Muhteşem Fotoğraflar İçin En Uygun Yerlerden Olan Kızkalesi

Mersin’in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızkalesi, Mersin ziyareti sırasında ziyaret edilen en önemli bölgeler arasında yer almaktadır. Mersin’e 60 kilometrelik mesafede bulunan ve deniz kıyısında yer alan Kızkalesi, oldukça geniş bir tarihe sahiptir. 1199 yılında 1. Leon tarafından inşa ettirildiği bilinen Kızkalesi, deniz kıyısına ise sadece 600 metrelik bir mesafededir. Küçük bir adacık üstüne inşa edilen Kızkalesi, görülmesi gereken en önemli yerler arasındadır. Kızkalesi inşası ise oldukça ilgi çekici bir hikâyeye sahiptir. Geçmiş dönemlerde hüküm süren bir kralın kızının geleceğini görmesi amacıyla bir falcıya fal baktırır. Falcı tarafından hükümdara kızının bir yılan sokması neticesinde öleceğini söylemesi üzerine 1. Leon tarafından adanın üstüne Kızkalesi’ni inşa ettirerek kızını buraya kapatır. Hükümdar kalede kalan kızına üzüm gönderdiği esnada sepet içinde bulunan yılanın kızını sokmasıyla üzerine kızı hayata gözlerini yumar. İlgi çekici bir hikâye olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir bölgedir.

Kızkalesi otelleri ise yakın bir bölgededir. Konforlu otel odalarının yanı sıra Kızkalesi bölgesinde gezilebilecek ve görülebilecek bölgelere yakın olması nedeniyle de tercih edilmektedir. Ancak Kızkalesi otelleri hakkında detaylı bilgi vermeden önce Kızkalesi bölgesinde gezilecek ve görülecek bölgeler hakkında bilgi vermek daha doğru olur. Mersin ziyaretiniz sırasında Kızkalesi çevresinde gezilebilecek ve görülebilecek birbirinden güzel bölgeleri sizin için bir araya getirdik.

Adam Kayalar: Kız kalesi bölgesinde yakın bir konumda yer alan ve eşsiz güzellikleri ile Mersin bölgesinde en fazla turist çeken bölgeler arasındadır. Geniş bir tarihe sahip olan Adamkayalar, iki farklı bölümden oluşmaktadır. Tamamen doğal bir şekilde oluşan bu kayalar Kızkalesi ziyaretiniz sırasında görülmesi gereken en önemli yerler arasındadır.

Kızkalesi Plajı: Tertemiz bir deniz ve ince bir kuma sahip olan Kızkalesi plajı, son dönemlerde denize girmek için en fazla tercih edilen mavi bayraklı plajlar arasındadır. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen bu plaj, denizin sığ olması nedeniyle çok önemli bir yere sahiptir.

Öküzlü Ören Yeri: Mersin bölgesinin en önemli tarihi turist yerleri arsında yer alan Öküzlü Ören yeri, Ayaş beldesine 15 kilometrelik mesafede yer almaktadır. Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerinde aktif olarak kullanılan bu bölge tarihe ışık tutan bir bölgedir.

Korykos Kara Kalesi: Mersin merkeze 60 kilometrelik bir mesafede bulunan Korykos Kara Kalesi, Milattan Önce 4. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde kalması nedeniyle birden fazla onarım görmüş bir kaledir.

Kızkalesi Bölgesinde Konaklayabileceğiniz En İyi Oteller

Kızkalesi Mersin’in en önemli turist çeken bölgeleri arasındadır. Gerek tarihi gerekse doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan bölge, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu nedenle Kızkalesi bölgesinde birbirinden konforlu ve kaliteli hizmet veren tesisler bulunmaktadır. Kızkalesi ziyaretiniz sırasında konaklayabileceğiniz en iyi otelleri sizin için bir araya getirdik. Bunun yanı sıra farklı bölgeleri ziyaret etmek isteyenler için en iyi otelleri www.gezinomi.com adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.