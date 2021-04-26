Yüksek hızda veri iletimi için…

0

40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W’a kadar güç transferine de izin veriyor.

İnceleme: Woodpad Bambu Grafik Tablet Serisi
The North Face 2013 Sonbahar Koleksiyonu
Nikon Speedlight SB-5000

Mcdodo Thunderbolt 3 veri kablosu, Intel’in devrim yaratan teknolojisiyle bugüne kadarki en hızlı veri transferini mümkün kılıyor. 40Gbps aktarım hızıyla, bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunan kablo, 100W’a kadar güç transferine de izin veriyor.

1619076508 PHOTO 2021 04 21 10 54 42 - Yüksek hızda veri iletimi için…

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de ürün gamını genişleterek büyümeye devam ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aygıtları; yenilikçi ve dayanıklı tasarımlarla tüketiciyle sunan Mcdodo bu kez, Thunderbolt 3 veri kablosuyla bugüne kadarki en hızlı data transferini vadediyor. Intel’in birkaç yıl önce hayata geçirdiği ve sürekli geliştirdiği Thunderbolt teknolojisinin kullanıldığı kablo, 40 Gbps veri aktarım hızına sahip ve 100W’a kadar güç transferine izin veriyor.

2 monitörü tek kabloyla kullanın!

Şimdiye kadarki en hızlı bağlantı sistemi olan Thunderbolt 3, ‘daha fazla hız, daha fazla piksel, daha fazla olasılık’ vadediyor. Veri aktarımı, görüntü aktarımı ve güç aktarımı konusunda neredeyse devrim yaratan Thunderbolt teknolojisi, pek çok imkanı aynı anda sunuyor. Kullanıcılarına 4K ekran desteği veren Mcdodo Thunderbolt 3 kablo, iki adet 4K 60Hz monitör veya TV’yi tek bir kabloyla kullanma imkanı sağlıyor. DisplayPort 1.2 tabanlı 2 akış desteğine ve 8 kanala sahip olan Thunderbolt 3, bünyesinde diğer kablolara kıyasla iki kat daha fazla video bant genişliği taşıyabiliyor.

1619076516 PHOTO 2021 04 21 10 54 44 - Yüksek hızda veri iletimi için…

30 saniyede transfer

Apple tarafından da pek çok üründe aktif olarak kullanılan Thunderbolt, benzer bir teknoloji olan USB sistemine göre çok daha hızlı ve güvenli bir aktarım sağlıyor. Thunderbolt 3 destekli bilgisayar portları, 40Gbps veri aktarım hızıyla bir önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla hız sunuyor. Öyle ki, 4K bir filmi Thunderbolt 3 teknolojisi ile 30 saniye içerisinde transfer edebiliyorsunuz. Güç aktarımı da Thunderbolt 3 ile birlikte artan özelliklerden biri. Thunderbolt 3, 100W’a kadar güç transferine izin veriyor. Bu da, dizüstü bilgisayarları daha hızlı şarj etmek anlamına geliyor. Ayrıca dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda bulunan Thunderbolt 3 portları ile şarj edilen cihazlara 15W güç aktarılabiliyor.

Size önerilenler

Yükleniyor...
Yeni Mesaj
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.