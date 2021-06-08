Epson projeksiyonlarıyla fotoğraf dünyasına ışık tutuyor

Epson projektörler, ev içinde tüketicinin beklentilerine en iyi şekilde cevap verirken fotoğrafçılar ve fotoğraf severler için de farklı görüntüleme opsiyonları sunuyor.

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Görüntü teknolojilerinde artık çok daha fazla rol alan projeksiyon cihazlarının kullanım alanı giderek genişliyor. Epson projektörler, ev içinde tüketicinin beklentilerine en iyi şekilde cevap verirken fotoğrafçılar ve fotoğraf severler için de farklı görüntüleme opsiyonları sunuyor.

Günümüzde belki de en hızlı gelişmeler ve yenilikler görüntü ve görsel iletişim alanında yaşanıyor. Tüketicinin eğlence ihtiyacının bir parçası haline gelen donanımsal cihazlar akıllı yazılım teknolojilerinin kombinasyonu ile artık çok daha sezgisel hale geldiler. Görüntüleme teknolojilerinde büyük ilerleme kaydeden Epson projeksiyonlar, 4K PRO-UHD görüntü kalitesinin yanı sıra renk teknolojileri, ışık yoğunluğu, doğru renk yansıtma özellikleri, kontrast değerleri ve 300 inç’lik inanılmaz boyutlarda görüntü özellikleri sayesinde profesyonellerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Kullanım alanları ev ve ofislerin dışına taşıyor

Fotoğraf derneklerinde, kurslarda ya da ülkemizde her yıl düzenlenen yüzlerce fotoğraf yarışması ve etkinlikte projeksiyon cihazları öncelikli olarak tercih ediliyor. Fotoğraf yarışmalarında jüriler, fotoğraf seçimlerini bu cihazlar üzerinden yapıyor. Diğer taraftan, üniversiteler görsel iletişim derslerinde fotoğraf ve görsel yansıtmalarını üst seviye projeksiyonlarla gerçekleştiriyor. Görüntüleme teknolojilerinde lider teknoloji şirketi olan Epson, üst seviye 4K-PRO-UHD özellikli lazer projeksiyonu EH-TW9400 ile bu alanda en ideal modellerden bir tanesi.

Gerçeğe en yakın doğal renkler

Fotoğrafçılıkta daha derin siyah ve gri tonları gösterirken renkleri de en doğal halleriyle izleyiciye sunmak oldukça önemli. Epson’un güçlü lazer projeksiyonları bu iş için ideal çözümler sunuyor. Epson’a özel 3LCD teknolojisi ile donatılan ve inanılmaz bir kontrast oranına sahip olan EH-TW9400, canlı ve gerçeğine uygun içerik ve daha derin siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sağlıyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışığı eş zamanlı olarak yansıtmak için üç bağımsız LCD çipi kullanan Epson projeksiyonlarla gökkuşağı etkisi ortadan kalkıyor. Ultra geniş renk gamı, gerçeğe yakın renk aralığını arttırırken yüksek kontrast oranı, gölgelerde belirlenen ayrıntılar için derin siyahlar elde etmenizi sağlıyor.

Yüksek dinamik aralığı

Yüksek dinamik aralığı, kontrast oranını yükselterek en koyu alanlar ile en açık alanlar arasındaki farkın çok geniş olduğu bir ekran sağlayabilmek için optimal görüntü deneyimi sunuyor. Görüntülere derinlik katıyor ve daha önce fark edemediğiniz detayları görmenize yardımcı oluyor. Bu kadarla da kalmıyor, renklere zenginlik katarak görüntülerin daha doğal, aynı zamanda yoğun ve sonuç olarak daha sürükleyici görünmesini sağlıyor.