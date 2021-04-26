Yüksek hızda veri iletimi için…

40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W’a kadar güç transferine de izin veriyor.

Mcdodo Thunderbolt 3 veri kablosu, Intel’in devrim yaratan teknolojisiyle bugüne kadarki en hızlı veri transferini mümkün kılıyor. 40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W’a kadar güç transferine de izin veriyor.

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de ürün gamını genişleterek büyümeye devam ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aygıtları; yenilikçi ve dayanıklı tasarımlarla tüketiciyle sunan Mcdodo bu kez, Thunderbolt 3 veri kablosuyla bugüne kadarki en hızlı data transferini vadediyor. Intel’in birkaç yıl önce hayata geçirdiği ve sürekli geliştirdiği Thunderbolt teknolojisinin kullanıldığı kablo, 40 Gbps veri aktarım hızına sahip ve 100W’a kadar güç transferine izin veriyor.

2 monitörü tek kabloyla kullanın!

Şimdiye kadarki en hızlı bağlantı sistemi olan Thunderbolt 3, ‘daha fazla hız, daha fazla piksel, daha fazla olasılık’ vadediyor. Veri aktarımı, görüntü aktarımı ve güç aktarımı konusunda neredeyse devrim yaratan Thunderbolt teknolojisi, pek çok imkanı aynı anda sunuyor. Kullanıcılarına 4K ekran desteği veren Mcdodo Thunderbolt 3 kablo, iki adet 4K 60Hz monitör veya TV’yi tek bir kabloyla kullanma imkanı sağlıyor. DisplayPort 1.2 tabanlı 2 akış desteğine ve 8 kanala sahip olan Thunderbolt 3, bünyesinde diğer kablolara kıyasla iki kat daha fazla video bant genişliği taşıyabiliyor.

30 saniyede transfer

Apple tarafından da pek çok üründe aktif olarak kullanılan Thunderbolt, benzer bir teknoloji olan USB sistemine göre çok daha hızlı ve güvenli bir aktarım sağlıyor. Thunderbolt 3 destekli bilgisayar portları, 40Gbps veri aktarım hızıyla bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunuyor. Öyle ki, 4K bir filmi Thunderbolt 3 teknolojisi ile 30 saniye içerisinde transfer edebiliyorsunuz. Güç aktarımı da Thunderbolt 3 ile birlikte artan özelliklerden biri. Thunderbolt 3, 100W’a kadar güç transferine izin veriyor. Bu da, dizüstü bilgisayarları daha hızlı şarj etmek anlamına geliyor. Ayrıca dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda bulunan Thunderbolt 3 portları ile şarj edilen cihazlara 15W güç aktarılabiliyor.