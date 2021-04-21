iMac yeni tasarımla geliyor

Apple, M1 çipi ile kompakt ve dikkat çekici ince bir tasarıma sahip yeni iMac’i tanıttı. Kullanıcının kişisel tarzına uyacak ve herhangi bir alanı aydınlatacak bir dizi canlı renkte sunulan iMac, parlak ve canlı bir görüntüleme sağlayan 11,3 milyon piksel, 500 nit parlaklık ve bir milyardan fazla renge sahip 24 inç 4,5K Retina ekrana sahip.

Yeni iMac ayrıca 1080p FaceTime HD kamera, stüdyo kalitesinde mikrofonlar ve altı hoparlörlü bir ses sistemi içeriyor – bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi kamera ve ses. Ayrıca Touch ID, iMac’e ilk kez geliyor ve güvenli bir şekilde oturum açmayı, Apple Pay ile alışveriş yapmayı veya bir parmak dokunuşuyla kullanıcı profillerini değiştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. M1 ve macOS Big Sur’un gücünü ve performansını bir araya getiren uygulamalar baş döndürücü hızda başlatılır, günlük görevler hızlı ve akıcıdır ve 4K video düzenleme ve büyük görüntülerle çalışma gibi zorlu iş yükleri her zamankinden daha hızlıdır. Yeni iMac, MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini dahil olmak üzere M1 tarafından desteklenen Mac modelleri ailesine katılarak Apple’ın Apple silikona geçişinde bir adım daha ileri gidiyor.

Tamamen Yenilenen Tasarım

Dünyanın en ikonik bilgisayarlarından birini tamamen yeniden icat eden yeni iMac, her açıdan dikkat çekici, daha ince ve daha kompakt bir tasarıma sahip. Yonga üzerinde sistem mimarisi ve M1’in inanılmaz güç verimliliği ile etkinleştirilen mantık kartı ve termaller, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde konsolide edilir ve boyutları küçültülür, bu da iMac’in yan profilinin pratikte ortadan kalkmasına olanak tanır. Çok daha kompakt tasarım, iMac’in hacmini yüzde 50 azaltarak daha az yer kaplamasına ve daha fazla yere kolayca sığmasına olanak tanır.

24 İnç 4.5K Retina Ekran

Yeni iMac, daha dar kenarlıklara ve 11,3 milyon piksele sahip geniş bir 24 inç 4.5K Retina ekrana sahiptir. P3 geniş renk gamı ​​ve bir milyardan fazla renk ve ayrıca 500 nit parlaklıkla görüntüler canlı ve daha parlaktır. Bu yeni ekran, daha doğal bir izleme deneyimi için ortam değiştikçe renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone teknolojisine de sahip. Ek olarak, yeni iMac’teki 4.5K Retina ekran, daha fazla konfor ve okunabilirlik için endüstri lideri yansıma önleyici kaplamaya sahiptir.

M1’in Performansı iMac’e Geliyor

M1 ve macOS Big Sur’un gücü ve performansıyla yeni iMac, uyku modundan anında uyanır, günlük görevler daha hızlı ve daha akıcı hale gelir ve uygulamalar inanılmaz bir hızla başlar. Safari’de, kullanıcılar aynı anda daha da hızlı göz atabilir ve yüzlerce sekmeyi çalıştırabilir ve Fotoğraflar’da, kullanıcılar görüntülerinde düzenlemeler yapabilir. Yeni iMac, en üst düzey macOS Big Sur deneyimini sunar. Zarif tasarımı, Mac’e yeni bir güç ve güzellik düzeyi getiriyor ve kullanıcıların 24 inç geniş 4.5K Retina ekranı sonuna kadar deneyimlemelerine olanak tanıyor. macOS Big Sur, kullanıcıların parmaklarının ucunda daha fazla kontrol sağlıyor ve Safari, Mesajlar ve Haritalar gibi önemli uygulamalarda geliştirmelerle dolu.

Bir Mac’te Şimdiye Kadarki En İyi Kamera, Mikrofon ve Hoparlörler

iMac, düşük ışıkta yüksek kaliteli video ve harika performans sunan şimdiye kadarki en iyi Mac olan 1080p FaceTime HD kameraya sahiptir. iMac ayrıca M1 çipindeki görüntü sinyali işlemcisinden ve Neural Engine’den yararlanarak daha iyi gürültü azaltma, daha fazla dinamik aralık ve geliştirilmiş otomatik pozlama ve beyaz dengesi ile kamera görüntü kalitesini geliştirir. Bu nedenle, ister aileye bağlanın, ister evden çalışırken bir video görüşmesi yapın, kullanıcılar her zaman en iyi şekilde görüneceklerdir.

Yeni iMac, kamerayı tamamlamak için, daha net aramalar ve ses kayıtları için stüdyo kalitesinde üç mikrofon dizisine sahiptir; bu, şimdiye kadarki en iyi Mac’tir. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen geri bildirimi azaltacak şekilde konumlandırılırken, arka plan gürültüsünü daha iyi görmezden gelmelerine ve bir kullanıcının sesine odaklanmalarına olanak tanır. Sonuç olarak, konuşmalar daha doğal ve kayıtlar çok net.