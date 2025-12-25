DJI’in yeni drone’u Neo 2, sadece 151 gram ağırlığıyla hafif ve kompakt drone olma özelliği taşıyor. Çok yönlü engel algılama, avuç içi kalkış – iniş ve El ile Hareket kontrolüyle başlangıç seviyesi için en ideal drone…

Neo 2, El ile Hareket kontrolü sayesinde kolayca kontrol edilebiliyor. En az çaba ile anı yakalamayı sağlayan SelfieShot ve geliştirilmiş ActiveTrack özelliği ise koşu ya da bisiklet gibi aktivitelerde düşük irtifa takip çekimlerini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Kullanımı kolay olduğu için günlük hayatta, aile gezileri, açık hava sporları, seyahat ve FPV deneyimi için ideal bir kullanım sunuyor. Neo 2’nin sol tarafında yer alan küçük ekran seçilen çekim modunu net bir şekilde gösteriyor. Drone, avuç içinden havalandırılabiliyor. Çekim tamamlandığında yenilikçi Return-to-Palm özelliği drone’un avuç içine güvenli bir şekilde geri dönmesini ve yumuşakça iniş yapmasını sağlıyor.

El ile Hareket Kontrolü ve Birden Fazla Uçuş Yöntemi

El ile Hareket Kontrolü kullanıldığında drone’un yönü ve uzaklığı tek veya iki avuçla kontrol edilebiliyor. Tek avuç drone’a gösterildiğinde,sağ/sol hareket ve yükseklik kontrol edilebiliyor.. İki avuç kullanıldığında elleri açmak drone’un uzaklaşmasını, elleri birleştirmek yaklaşmasını sağlıyor. Ayrıca kamera açısı ayarı için kumandaya ihtiyaç duyulmuyor. Daha uzun aktarım mesafesi isteyen kullanıcılar için Neo 2, DJI RC-N3 kumandasıyla eşleştirildiğinde ve ideal şartlar sağlandığında 6 km(CE)’ye kadar video aktarım mesafesine ulaşabiliyor.

Akıllı Çekim, Keskin Sonuçlar

Neo 2; 12 MP, 1/2 inç CMOS sensör, f/2.2 diyafram ve yüksek performanslı görüntü işlemcisi ile keskin ve net görüntüler sunuyor. Yeni 2 eksenli gimbal ise çekimleri stabilize ediyor. DJI’nin ActiveTrack’i ve selfie shot ile birleştiğinde, özne otomatik olarak kadrajlanıyor ve baştan sona pürüzsüz, eller serbest videolar çekilebiliyor. Çoklu akıllı çekim modları yeni bakış açıları sunuyor ve 4K/100fps (Uzaktan Kumanda ve Motion Kumanda kullanıldığında) ağır çekim ya da 2.7K dikey video desteği ile Neo 2, sinema kalitesinde keskin ve detaylı görüntüler sağlıyor.

Geliştirilmiş takip performansı sayesinde daha hızlı tepki veriyor ve daha stabil takip sağlıyor. Koşu, bisiklet ve diğer aktivitelerde akıcı görüntüler elde ediliyor. Açık alanlarda 12 m/s¹ hıza kadar takip yapabiliyor. Sekiz yönlü takip (ileri, geri, sol, sağ ve dört diyagonal) daha doğal takip çekimleri sunuyor ve yaratıcı seçenekleri artırıyor. Karmaşık ortamlarda ise drone, arka takip moduna geçerek özneyi güvenle kadrajda tutuyor. El değmeden tekli veya grup anlarını yakalamak için Neo 2’nin yeni selfie shot özelliği, bel hizasından tam boy çekime, tam boydan geniş kadraja kolayca geçiş sağlayabiliyor. Doğum günü partileri, hafta sonu piknikleri veya aile gezileri… Neo 2, tek bir dokunuşla tüm sahneyi otomatik olarak kadrajlıyor.

Akıllı Çekim Modları ile Etkileyici Görüntüler

Neo 2; Dolly Zoom, QuickShots ve MasterShots gibi akıllı çekim modlarını destekliyor:

Dolly Zoom: Hitchcock efekti ile sosyal medyaya uygun çarpıcı videolar,

QuickShots: Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix ve Boomerang modları ile bisiklet, kaykay ve diğer aktivitelerde etkileyici takip çekimleri,

MasterShots: Farklı açılardan çeşitli çekimler yapar, müzikle düzenler ve yüksek kaliteli videolar oluşturuyor.

Yeni Başlayanlar İçin Üçlü Güvenlik

Neo 2’nin çok yönlü engel algılama sistemi , öne bakan LiDAR ve aşağı bakan kızılötesi algılama sistemiyle birleşerek engelleri anlık olarak algılıyor. Entegre pervane koruması tasarımı ile drone her yönden koruma sağlıyor, böylece yeni başlayanlar güvenle uçuş yapabiliyor. Neo 2 ayrıca Neo’ya göre geliştirilmiş asılı kalma ve konumlandırma özellikleri sunarak iç mekân, binalara yakın alanlar, su veya kar üzerinde uçmayı daha kolay hale getiriyor.

Kolay ve Verimli Üretim

Neo 2, seviye 5 rüzgâr direnci, 19 dakikaya (pervane korumasız) kadar uçuş süresi ve 49 GB dahili depolama ile geliyor. Bu depolama:

105 dakika 4K/60fps video,

175 dakika 4K/30fps video,

241 dakika 1080p/60fps video

kaydedebiliyor.

Kaydedilen verileri aktarmak için ek kablo gerekmiyor; telefona Wi-Fi ile bağlanıldığında görüntüler DJI Fly uygulamasına 80 MB/sn hızla aktarılabiliyor, bu da hızlı düzenleme ve paylaşım olanağı sağlıyor.