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İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

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General Mobile’ın en yeni akıllı telefonlarından GM Fenix II Pro 5G inceleme konuğumuz oldu.

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ASUS ProArt Display PA32UCX-PK

Yazı: Ömer Serkan Bakır – Fotoğraflar: Prof. Oktay Çolak

General Mobile’ın en yeni akıllı telefonlarından GM Fenix II Pro 5G inceleme konuğumuz oldu. Bu yazı içerisinde yeni telefonun öne çıkan özelliklerini ve dünyanın en sıra dışı bölgelerinden birine ait fotoğrafları görebilirsiniz. Daha fazla detay ve daha çok fotoğraf örneği için Youtube inceleme videosunu da izleyebilirsiniz.

k1 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

General Mobile, Türkiye’nin ve dünya pazarlarının ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede ulaşılabilir ürünler sunmayı sürdürüyor. Marka “erişilebilir teknoloji” yaklaşımını sürdürerek GM AI destekli ürünleri ile yapay zekayı kullanıcılarının günlük hayatına entegre ederek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte bu ürünlerden biri de incelediğim GM Fenix II Pro 5G

fff3 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

General Mobile’ın performans ve tasarımı bir üst seviyeye taşıdığı yeni modeli GM Fenix II Pro, alüminyum alaşımlı çerçevesi ve metalik gri rengiyle dikkat çekiyor. Tasarım çizgileri bu telefonu hem çok sade hem de güçlü gösteriyor. Tabi bu güç sadece tasarımda kalmıyor. Telefon IP64 toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca güçlendirilmiş köşe tasarımı ve darbe emici yapısı da günlük kazalara karşı ekstra koruma vaat ediyor. Ağırlığı ise 204 gram.

IMG 20260408 071340 832 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Detaylarını az sonra anlatacağım Yemen seyahati esasında bu telefon için gerçek bir saha testi oldu diyebilirim. Sarsıntı, darbe, toz, sıcak, nem yani ne kadar kötü ortam varsa hepsinden başarıyla geçmiş oldu.

fff2 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Tasarımdan bahsetmişken ekran deneyimi ile devam edelim. Ekran tarafında bizi 6.67 inçlik etkileyici bir AMOLED panel karşılıyor. Renkler gayet canlı ve parlak görünüyor. En ince detaylar bile çok net… 1220×2712 piksel çözünürlük değeri sunan ekran maksimum 2400 nit parlaklığa sahip. Böylece dış mekanda da sorunsuz kullanılabiliyor. 446 ppi piksel yoğunluğu, 120Hz ekran yenileme hızı, 1 milyar renk gösterimi ve %93,5 ekran-gövde oranı bu modelin diğer ekran özellikleri arasında… Ayrıca, düşük ışıkta göz yormayan özel ekran yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konforunuzdan ödün vermiyorsunuz. Corning Gorilla Glass 5, ekran çizilmelerine ve darbelere karşı da koruma sağlıyor.

f11 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Cihazın kalbinde 4nm’lik MediaTek Dimensity 8350 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye eşlik eden 12 GB RAM, 12 GB daha artırılabiliyor ve toplamda 24 GB’a çıkabiliyor. Bu sayede çoklu görevlerde, ağır uygulamalarda ve tabi yüksek performans gerektiren oyunlarda bile kesintisiz bir akıcılık ve tam kontrol sunuluyor. GM Fenix II Pro, hem RAM hem de depolama konusunda iyi bir iş çıkarıyor. Depolama tarafında 512GB’lık devasa bir depolama alanıyla geliyor. Bu geniş depolama alanı, tüm uygulamalar, oyunlar, dosyalar, videolar ve tabi fotoğraflar için gerçekten geniş bir alan demek.

f1 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Oyuncular için HyperEngine teknolojisi ise yüksek kare hızları sunarken, gelişmiş soğutma sistemi telefonunuzu en yoğun anlarda bile serin tutabiliyor. Telefonda 66W’lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede örneğin 19 dakikada yüzde 50 batarya seviyesine ulaşılabiliyor. Telefonda kullanılan pil kapasitesi ise 5000mAh. Verimli kullanımı destekleyen algoritmalar sayesinde bu güçlü telefonla normal bir kullanımda gün boyu rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

Telefonda ekran parmak izi okuyucu ve yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Güvenlik açısından da endişe etmenize gerek yok. Bu modele çok kullanışlı ekstra özellikler de eklenmiş. Bunlardan birisi özelleştirilebilir hızlı erişim tuşu. Bu tuşa tek, çift veya uzun basarak farklı servisleri çalıştırabilir ya da dilediğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Örneğin tek tıklama ile ekran görüntüsü alabilir, çift tıklama ile kamerayı ve basılı tutarak galerinizi açabilirsiniz. Bir diğer ilginç özellik ise kızılötesi verici desteğiyle telefonunuzu TV’den klimaya kadar kumanda gerektiren cihazlar için kullanabiliyorsunuz.

