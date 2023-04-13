Canon EOS R3 ve R5 için Yeni Güncelleme

Canon; EOS R3 ve EOS R5 modelleri için kullanıcılarından gelen geri bildirimler ve talepler doğrultusunda geliştirdiği yazılım güncellemelerini kullanıma sunuyor. EOS R3’e yönelik ürün yazılımı sayesinde Panlama Asistanı işlevi ile hızlı hareket eden objeleri yakalamak hiç olmadığı kadar kolaylaşırken, EOS R5’e yönelik ürün yazılımı ile çözünürlüğü güçlendiriliyor. Bununla birlikte Mobile File Transfer uygulamasına yeni eklenen özellikler uygulamayı daha kullanıcı dostu bir hale getiriyor.

EOS R3, v1.40 ürün yazılımı ile aksiyon fotoğrafçılığında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Canon’un özel yeni Panlama Asistanı ile pozlama sırasında görüntü sabitleme uygulanabiliyor ve objenin bulanıklığı düzenlenebiliyor. Böylelikle fotoğrafçılar daha önce mümkün olmayan iki stop daha yavaş enstantane hızını kullanırken, yeni ürün yazılımının keskin ayrıntıları koruma becerisiyle yakalayabilecekleri başarılı planlama çekimlerinin sayısını artırma olanağı yakalıyor.

Bu yeni ürün yazılımı, ışık hızında motor sporları çekimlerini desteklemenin ötesinde farklı çekim alanlarında da etkin rol oynuyor. EOS R3 kullanıcılarının 10 kişiye kadar ön kayıt yapmasını sağlayan yeni yazılım, seçilen kişilerin belirli bir önceliğe göre algılanıp takip edilmesine olanak tanıyor. Böylece düğün ve parti gibi kalabalık etkinliklerin grup çekimlerinde kolay ve kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

İş akışlarını basitleştirin

Hem EOS R3 için sürüm v1.40 ürün yazılımı güncellemesi hem de EOS R5 için sürüm v1.81 ürün yazılımı güncellemesi, File Transfer Protocol (Dosya Aktarım Protokolü- FTP) ile aktarılan görüntülerin otomatik olarak korunmasını destekliyor. Bu özellik, iş akışlarını düzenlemeleri gereken bağımsız çalışan fotoğrafçıların kartı dizüstü bilgisayarlarına indirdiklerinde hangi görüntüleri daha önce aktardıklarını kolayca bulma imkânı sağlıyor.

Gelişmiş çözünürlük

EOS R5’in sürüm v1.81 ürün yazılımı, gövde içi görüntü sabitleme (IS) mekanizmasının sensörü kademeli olarak hareket ettirerek daha küçük piksellerin etkisini tekrarlamasını ve 400 MP’ye kadar daha yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmesini mümkün kılıyor. Böylesi bir hassasiyet, hareket halindeyken göz alıcı mimari ve manzara çekimleri yapmak isteyen fotoğrafçılar için mükemmel bir tercih haline geliyor.

Gelişmiş Mobil Dosya Transferi

Tüm bunların yanı sıra Canon, değişen kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için Mobile File Transfer uygulamasına profesyonellerden gelen geri bildirimlere yanıt olarak yeni özellikler ekliyor. Mobile File Transfer uygulaması, kullanıcıların 5G mobil cihazları aracılığıyla FTP/FTPS/SFTP sunucularına çok sayıda görüntü yükleyebilmelerine ve aktarabilmelerine olanak tanıyor.

Yapılan güncellemeler arasında, aktarım sırasında yanlışlıkla işlem yapılmasını önlemek için bir ekran kilidi bulunuyor. Bununla birlikte maksimum verimlilik adına aktarımdan önce FTP sunucusu ayarlarını değiştirme ve düzenleme seçenekleri de yer alıyor.