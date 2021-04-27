Chasing Gladius M2 su altı drone kullanıcılarına, 4K UHD kalitesinde video ve 12MP fotoğraf çekmenin yanı sıra canlı yayın yapma imkanı da veriyor.

Chasing Gladius M2 su altı drone kullanıcılarına, 4K UHD kalitesinde video ve 12MP fotoğraf çekmenin yanı sıra canlı yayın yapma imkanı da veriyor. 100 metre derinliğe kadar dalabilen, değiştirilebilir bataryası ile çalışma süresini sınırsız hale getiren, 512 GB’a kadar desteklenebilir SD karta sahip olan Chasing M2, profesyonel kullanıcılar ve endüstriyel uygulamalar için üretildi.

Su altı çekimi, gözlemleme, su altı fotoğrafçılığı, su altı keşfi, arama kurtarma, baraj ve rezervuar kontrolü, gemi altı takibi, balıkçılık gibi endüstriyel ve profesyonel birçok farklı alanda da kullanılmak için tasarlanan Chasing M2, çok küçük bölgelerde bile çekim yapmayı mümkün hale getiriyor. Özel iticileri sayesinde suyun altında rahatlıkla ilerleyebilen drone, Ultra HD 1080P/4K fotoğraf ve video çekebilme özelliği ile de dikkat çekiyor.

Motorun kuma takılma olasılığını büyük ölçüde azaltan patentli Anti-Stuck Motor teknolojisine sahip Chasing M2’nin hızı yaklaşık 1,5 metre / saniye. Robot pençe, GoPro kamera, harici Led ışıklar ve lazer ölçekleyici gibi ek ataşmanlarla çok yönlü harekete izin veren drone, profesyonel senaryoların ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir sisteme sahip.

100 metre derinliğe inebiliyor

Kullanıcılara 4K UHD video, 12MP fotoğraf çekimi ve canlı yayın yapma imkanı sağlayan Chasing M2, 100 metre derinliğe kadar dalabiliyor. Ayarlanabilir karartma işlevli iki adet 2000 lümen ışık (5000-5500K / CRI85), suyun derinliklerindeki karanlığa rağmen çekim yapmayı olanaklı hale getiriyor. Çalışma süresi 4 saate kadar çıkabilen drone, değiştirilebilir bataryası sayesinde çok uzun bir çalışma imkanı sunuyor.