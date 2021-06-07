İnceleme: Samsung Galaxy S21 Ultra

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Samsung’un en gelişmiş akıllı kamera teknolojisine sahip Galaxy S21 Ultra modelini biraz geç de olsa inceleme fırsatı bulduk. Galaxy S21 Ultra, Galaxy cihazlarda şimdiye kadar kullanılan en parlak ve en akıllı ekranın yanı sıra bir oldukça yüksek performansa sahip.

Galaxy S21 Ultra, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla, Galaxy S21 ailesinin en büyük üyesi. Bu ekran aynı zamanda Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların da en akıllısı. Samsung bu telefonunda bir ilki de gerçekleştirdi, böylelikle kullanıcıların artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile Quad HD+ ekran arasında bir tercih yapmaları gerekmiyor. Galaxy S21 Ultra sayesinde kullanıcılar artık her ikisine de aynı anda sahip olabiliyor.

Galaxy S21 Ultra kameraları

Galaxy S21 Ultra, ileri teknolojisi ile profesyonel düzey kamera sistemine sahip. Fotoğraf ve video çekerken ya da düzenlerken her karede görüntüleri iyileştiren yapay zekâ destekli yeni düzenleme ayarları kullanılabiliyor.

Dörtlü arka kamerada (ultra-geniş, geniş ve ikili tele-kamera) bulunan 108MP sensör sayesinde, zengin renk verisine sahip 12 bit HDR fotoğraflar, daha geniş dinamik aralıkta çekilebiliyor. Galaxy akıllı telefonlarda bir ilk olarak, ön ve dörtlü arka lensler dâhil, tüm lenslerde 60fps’de 4K çekim yapılabiliyor. Ayrıca, 12-bit RAW dosya opsiyonuyla detaylı fotoğraflar çekilebiliyor.

Galaxy S21 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği, Dual Piksel(2PD) AF özellikli bir optik 3x, bir optik 10x olmak üzere Samsung’un ilk ikili-tele kamera sistemine sahip olduğundan, kullanıcılar hareketten uzak olsalar da ilginç kareler çekebilirler. Tabi bu 100x zoom özelliğini çok da abartmamak lazım. Bu özellikle iyi sonuçlar elde etmek isterseniz, bir tripod kullanmanızı, aydınlık ve iyi ışık şartlarına sahip olmanızı öneririz.

Galaxy S21 Ultra’nın gelişmiş Parlak Gece sensörüyle düşük ışık şartlarında da daha iyi fotoğraflar çekilebiliyor. İyileştirilmiş Gece Modu, pürüz azaltma ve 12MP Nona-binning teknolojisiyle, loş oda ışığı ya da gece manzarası gibi zorlu ortamlarda, hızlı bir biçimde kabul edilebilir kalitede kareler çekilebiliyor.

Kişisel deneyimler…

Galaxy S21 Ultra, genel olarak Galaxy S serisi tasarımına benzer bir çizgide olsa da ufak tefek dokunuşlarla daha hoş bir görünüme kavuşmuş. Tasarımında kişisel olarak söyleyebileceğim tek eleştiri, fazlaca yuvarlak kenarlar ve kaygan yüzey… Telefonu koyduğunuz yere dikkat etmeniz gerekiyor, en ufak eğimde kayıp düşüyor. Tabi bir fotoğrafçı olarak beni ilgilendiren kısmı daha çok kameraları. Kamerası ve yeni objektif seçenekleriyle bu modelde bir kusur bulmak zor olacak gibi görünüyor.

Başımızda bu salgın belası varken evden çok uzaklaşmayıp testlerimi daha çok Validebağ Korusu’nda yaptım. Bahar olması dolayısıyla koru canlanmış, ortasından geçen çay uzun zamandır görmediğim kadar berrak ve temiz akıyordu.

Kamerasını ilk olarak 108MP gibi iddialı olduğu ayarda denedim. Tabi 108MP sensörü olduğunu iddia eden bir telefon için söylenebilecek pek çok şey olabilir. Sonuç olarak çekilen fotoğraflar başarılı. Ancak kafanıza acayip keskin, bambaşka fotoğraflar gelmesin… 108MP’lik kamera gibi 8K video çekimi de hayli iddialı… Bir telefonla 8K video çekilir mi çekilmez mi tartışılır. Ancak ben size 4K video performansından biraz bahsedeyim. 4K videosunu açık konuşmak gerekirse çok başarılı buldum. Fotoğraf ve video alanında içerik üreten biri olarak şunu söyleyebilirim ki profesyonel işlerinizde zorda kaldığınız noktalarda hayatınızı kurtarabilir. 4K 60fps çekimi de dikkat çekici…

Validebağ Korusu’nda etrafta bu kadar çiçek varken biraz da makro çekimler yaptım. S21 Ultraile makro çekimler de çok eğlenceli… Görüntü kalitesi sosyal medya paylaşımlarının üstünde bir performans sergiliyor.

Ultra geniş açısı da çok iyi, hemen hemen hiç bozulma yok. Ultra geniş açı ve diğer lensleriyle çektiğiniz tüm fotoğraflarınızı sosyal medyada kullanmakla kalmaz bilgisayarınızın zeminine büyük wallpaperlar yaratabilirsiniz. 10x zoomunu kullandığınızda sarsıntı giderici sayesinde hiç bir titreme olmadan rahatlıkla elde net fotoğraflar çekmeniz mümkün. Sarsıntı gidericinin tek sorunu, kadrajınızda ufak bir değişiklik yapmak istediğinizde kare hala son görüntüde kalmakta ısrar ediyor, ancak hafif bir hareketle durumu kurtarabiliyorsunuz. S21 Ultra kamerasıyla test yaparken en çok etkilendiğim ultra geniş açısı ve 4K 60fps çekimleri oldu diyebilirim.

Galaxy S21 Ultra Teknik Özellikler:

Ekran: 6.8-inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED 2X ekranı bulunuyor. Bu ekran Quad HD+ (3200×1400) çözünürlüğüne ve 515ppi değere sahip.

Gövde: 165.1×75.6 x 8.9mm ebatlarına sahip cihazın ağırlığı 229g.

Kamera: Arkada tarafında Ultra Geniş Açılı 12MP (F2.2), Geniş Açılı 108MP (F1.8), Telefoto 1 10MP (F2.4) ve Telefoto 2 10MP (F4.9) kameralar bulunurken ön tarafında 40MP, PDAF (F2.2) kamera yer alıyor.

Renk: Phantom Black ve Phantom Silver renk seçenekleri bulunuyor.

Uygulama İşlemcisi: 5nm 64-bit İşlemci sekiz çekirdekli işlemci (Maksimum 2.9GHz + 2.8GHz + 2.2GHz)

Hafıza: 12GB RAM + 256GB dâhili hafıza, 12GB RAM + 128GB dâhili hafıza

Pil Gücü: 5000mAh

Şarj: 25W kablolu hızlı şarj

Bağlantı: 5G – 5G Bağımsız Olmayan (NSA), Bağımsız (SA), Sub-6 (Alt-6) / mmWave; Wi-Fi 6E; Ultra geniş ağ genişliği

Biyometrik Kimlikler ve Güvenlik: Samsung Knox Vault, Samsung Pass, Kişisel Paylaşım, Samsung Blok Zinciri Anahtarı