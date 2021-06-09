UNESCO Turkey Photo Safari Başlıyor!

UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ projesi kapsamında tüm fotoğraf severler, seyahat tutkunları, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için 18 UNESCO Mirasına turlar organize ediliyor.

Ülkemizin kültürel miras değerlerinin UNESCO’ya gerek adaylığa hazırlama sürecinde gerekse de tanıtılması sürecinde çok ciddi bir misyon üstlenen ve bugüne kadar bu konuda çeşitli çalışmalar yürüten TUTAP (Türkiye Tanıtma Platformu) bugünlerde çok önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Ülkemizde bulunan UNESCO Değerlerinin (ana unsur ve aday unsurlar olarak) farkındalığını yaratmak ve ülkemizde Kültür Turizmi ile Foto Safari olgusunu geliştirmek için, UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ projesi kapsamında tüm fotoğraf severler, seyahat tutkunları, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için 18 UNESCO Mirasına turlar organize ediliyor. 18 gezi, 18 ayrı fotoğraf yarışması olarak organize edilen bu projede, turlarda fotoğraflanacak en iyi kareler seçici kurul tarafından belirlenecek ve ödüllendirecek. Organizasyon 29 Haziran tarihinde Bergama-Efes turu ile başlayacak ve Aralık ayına kadar devam edecek. İlk yıl UNESCO ana unsurlarıyla, önümüzdeki yıllarda ise aday unsurlar eklenerek UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ projesi geleneksel hale getirilecek.

Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda şu isimler yer alıyor: Ömer Serkan Bakır, Mustafa Seven, Faruk Akbaş, Prof. Oktay Çolak, Erkan Tabakoğlu ve Serdar Karaduman.

Her programda ödül alacak ilk üç fotoğrafla birlikte sergilenecek diğer fotoğraflar projenin resmi web sitesi olan https://photosafari.howturkey.com/ adresinde sanal sergi formatında yer alacak. Fotoğraflar, Ocak 2022 – Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli illerindeki AVM’lerde sergilenecek. Ayrıca 2022 yılında basılacak olan 2021 UNESCO TURKEY PHOTO SAFARİ kataloğunda da yer alacak.

Safaride fotoğraflanacak unsurlar ve şehirler sırasıyla şöyle:

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes Antik Kenti, Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Hitit Başkenti (Çorum), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Nemrut Dağı (Adıyaman- Kahta), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla), Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir), Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa), Safranbolu Şehri (Karabük), Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) Troya Antik Kenti (Çanakkale) ve İstanbul Tarihi yarımada.

Detaylı bilgi için: https://photosafari.howturkey.com/