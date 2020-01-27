İnceleme: Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Tokina’nın opera serisinde yer alan 16-28mm f/2.8 FF objektifini inceledik. Tokina’nın bu yeni geniş açı zoom objektifi, yüksek çözünürlüklü DSLR fotoğraf makinelerinin tüm gereksinimlerini karşılayabilecek teknik özelliklere sahip.

Hem iç tasarımında hem de dış yapısında yenilikler getiren bu geniş açılı zoom objektif, yüksek kontrast ve hassas bokeh yeteneği sağlıyor. Daha çok manzara, iç mimari, belgesel ve mekan çekimlerinde kullanılabilecek 16-28mm, önceki nesil objektiflere göre daha hızlı ve daha sessiz.

Modern toplumda “opera” kelimesi genellikle drama, müzik ve dansı birleştiren sahne sanat çalışmaları için kullanılır. İtalyancada eser veya sanat eseri anlamına gelir. Bir sanat türü olarak opera ismi bir müzik eseri “opera musicale”den gelir. Latince “opus” kelimesi, günümüzde halen büyük edebi, artistik veya entelektüel çalışma anlamında kullanılmaktadır (örneğin “magnum opus”, “opera magna”). Yeni Premium full frame DSLR objektif serisine opera isminin verilmesinin ardında fotoğrafçılara gerçek sanat eserleri yaratma konusunda yardımcı olma fikri yatıyor.

Optik Performans

Yeni Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF objektif, 15 eleman ve 13 gruptan oluşan kompleks bir optik tasarıma sahip ve bu merceklerden 3 adedi asferik. Özel bir tasarıma ve kaplamaya sahip ön eleman ise görüntü kaybının azalmasını sağlıyor. Tokina bu objektifinde geniş açılarda görmeye alışık olmadığımız bir bokeh olanağı sunuyor. Yaptığımız test çekimlerinde bu süper geniş açı zoom objektifin bokeh oluşturma konusundaki başarısını bizzat görmüş olduk.

Ergonomik Yapı ve Dış Tasarım

Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF, fotoğrafçılara fotoğraf çekimi esnasında alıştıkları güven ve konforu sağlamak üzere tasarlanmış. Odak halkasının yönsel dönüşü Nikon ve Canon objektifler ile uyumlu.

Bu objektif, “Silent Drive” modülü kullanıyor. Önceki nesillere göre daha hızlı ve daha sessiz bir netlik sunuyor. Bu DC motoru, AF hızını ve netliğini arttırmak için yeni bir GMR manyetik AF sensörü ile birlikte çalışıyor.

Tokina’nın tek dokunuşla ayarlanabilen AF/MF geçiş mekanizması, fotoğrafçılara oto fokus ve manuel fokus arasında kolayca geçiş yapabilmelerine olanak sağlıyor. Fokus halkasını ileriye doğru döndürerek oto fokus ve geriye döndürerek manuel fokus yapılabiliyor.

Tokina opera 16-28mm f/2.8 FF Temel Özellikler:

Odak Uzaklığı: 16-28mm

Maksimum Diyafram Açıklığı: f/2.8

Minimum Diyafram Açıklığı: f/22

Format: Full Frame

Kaplama: Çoklu katmanlı

Lens Konfigürasyonu: 15-13 (element/grup)

Görüntü Açısı: 107.1° ~ 76.87°

Minimum Odak Uzaklığı:0.28m

Makro Oranı: 1:5.26

Odak Metodu: İç Odak

Diyafram Yaprağı: 9

Ebatlar: 89×133.5mm

Ağırlık: 940 gram