fff4 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

GM Fenix II Pro’nun arka kamera modülü oldukça sade tutulmuş. Bu bölümde biri ana kamera diğeri de geniş açı olan iki kamera lensi bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici bulunan ana kamera 50MP’lik sensöre sahip. Bu sensörün büyüklüğü 1/1.55 inç ve diyafram değeri f/1.8. Ana kamerada DCG denilen bir teknoloji kullanılmış. Bu sayede ışık hızlıca analiz edilerek sahnelerin net ve daha canlı çıkması sağlanıyor. Diğer kamera ise 8MP’lik f/2.2 diyafram değerine sahip olan 112 derecelik ultra geniş açı. Bu telefonda optik olarak bir telefoto lens bulunmuyor. Ancak 2x zoom yapılabiliyor ve 10x’e kadarda dijital zoom imkanı var. Ana ve ön kameranın video çözünürlüğü 4K 60fps. Geniş açıya alındığında ise 1080p’ye düşüyor. Ön kamerada 50MP’lik f/2.45 diyafram değeri sunan bir kameraya yer verilmiş. Özellikle selfie çekenlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum.

IMG 20260405 165232 729 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Burada gördüğünüz fotoğraflar, Fotoğraf Dergisi ekibinden Prof. Oktay Çolak tarafından bu telefonla Yemen’in Hadramut Vadisi’nde çekildi. Burası dünyanın en etkileyici coğrafyalarından biri. Çölün ortasında, kilometreler boyunca uzanan dev bir vadi düşünün. Ama asıl ilginç olan, vadinin içindeki yerleşim. Vadinin içinde yer alan Shibam ise bambaşka bir hikâye. Shibam’a “Çölün Manhattan’ı” deniyor. Çünkü burada, yüzlerce yıl öncesine ait 8-10 katlı kerpiç gökdelenler var. Modern şehir planlamasının atası sayılan dikey yapılaşma, burada yüzyıllar önce başlamış. UNESCO tarafından koruma altına alınan bu şehir, dünyanın en eski “yüksek katlı şehirlerinden” biri olarak kabul ediliyor.

IMG 20260408 165722 192 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Çöl ortamı, sert ışık ve yüksek sıcaklık değerleri çoğu telefon kamerasının zorlanacağı konulardır diyebilirim. Ama bu karelerde ışık-gölge dengesi oldukça doğal, gökyüzü patlamıyor, binaların dokusu korunuyor. Bu sonuçları mümkün kılan birkaç önemli faktör var. Yüksek çözünürlüklü ana kamera sensörü, gelişmiş HDR işleme ve yapay zekâ destekli sahne optimizasyonu… Özellikle bu tarz mimari çekimlerde, telefonun dinamik aralık performansı ciddi fark yaratıyor. Ama burada daha önemli bir şey var ki bunu atlamamız gerekiyor. Bu fotoğrafları etkileyici yapan sadece telefon değil. Kadraj, ışık kullanımı ve doğru an… Ekipman iyi olabilir, profesyonel kameralarla da çalışıyor olabilirsiniz. Ama hikâyeyi oluşturan sizsiniz, bunu unutmayın! Bu vesileyle fotoğrafları çeken Prof. Oktay Çolak’a da tekrar teşekkür ediyorum.

IMG 20260408 114231 851 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Hadramut Vadisi gibi zorlayıcı bir yerde olmasanız bile, kendi şehrinizde de aynı bakış açısını yakalayabilirsiniz. Bunun için gözünüzü eğitmeye ve daha çok fotoğraf çekmeye çalışmalısınız.

IMG 20260408 170954 371 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

Her an elinizin altında olan GM AI, incelediğim GM Fenix II Pro modelinde de yer alıyor. Bu yapay zeka eklentisini kişisel bir asistan olarak düşünebilirsiniz. Her konuda danışabileceğiniz yapay zeka asistanı dışında bir de GM AI Ekibi tasarlanmış. Bu bölümde 7 farklı konuda etkili bir destek sunuluyor. GM AI Ekibi, Astrolog, İngilizce, Çince ve Matematik öğretmeni, Türk yemekleri Gurmesi, İsim Profesörü gibi konularda uzmanlık kazanacak şekilde eğitilmiş. Bence bu bölüm güncellemelerle daha da genişleyecek gibi görünüyor.

fff1 - İnceleme: General Mobile GM Fenix II Pro 5G

GM AI Fotoğraf Editörü ise, basit çizimlerden görseller oluşturan ve fotoğrafların kompozisyonunu bozmadan genişleten yetenekleriyle yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Yazıları düzenleyen, çeviren ve farklı tonlara uyarlayan akıllı yardımcı AI Metin Editörü de mesajlardan e-postalara kadar tüm metinleri daha net, etkili ve profesyonel hale getiriyor. AI Çağrı Özeti ise telefon görüşmelerini otomatik olarak özetlerken görüşmenin önemli noktalarını belirleyerek metne dökebiliyor.

Özetlemek gerekirse GM Fenix II Pro 5G, hem yapay zeka özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıran hem de performansıyla sınırları zorlayan bir cihaz olmuş. Ayrıca yüksek depolama kapasitesi, 5G desteği, kullanışlı arayüzü ve diğer teknik özellikleri de dikkat çekiyor.

GM Fenix II Pro 5G incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

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