Canon’dan yeni kamera: EOS R3

Canon, uzun süredir beklenen, spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığının yanı sıra portre alanında güçlü bir fotoğraf makinesi olan EOS R3’ü tanıttı. Geleneği son teknoloji ile harmanlayan EOS R3, Canon’un ünlü EOS-1 serisinin tüm sevilen özelliklerini ve hızını, öncü EOS R sisteminin yenilikçiliği ve çok yönlülüğü ile sunuyor.

En talepkar profesyonel fotoğrafçılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda tasarlanan EOS R3, rakipsiz hız ve yanıt hassasiyeti sunmak için fotoğraf makinesi ile fotoğrafçı arasındaki bağlantıyı yeni seviyelere taşıyan bir ürün ortaya koyuyor.

Canon’un aynasız ve DSLR modelleri ile karşılaştırıldığında 100’ün üzerinde iyileştirme içeren EOS R3, yepyeni ve yenilikçi 24,1 MP sensörüyle optimum performans, çözünürlük ve hız dengesi sayesinde haber ve spor fotoğrafçılarını, emsallerinin çok üzerinde performans gösteren bir fotoğraf makinesine kavuşturuyor.

24,1 MP arkadan aydınlatmalı CMOS sensör

Ezberleri bozan yeni 24,1 MP arkadan aydınlatmalı istifli CMOS sensör avantajından yararlanan EOS R3, sahneleri ışık hızında ve daha ileri düzeyde hassasiyetle yakalıyor. Güçlü sensör, 30 saniye – 1/64.000 saniye aralığında yüksek enstantane hızları sunarak “rolling shutter distorsiyonu”nu neredeyse sıfırlıyor ve spor fotoğrafçılarının en hızlı hareket eden figürleri bile dondurmasını sağlıyor. Fotoğrafçılar, elektronik deklanşör kullandıklarında, RAW dosya çekimlerinde dahi AE ve AF takibiyle 30 kare/sn’ye kadar çekim yapabildikleri gibi 15 kare/sn ve 3 kare/sn’de çekim seçeneklerine sahip oluyor. Ayrıca ilk defa bir Canon elektronik deklanşör hem Canon hem de üçüncü parti flaşlarla da kullanılabilme özelliği taşıyor. Elektronik deklanşörlerin geleneksel zayıflıklarını ortadan kaldıran Canon, titreyen ışık kaynaklarını tespit edip düzeltmek ve bantlanma veya renk ve pozlama sorunlarını önlemek için titreme algılama ve yüksek frekanslı titreşim önleyici çekim modunu kullanıma sunuyor.

EOS R3’ün yüksek hız performansı, kare/sn değerinin yanı sıra odaklanmada da kendini gösteriyor. 0,03 saniyede odaklanma kapasitesine sahip olan EOS R3, şimdiye dek üretilmiş en hızlı EOS R serisi fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Dual Pixel CMOS AF II ile desteklenen EOS R3’te iyileştirilmiş AI’nin bir alt kolu olan “derin öğrenme algoritması” yer alıyor. Bu algoritma sayesinde videolarda da insan ve hayvanlarda göz, vücut ve yüz algılamanın yanı sıra insanlar için kafa algılama dahil AF takibi sunuyor.

Tamamen spor odaklı bir makine…

Tasarlanırken motor sporları fotoğrafçılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen bu fotoğraf makinesinde Canon, araç takip işlevini de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Fotoğrafçıların motosikletleri, açık kokpit Formula araçlarını, GT ve ralli araçlarını, araca veya sürücü kaskına öncelik verme becerisi ile ustaca takip edebilmelerine olanak tanıyor. Göz, yüz, kafa ve vücut algılama artık tüm AF modlarında kullanabildiği gibi kullanıcıların Bölge AF alanının boyutunu ve biçimini seçmesine olanak tanıyan yeni bir Esnek Bölge özelliği de cihazda yer alıyor. EOS R3, -7,5 EV gibi oldukça düşük ışıklandırma koşullarında odaklanma becerisiyle öne çıkıyor ve bu becerisi sayesinde, pazarda mevcut olan en becerikli düşük ışık fotoğraf makinesi tahtına oturuyor.

