Gitzo Légende Tripod ve Sırt Çantası

Yenilikçi kamera aksesuarları için 100 yılı aşkın bir süredir ürün tasarlayan Gitzo, Légende tripod ve kamera sırt çantasını piyasaya sürüyor.

Gitzo’nun CEO’su Marco Pezzana, “Fotoğrafçılar olarak dünyanın harikalarını fotoğraflıyoruz ve onun güzelliğini kendi lensimiz aracılığıyla yakalıyoruz, bu yüzden bize ilham veren gezegendeki olumsuz etkisini azaltacak bir ürün yaratmak istedik. Sonsuza kadar tamir edilebilecek, her türlü maceraya dayanabilecek ve asla atılmayacak bir ürün yaratmak için yola çıktık. Aylarca süren tasarım ve geliştirmeden sonra, Légende’yi dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılarla buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” diyor.

Uzman işçilikle desteklenen üretim kalitesi

Gitzo, üretim mükemmelliği, yenilikçilik ve ömür boyu sürecek kalite mirasını sağlamlaştırmaya devam ediyor. Çünkü Légende tripod ve kamera çantası yaşamın tüm maceralarına dayanacak şekilde üretiliyor. Birinci sınıf tasarımında yüksek kaliteli malzemeler kullanan Légende ürünleri nesiller boyu ömür boyu eşlik edecek şekilde üretilmiştir. Seyahat tripodu hafif, aynı zamanda da güçlü yüzde yüz karbon fiber ayaklara sahiptir. Ek olarak, hassas alüminyum bacak kilitleri hem tırtıklı hem de kauçuk eklerle ergonomik kontrol sağlar.

Légende, sınırsız garantiyi tamamlayan sürdürülebilir malzemeler kullanarak mümkün olan en küçük çevresel ayak izini yaratmaya çalışıyor. Sırt çantasının ana dış kumaşının yüzde yüzü geri dönüştürülmüş polyesterden oluşuyor ve tüm çanta ağırlığının yüzde altmış beşi geri dönüştürülmüş kumaşlardan oluşuyor. Ek olarak, Eco Leather tripod kayışı ve sırt çantası detayları zulüm içermeyen, çevre dostu ve toksik olmayan sentetik deriden yapılmıştır. Mükemmel performansıyla hafif ve son derece yumuşaktır.