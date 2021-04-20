Canon EOS R3 duyuruldu

Canon, sektöre yeni bir soluk getiren EOS R serisinin yeni üyesi EOS R3’ü duyurdu. Profesyonel spor ve haber çekimleri gibi zorlu çekimler için özel olarak tasarlanan EOS R3, üstün performansıyla öne çıkıyor.

Canon’un bu en yeni, ultra hızlı ve hassas, profesyonel, aynasız fotoğraf makinesi EOS R3, profesyonel spor ve haber fotoğrafçılarına zorlu çekimlerde yardımcı oluyor. Canon’un DSLR ve aynasız gövdelerinde bulunan niteliklerle donatılan EOS R3, bugünün ve geleceğin spor ve haber fotoğrafçılarına uygunluğu, ezber bozan yapısı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor.

EOS R3’te bulunan özellikler arasında Canon’un geliştirdiği yeni bir BSI istifli CMOS sensörü, güçlü bir DIGIC X görüntüleme sensörü, AF/AE takibi ile 30 kare/sn çekim özellikleri, göz, baş ve gövde algılama özelliği ve öncü bir işlev olarak yeni otomatik odaklama Gözle Kontrol İşlevi yer alıyor. Bu üstün özellikleri sayesinde EOS R3, aksiyon fotoğrafçılarının, hareket hızı ve yoğunluğu yüksek olan nesnelerin fotoğraf ve video formatında kaliteli görüntüler çekebilmesine olanak tanıyor.

Benzersiz RF yuvası ile devrim niteliğindeki EOS R sistemi temel alınarak inşa edilen ve Canon’un yenilikçi lensleriyle donatılan bu fotoğraf makinesi, başka fotoğraf makinesi/lens kombinasyonlarında görülmeyen özellikler sunuyor. Canon’un yeni lanse ettiği RF 400mm F2.8L IS USM ve RF 600mm F4L IS USM gibi lenslerle, profesyonellere optik mükemmellik ve performans sağlıyor.

Profesyonel spor fotoğrafçılarına özel yüksek hız yüksek kalite

EOS R3; Canon tarafından geliştirilen, yepyeni bir 35 mm arkadan aydınlatmalı, istifli CMOS sensör donanımının kullanıldığı ilk EOS serisi fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. DIGIC X görüntü işlemcisinin gücüyle birleştiğinde, profesyonellere fotoğraf ve video eserlerinde hız bakımından yepyeni seviyelere ulaşabilme olanağı sunuyor. Kullanıcılar elektronik deklanşörlü çekimde minimum görüntü bozulmasına neden olan AF/AE takibi ile 30 kare/sn çekim hızının keyfini çıkarabiliyor. Bu özellik saliseler içinde gerçekleşen aksiyonu yakalamayı hedefleyen profesyonel spor fotoğrafçıları için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Hareket halindeki çekimlerde etkileyici takip teknolojisi

EOS R3, keskin ve doğru takip özelliği ile profesyonellere hızlı hareket aksiyonlarında odaklanma kabiliyeti sağlarken yaratıcılık sınırlarını ortadan kaldırıyor. EOS R3’ün yeni nesil Pixel CMOS AF’si hızlı hareket eden konuların yüzlerini, başlarını ve gövdelerini takip edebiliyor. Bu kapasitesi ile saliseler içinde gerçekleşen aksiyonu en ince ayrıntısına kadar yakalayabiliyor.

EOS R3, Canon’un EOS 5 modelinde kullanılan yeni ve iyileştirilmiş teknolojilere sahip. Bu fotoğraf makinesi, yeni nesil fotoğrafçılara, kullanıcıların vizör aracılığıyla gözlerini kullanarak AF noktasını kolayca seçip hareket ettirmelerini sağlayan, tüm ezberleri bozan Gözle Kontrol Fonksiyonu sunan ilk EOS dijital fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Bu sezgisel özellik, profesyonellere AF üzerinde doğal ve hızlı kontrol becerisi sunuyor. Genellikle bir çoklu kontrolör/tuş ile yapılan odaklanma süresini azaltan bu özellik sayesinde fotoğrafçılar, en önemli konuyu kadrajlarına hızlı bir şekilde rahatlıkla alabiliyor. İster bir basın toplantısında ister bir takım sporunun fotoğrafını çekerken olsun hiçbir fırsatın kaçmamasını sağlıyor.

Yağmurda karda güneş altında en iyi çekim deneyimi

EOS-1D serisinden ilham alınarak tasarlanan EOS R3 gövdesi, en zorlayıcı profesyonel koşullarda ultra sezgisel kontrol sağlıyor. Profesyoneller, Canon’un efsanevi EOS-1 serisi gövdeleriyle aynı dayanıklılığı ve toz ve su girişi direncini deneyimleyebiliyor. Fotoğraf makinesi, EOS-1D serisi kullanıcılarının sevdiği ve güvendiği entegre makine sapına da sahip. Bu özellikleriyle EOS R3, profesyonellere, koşullar ne olursa olsun, ister sahada ister havuz başında, içeride veya dışarıda, kar yağarken veya güneş altında çekim yapmaya devam etme imkanı tanıyor.

Mobil operatörlere bağlanarak dosya transfer etme konforu

EOS R3, Canon’un Mobile File Transfer akıllı telefon uygulamalarıyla uyumlu olarak geliştirildi. Bu uygulama, mobil operatörleri kullanarak ve kablolu LAN ekipmanına ihtiyaç duymadan, hareket halindeyken görüntü aktarmayı ve iş akışını hızlandırmayı sağlıyor.

Canon, Mobile File Transfer uygulamasının iOS cihazlara yönelik 1.2 sürümünü Apple App Store’da Haziran ayında kullanıma açıyor. Bu sürüm Canon’un EOS-1D X Mark III, EOS R5 ve EOS R6 modelleriyle uyumlu olacak. Android desteği de ilerleyen süreçte eklenecek.