Kullanıcının tüm AF seçenekleri üzerindeki kontrol gücünü en üst düzeye çıkaran EOS R3, AF noktasının seçimi için üç farklı yol sunuyor. Bunlar; Hızlı akıllı kontrolör, hassas çoklu kontrolör ve sezgisel Gözle Kontrol AF. Gözle Kontrol AF, fotoğraf makinesi ve fotoğrafçı arasında daha doğal bir bağlantı kuruyor. Bu sezgisel ve öncü AF noktası seçim yöntemi, odak noktasını fotoğrafçı nereye bakıyorsa oraya taşıyor. Fotoğrafçının arzu ettiği hikayenin ortaya çıkabileceği durumlarda, bu özellik fotoğrafçıların içgüdüsel olarak sadece bir bakışta aksiyona odaklanabilmesini sağlıyor.

Hareket halindeyken elde çekim ve sabit video üretimi becerisini güçlendiren 5 eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitleyici, belirli RF lenslerde optik Görüntü Sabitleyici ile birleşebiliyor ve 8 stop’a kadar sektör lideri performans sunuyor.

Gelişmiş bağlantı özellikleri…

Sahada çekim yapan profesyonel fotoğrafçılar için anı yakalama hızı kadar çekimi haber masalarına ve editörlere ulaştırma hızı da önem taşır. Dahili 5.0 sürümü Bluetooth ve 5 GHz Wi-Fi gibi çeşitli profesyonel bağlantı seçenekleriyle EOS R3, iş akışlarını modernleştiriyor ve bir akıllı telefon veya Wi-Fi ağıyla bağlantıyı kolaylaştırıyor. Spor arenaları için ideal olan dahili Gigabit Ethernet portu, yüksek hızda kablolu bağlantı kurulmasına olanak tanıyor. Ayrıca, hızlı olmak şart olduğunda, fotoğrafçılar görüntülerini FTP üzerinden müşterilerine aktarabiliyor. WFT-R10 kablosuz dosya aktarıcı ile kullanıldığında mevcut EOS R5 ve EOS-1D X Mark III kullanıcıları ağ ayarlarını üç fotoğraf makinesi arasında paylaşabiliyor.

Kullanıcılar Canon’un Camera Connect uygulaması veya Ethernet bağlantısı üzerinden Browser Remote işlevi ile fotoğraf makinesini bir mobil cihazdan uzaktan kumanda edebiliyor. EOS-1D X Mark III’ün popüler olan bir özelliği olan Browser Remote işlevi de kullanıcıların ve genel merkezlerin uzaktan metadata değişikliği yapmalarına ve görüntülere göz atıp indirmelerine olanak tanıyor. Profesyonel fotoğrafçılar, görsellerini mobil bir cihaz üzerinden FTP/FTPS/SFTP sunucusuna aktarabilecekleri Canon’un 2022 başında satışa sunulması beklenen Mobile File Transfer (MFT) uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Gelecek güncellemelerle birlikte uygulamaya sesli notları yazıya dönüştürme özelliği eklenerek profesyonellere kullanım kolaylığı sağlanması planlanıyor. EOS R3’e yönelik yeni bir akıllı telefon tutma aksesuarı olan Akıllı Telefon Bağlantısı AD-P1 ile kullanıcılar iOS veya Android cihazlarını 2022 başında satışa sunulması beklenen “çok işlevli aksesuar kızağı adaptörü”ne takabiliyor ve yeni MFT uygulaması üzerinden görüntülerini kolayca aktarabiliyor. Bir EOS fotoğraf makinesinde bir ilk olmak üzere, Canon Camera Connect uygulaması artık EOS R3 ürün yazılımının telefon üzerinden güncellenebilmesine olanak tanıyor.

6K/60p RAW – 4K/120p

EOS R5’te olduğu gibi EOS R3 modeli de Canon’un hibrit özelliğini bir üst seviyeye taşıyor ve fotoğrafçıların aksiyonu hem yüksek kaliteli fotoğraflar hem de etkileyici yüksek çözünürlüklü videolarla yakalayabilmesine olanak tanıyor. Bu makine, 4K’dan yüzde 50 daha fazla ayrıntı sunan 6K 60p RAW çözünürlüklü görüntüleri yakalayan güçlü video becerisi sunuyor. 6K CRM RAW dosyalarında, etkileyici görüntü reprodüksiyonu için çekim sonrası pozlama ve beyaz ayarı düzeltmesi yapılabiliyor. 6K’dan 60p’ye kadar 4K içerik için yüksek hızda örnekleme yapılabilmesi olası en yüksek 4K video kalitesini garantiliyor. Yüksek hızda ve dinamik sporlar için ideal olan EOS R3, olağanüstü 4K çözünürlükte ağır çekim için 4K 120p içerik çekebiliyor. Ayrıca EOS R3 ile pil seviyesi, hafıza kartı ve sıcaklığın da uygun olması halinde altı saate kadar normal video ve 1,5 saate kadar yüksek 119,88/100p kare hızlarında video çekilebiliyor.

