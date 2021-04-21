Yeni iPad Pro 2021

Apple, iPad’de mümkün olanın sınırlarını zorlayan, şimdiye kadarki en güçlü ve gelişmiş iPad Pro’yu duyurdu. Apple tasarımı M1 çipinin eklenmesi performansta büyük bir sıçrama sağlayarak iPad Pro’yu türünün en hızlı aygıtı haline getiriyor. 12,9 inç iPad Pro, en zorlu HDR iş akışlarına daha gerçekçi ayrıntılarla çarpıcı bir görsel deneyim sunan, iPad Pro’ya aşırı dinamik aralık getiren yeni bir Liquid Retina XDR ekrana sahip. 5G’ye sahip hücresel modeller, hareket halindeyken daha da hızlı kablosuz bağlantı sağlar ve kullanıcılara yüksek hızlı aksesuarlar için profesyonel düzeyde işlem hacmi sağlamak için iPad Pro artık Thunderbolt desteği de içeriyor. Ek olarak, tamamen yeni bir Ultra Geniş ön kamera, kullanıcıları daha da ilgi çekici video görüşmeleri için otomatik olarak mükemmel şekilde çerçevelenmiş tutan yeni bir özellik olan Center Stage’i etkinleştirir.

M1, iPad Pro’ya Geliyor

Çığır açan M1 çipi, iPad Pro’nun sektör lideri performansını tamamen yeni bir düzeye taşıyor. 8 çekirdekli CPU tasarımı, düşük güçlü silikonda dünyanın en hızlı CPU çekirdeklerine sahiptir – A12Z Bionic’e göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı CPU performansı sunar. 8 çekirdekli GPU, yüzde 40’a kadar daha hızlı GPU performansı sağlayan kendi sınıfındadır. İPad Pro’daki bu CPU ve grafik performansı kombinasyonu, türünün en hızlı aygıtı olarak liderliğini genişletiyor. Yeni nesil 16 çekirdekli Apple Neural Engine, gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisi (ISP), 16 GB’a kadar bellek, 2 kat daha hızlı depolama ve 2 TB’a kadar kapasiteye sahip birleşik, yüksek bant genişliğine sahip bir bellek mimarisi gibi güçlü özel teknolojiler, iPad Pro’yu her zamankinden daha yetenekli hale getiriyor. M1, A serisi yongalarla aynı temel mimariyi paylaştığı için iPadOS, basit gezinmeden en zorlu iş akışlarına kadar her şeyi kolayca idare etmek için M1’deki güçlü teknolojilerden tam olarak yararlanacak şekilde optimize edilmiştir.

12,9 inç Liquid Retina XDR Ekran

Yeni Liquid Retina XDR ekran, Pro Display XDR’ın çarpıcı ekran önü performansını 12,9 inç iPad Pro’ya taşıyor. Ekranın tüm arkasında 10.000’den fazla LED kullanan yeni, son teknoloji bir mini LED tasarımıyla tasarlanan Liquid Retina XDR ekran, 1000 nit tam ekran parlaklığı, 1600 nit maksimum parlaklık ve olağanüstü 1 Yaratıcı iş akışlarını geliştirmek için milyonda 1 kontrast oranı. Sonuç, en karanlık görüntülerde bile en parlak vurguları ve en ince ayrıntıları yakalayarak gerçek dünyada görülebilenleri yansıtan çarpıcı bir görsel deneyimdir. Artık fotoğrafçılar, kameramanlar ve film yapımcıları da dahil olmak üzere yaratıcı profesyoneller, her yere götürebilecekleri geniş bir ekranda gerçeğe yakın HDR içeriği görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

Thunderbolt desteği…

Thunderbolt ve USB 4 desteği, iPad Pro’daki USB-C bağlantı noktasını, kablolu bağlantılar için önceki iPad Pro’ya göre 40 Gbps’ye kadar 4 kat daha fazla bant genişliğiyle şimdiye kadarki en hızlı, en çok yönlü bağlantı noktası haline getiriyor. Thunderbolt, 10Gbps Ethernet’i destekler ve tümü yüksek performanslı kablolar ve yuvalar kullanılarak bağlanan tam 6K çözünürlükte Pro Display XDR dahil olmak üzere daha hızlı harici depolama ve hatta daha yüksek çözünürlüklü harici ekranlar gibi devasa bir yüksek performanslı aksesuar ekosistemi açar. Her zamankinden daha fazla çevre birimi desteğiyle iPad Pro artık yaratıcı iş akışlarına daha da sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.