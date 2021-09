UNESCO Turkey Photo Safari Başlıyor!

UNESCO Turkey Photo Safari organizasyonu düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye’de önemli sivil toplum kuruluşlarında olan; Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın desteklediği bir sosyal sorumluluk projesi olan Foto Safari etkinliği, 22 Eylül 2021 tarihinde Kapadokya’dan başlayacak ve 2022 Mayıs’ta sona erecek.

Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman’ın toplantıda verdiği bilgiye göre; Projede bu yıl Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirasları fotoğraflanacak. 17 ana unsurda gerçekleşecek safariye, ana unsurları görmek isteyen herkes ve tüm fotoğraf tutkunları katılabiliyor. Her unsurda amatör ve profesyonellerden fotoğrafçıların fotoğrafları yarışacak ve birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. Safarinin seçici kurul üyeleri ise Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu önemli fotoğraf sanatçılarından oluşuyor. Pandemi etkisinin azalmasıyla önümüzdeki yıllarda projenin hem uluslararası boyuta taşınması hem de her yıl Türkiye’nin her yerine yayılan UNESCO ana ve aday unsurların da eklenerek geleneksel olması amaçlanıyor.

Turizm sektörü yeni çalışmalar ve projelerle kültür turizm gelirlerini artırmayı hedefliyor

COVİD-19 pandemisinden olumsuz etkilenen sektörlerden birisi olan turizm sektörü çareler arayışını sürdürüyor. Turizmciler, bu dönemde iç turizm ve kültür turizmini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapmayı amaçlıyor.

30 yıllık deneyimiyle turizm sektörünün lider kuruluşlarından ve aynı zamanda projenin ana sponsoru olan Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Türk tatilcilere, güvenli ve sağlıklı bir tatil için yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz” dedi. Tatil konsepti arasında, kültür turlarının da son dönemde yükselişe geçtiği ifade eden Tonbul, “Tatil severlerin zihinlerinde oluşan endişeleri gidermek için personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Geliştirdiğimiz kapsamlı sağlık protokollerini misafirlerimizin güvenliğini ve içlerinin rahat etmesini sağlamak için eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Zaten Kültür Turizmi açık havada gerçekleşen en sağlıklı turizm çeşidi” diyerek sağlıklı ve güvenli hizmetin altını çizdi.

Türkiye’nin turizm gelirlerinin %25’i kültür turizminden olmalı

Pandemi sebebiyle iç turizmin ve kültür turizminin hareketlenmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye’de kültür turizmini ilk başlatan markalardan biri olan Touristica firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Son 10 yıldır kültür turizminde önemli bir canlılık görülüyor. Bizim gibi firmaların hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programları yer almalı ve bu şekilde kültür turizmine destek vermeliyiz. Biz bunu ilk başlatan ve halen sürdüren firmayız. Şu anda genel turizm gelirlerinin %10’unu oluşturan kültür turizminin %25’lere çıkmasını hedeflemeliyiz” diyerek milli bir ekonomik hedef de belirledi. Tonbul sözlerine şöyle devem etti: “Bu alanda da son yıllarda özellikle iç pazarda ilgi ve talep yükseldi. Yaz döneminde turizmcilerimiz nispeten nefes aldı ama kışın ölü sezonda kültür turizmine yönelirsek turizm sektörü dinamizmini korur. Kış sezonunda da turizm ve turizmden beslenen diğer sektörler de faaliyetlerine devam ederken, yılın 12 ayı turizm istihdamları sürdürülebilir. İnsanlar, yurt dışı seyahat yerine ülkemizdeki kendi değerlerimizi ziyaret etmek üzere yurdumuzun değişik şehirlerine gitmeyi tercih etmeleri kültür turizmini dinamik tutmaktadır. “Pandemi sonrası iç pazarda olduğu kadar dış pazardaki başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerdeki hedef kitleyi kültür turizmine yönlendirmeliyiz.” İfadeleriyle tamamen iyileşme sonrası hedefe de değindi.

Kültürel Miras Zengini Bir Ülkeyiz

Türkiye’de UNESCO unsurlarının tanıtımında çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Tanıtma Platformu başkanı Fikret Yıldız ise, Türkiye’nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğu konusuna dikkat çekerek; “UNESCO kapsamında 19 ana unsurumuz, 94 adet de aday unsurumuz var. Ayrıca adaylığa hazırlanan yüzlerce daha unsurumuz var. UNESCO Ana unsura geçecek kültürel değerlerimizin sayısı giderek artacağı için kültürel turizmde önemli bir ülke olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Kültür turları ve eko turizmin ülkemizde daha fazla öne çıkması gerekiyor. Çünkü ülkemiz kültürel miras değerlerinin zenginliği bakımından bunu hak etmekte. Kültür turizminde hedef kitleyi yönlendirebilirsek ülkemizde turizm gelirlerini hak ettiği yerlere ulaştırabiliriz.” dedi.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı, Gezgin, Yazar), Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı, İçerik Üretici), Prof. Oktay Çolak (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen), Ömer Serkan Bakır (Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni), Erkan Tabakoğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ali Murat Coruk (Fotoğraf Sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü), Serdar Karaduman (Art Director)

Proje hakkındaki tüm detaylar ve diğer bilgiler için https://photosafari.howturkey.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.