EOS R3, üstün özellikleri ile videograf ve fotoğrafçıların rakiplerini geride bırakmalarına yardımcı oluyor. Dosya boyutunu küçültmek ve video iş akışlarını hızlandırmak için CRM hafif veya MP4 içerikler; All-I, IPB veya daha küçük IPB hafif formatında kaydedilebiliyor. Ayrıca EOS R3, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve depolama gereksinimlerine göre çeşitli bit hızları arasından seçim yapmalarına olanak tanıyor. UHS-II SD kart yuvası ve ultra yüksek hızlı CFexpress dahil olmak üzere çift kart yuvaları, 6K RAW video çekilebilmesini sağlıyor ve MP4’te her iki karta da eş zamanlı kayıt yapılabiliyor. Böylelikle hayati önem taşıyan görüntüler sorunsuz bir şekilde yedeklenebiliyor. Canon’un ünlü Canon LOG 3 işlevi, 10 bit dahili kayıt yapılabilmesine olanak tanıyarak post prodüksiyonda içerikte düzenleme veya renk gradasyonu gerçekleştirme ihtiyacını asgari düzeye indiren daha geniş bir dinamik aralık veya 10 bit HDR PQ elde edilmesini sağlıyor.

Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran

Aynı şekilde EOS R3’te yeni kararma yapmayan, yüksek kaliteli 5,76 milyon noktalı ve optik vizörle yarışan bir görüntüleme deneyimi için tam çözünürlükte 120 kare/sn’ye kadar düşük gecikme ve yenileme hızına sahip elektronik vizör donanımı bulunuyor. Vizör, yeni kullanıma sunulan OVF simülasyonlu görüntüleme yardımcısıyla daha zengin renk tonları ve daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. Çekimin deklanşöre basıldığında neredeyse anında gerçekleşmesi için deklanşör gecikmesi, geleneksel fotoğraf makinelerinin yarısından az olan ve olağanüstü bir değeri temsil eden 20 ms’ye düşürülebiliyor. Yeni yüksek çözünürlüklü değişken açılı 4,1 milyon noktalı dokunmatik ekran, daha önce görülmemiş ölçüde daha fazla detay sunuyor ve farklı pozisyonlara eğilme ve döndürülme becerisi sayesinde açılı çekimlerde daha fazla esneklik elde edilmesine olanak tanıyor. Mevcut EOS ergonomisini yeni kontrollerle ve ses seviyesi kontrolüyle deklanşör sesi ayarı da dahil olmak üzere yeni özelleştirme seçenekleriyle birleştiren fotoğraf makinesi, kullanıcılar için tanıdık ancak geliştirilmiş kontrol sağlıyor. Fotoğrafçılar, fotoğraf makinesi gövdeleri arasında geçiş yaparken zaman kazanmak için kişiselleştirilmiş ayarları kopyalayıp diğer hafıza kartlarına yapıştırabiliyor. EOS-1D X Mark II ve EOS-1D X Mark III’te bulunan LP-E19 pilin aynısına sahip olan EOS R3, daha uzun süreli çekim ve mevcut DSLR’lerle daha fazla uyumluluk sağlıyor.

EOS R3’te zorlayıcı çekim koşullarını desteklemek adına hafif, toz ve su girişine dirençli magnezyum gövde yer alıyor. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklılık, tanıtımı yeni yapılan çok işlevli aksesuar kızağı adaptörü AD-E1’e bağlanarak kullanılan mevcut Speedlite flaşlarla da korunabiliyor. EOS R3, Çok İşlevli Aksesuar Kızağı aracılığıyla yeni ve kompakt Speedlite Aktarıcı ST-E10’u da besleyerek fotoğrafçılara çok sayıda radyo aktarımlı Speedlite flaşı uzaktan kumanda etme imkanı sunuyor.

EOS R3 – Temel Özellikler: