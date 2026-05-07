HONOR 600 Serisi Türkiye’de…

HONOR, yapay zekâyı herkes için erişilebilir hale getiren 600 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu.

HONOR, yeni akıllı telefon ailesi HONOR 600 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. HONOR 600 Lite, HONOR 600 ve HONOR 600 Pro modellerinden oluşan seri; erişilebilir fiyatlarıyla yapay zekâyı yalnızca üst segment cihazlara özgü bir özellik olmaktan çıkararak, günlük kullanımın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

HONOR 600 Serisi’nin Türkiye lansmanı, HONOR’un Stratejik Teknoloji Ortağı olduğu Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı iş birliğiyle, Beşiktaş Basketbol sahasında gerçekleştirildi. Lansmana HONOR Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Kaan Karaca, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve Beşiktaş JK Basketbol Medya ve İletişim Sorumlusu Ahmet Melik Subaşı da katıldı.

Herkes için yapay zekâ

HONOR 600 Serisi ile birlikte mobil hayatta yapay zekâ doğrudan kullanıcı deneyiminin merkezine yerleşiyor. Seride yer alan AI Fotoğraf Asistanı, AI Görselden Videoya 2.0 ve AI Buton gibi özellikler sayesinde kullanıcılar; tek dokunuşla fotoğraf düzenleyebiliyor, görselleri videoya dönüştürebiliyor ve cihaz ayarlarını doğal dil komutlarıyla yönetebiliyor.

AI Ayarlar Asistanı ve AI Ekran Önerileri, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek cihaz kullanımını kişiselleştirirken, HONOR Connect ve Google Gemini entegrasyonu ile cihazlar arası akıllı bağlantı ve üretkenlik deneyimi daha geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu yaklaşım, yapay zekâyı yalnızca teknoloji meraklıları için değil, herkes için erişilebilir ve kullanılabilir hale getiriyor.

‘Kartal Gözü Yakalama’ teknolojisi

HONOR 600 Serisi, 600 ve 600 Pro modelinden itibaren 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 50 MP selfie kamera ile mobil fotoğrafçılıkta güçlü bir yapı sunuyor. AI destekli görüntü işleme teknolojileri sayesinde düşük ışık performansı artırılırken, portre ve hareketli sahnelerde detay kaybı minimize ediliyor. “Kartal Gözü Yakalama” teknolojisi, özellikle spor ve aksiyon anlarında daha net kareler elde edilmesini sağlıyor.

Sınıf lideri göz konforu ve parlaklık

HONOR 600 ve 600 Pro, 8000 nit tepe parlaklık sunan ekranıyla açık hava kullanımında yüksek görünürlük sağlıyor. 120 Hz yenileme hızı ve geniş renk gamı desteği ile görsel deneyim güçleniyor. Göz konforu tarafında ise 3840 Hz PWM karartma, düşük ışık modu ve AI destekli ekran optimizasyonları uzun süreli kullanımda kullanıcı deneyimini destekliyor.

Güçlü batarya ve hızlı şarj altyapısı

HONOR 600 Serisi, 6400 ve 6520 mAh batarya kapasitesiyle sunuluyor. 80W kablolu hızlı şarj ve 27W ters şarj desteği ile cihazlar günlük kullanımda kesintisiz deneyim sağlıyor. Sınıf lideri batarya kapasitesiyle gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Gelişmiş soğutma sistemi (5.219 mm² vapor chamber ve 12.000 mm² grafit katman), yoğun kullanım senaryolarında bile performansın sürdürülebilir olmasını sağlıyor. HONOR 600, Snapdragon 7 Gen 4 platformuyla; HONOR 600 Pro ise amiral gemisi Snapdragon 8 Elite platformuyla sunuluyor.

Amiral gemisi seviyesinde tasarım

HONOR 600 Serisi, IP68, IP69 ve IP69K seviyesinde su ve toz dayanıklılığı sunarken, SGS 5 yıldız düşme ve çarpma direnci sertifikasıyla sınıf lideri olarak geliyor. Turuncu, altın beyazı ve siyah mat metal çerçeve ve ince tasarım dili, premium amiral gemisi seviyesinde tasarımı güçlendiriyor.