (True-Chroma Lens, f/1.8 diyafram) OIS

* 40MP 26mm (Siyah/Beyaz Sensör, f/1.6 diyafram)

* 13MP 13mm (Ultra Geniş Açılı Lens, f/2.2 diyafram)

* 64MP 90mm (Periskop Telefoto Kamera, f/3.5 diyafram) OIS

Ön kamera ise 13MP f/2.4 değerine sahip.

Siyah/Beyaz Kamera geri geldi!

Huawei, P20 Pro modelinde kullandığı, daha sonraki P Serisi telefonlarında yer vermediği siyah/beyaz çeken kamerayı P50 Pro modelinde geri getirmiş. Sadece siyah/beyaz çekebilen bu kamera sayesinde düşük ışıkta daha iyi detaylar ve düşük kirlilik (noise) oranı elde edilmeye çalışılmış. Özellikle siyah/beyaz fotoğrafçılığa meraklı kullanıcıların bu kamera ile mutlu olacaklarını düşünüyorum. Açıkçası tonlar ve detaylar gerçekten harika…

Huawei XD Optics

Huawei, P Serisi başta olmak üzere diğer modellerinde de daha büyük görüntü sensörleri, daha yüksek megapiksel sayısı ve daha fazla kamera kullanımı konusunda oldukça önemli çalışmalara imza attı. Ancak Huawei mühendisleri, en iyi fotoğrafçılık deneyimini elde etmek için yalnızca donanım becerilerinin peşinden koşmanın yeterli olmadığını biliyorlardı. Bu nedenle, dijital görüntüleme atılımlarındaki bir sonraki aşama, özellikle hesaplamalı fotoğrafçılık olmak üzere yazılım yoluyla gelmeliydi. Bu nedenle Huawei, görüntü sinyali düzeltme teknolojisi olan XD Optics’i tasarladı. Bunun anlamı, görüntü işleme yeteneklerinin optik görüntü sisteminin kendisine eklenmesidir; böylece görüntü bilgisi düzeltmesi, ISP’ye (görüntü sinyali işlemcisi) ulaşmadan önce yapılabilir. XD Optics’i, gerçek dünyayı P50 Pro’nun beynine bağlayan bir köprü olarak da düşünebilirsiniz.

XD Optics, P50 Pro’nun deklanşöre dokunduğunuz andan itibaren görüntü işleme hattı üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlıyor. P50 Pro ile bir görüntü çektiğinizde, veriler sistem düzeyinde olduğu gibi depolanıyor. Bu kayıpsız bilgi daha sonra P50 Pro’nun akıllı nöral motorunun görüntü bilgilerini çıktı için işlemesine olanak tanıyor.

XD Fusion Pro Motoru

XD Optics, denklemin sadece bir yarısı… Korunan tüm bu görüntü bilgileri daha sonra XD Fusion Pro Engine’den geçiriliyor. Esasen, XD Fusion Pro Engine, bir True-Chroma Görüntü Motoru, Süper Filtre Sistemi ve canlı ancak doğru renklere ve çarpıcı, iyi dengelenmiş dinamik aralığa sahip bir fotoğraf üretmek için bir araya gelen Süper HDR teknolojisinden oluşuyor.

Sıra dışı zoom yeteneği…

Huawei P50 Pro, 100x’e kadar yakınlaştırmayı destekleyen çok yönlü yakınlaştırma lensiyle geliyor. Bu, 13 mm’ye eşdeğer bir odak uzaklığına sahip ultra geniş açılı lens ile birleştiğinde, 0,5x ila 100x nihai yakınlaştırma mesafesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. P50 Pro ile 3.5x optik, 10x hibrit zoom yapılabiliyor. 3.5x ve 10x zoom yapıldığında sonuçlar gayet iyi çıkıyor. Ancak tabi ki daha üst değerlere çıktıkça görüntüde bozulma olması gayet normal. P50 Pro’yu test ederken hem elde hem de tripod üzerinde gece ve gündüz, farklı ışık şartlarında zoom performansını da denedik. P50 Pro, keskin zoom çekimlerini yeniden oluşturmak için AIS Pro (AI sabitleme) ile birlikte güçlü XD Optik Motorunu da kullanıyor. Hatta elde, değişik zoom değerleri ile yaptığımız ay çekimlerinden bir örneği burada sizlerle de paylaşmak istiyorum.

OLED Ekran

6.6 inç büyüklüğe sahip OLED ekran, 1,07 milyara kadar renk görüntüleyebilen 120 Hz yüksek çözünürlüklü bir deneyim sunuyor. Ekran, çekilen fotoğrafları gerçek üstü abartmadan, canlı ve doğru bir şekilde gösteriyor.

Akıllı saatlerle kontrol…

Ekosistemin kalbindeki P50 Pro ile Huawei akıllı saatler, P50 Pro’nun kamerası için uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların grup fotoğrafları çekmesi için ya da kameradan uzaklaşmak gerektiğinde oldukça işe yarıyor.

Huawei Watch 3 ile eşleştirildiğinde Fotoğraf Moduna, Portre Moduna ve Video Moduna erişilebiliyor. Görüntüler akıllı saatte önizlenebiliyor. Akıllı saatin kolunu çevirerek kameranın zoom ayarı da kolayca yapılabiliyor.

Sonuç olarak…

Günümüz içerik üreticilerinin ve ileri düzey kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir akıllı cep telefonu olan Huawei P50 Pro, hızlı işlemcisi, şık ve sağlam tasarımı dışında kamera özellikleri ile ön plana çıkan bir model. Eğer Huawei marka bir tablet ya da dizüstü bilgisayara sahipseniz aralarındaki işbirliği ile çok kullanışlı bir ortam hazırlayabilirsiniz. Eğer böyle bir ekosistem kurabilirseniz, P50 Pro bu kurulumun tam ortasında yer alabilecek bir cihaz… Tabi her güzel şeyin bir de fiyatı var. Biz bu yazıyı hazırlarken P50 Pro’nun fiyatı yaklaşık 19.000 TL idi.