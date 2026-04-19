Dreame Yeni Nesil Ürünlerini Tanıttı

Akıllı ev teknolojilerinin önde gelen markası Dreame, Türkiye lansmanını Çırağan Kempinski’de coşkulu ve geniş katılımlı bir etkinlikle gerçekleştirdi. Etkinlikte Dreame; robot süpürge, kablosuz dikey süpürge, ıslak-kuru buharlı süpürge, saç şekillendirici ve hava temizleyici kategorilerinde toplam 13 yeni ürününü tanıttı.

Dreame yeni ürün ekosistemi kapsamında akıllı yaşam çözümlerini genişleterek kullanıcılarla buluşturdu. Bu kapsamda; robot süpürge kategorisindeki en ince ve en gelişmiş modeli X60 Ultra Complete, ıslak-kuru robot temizliğinde yeni bir dönemi temsil eden Aqua10 Ultra Roller Complete ve güçlü performansı ile öne çıkan V30 Kablosuz Dikey Süpürge öne çıktı. Buharlı temizlikte derinlemesine hijyen sunan H16 Pro Steam, kişisel bakım deneyimini profesyonel seviyeye taşıyan AirStyle Pro HI 8’i 1 Arada Saç Şekillendirici ve özellikle evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen FP10 Hava Temizleyici de lansmanın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı.

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Dreame olarak kullanıcılarımıza verimli ve zaman kazandıran temizlik çözümleri vadediyor, sadece bir ürün değil, bütünsel bir yaşam deneyimi sunuyoruz” diyerek Dreame’nin yeni akıllı ev çözümleriyle ilgili heyecanını paylaştı.