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Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

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Xiaomi, T Serisi'nin yeni üyeleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'yu Türkiye'de düzenlediği etkinlikle tanıttı.

İstanbul Photo Awards’ın Kazananları Belli Oldu
Canon “Sınırların Ötesine Geçin” Etkinlik Serisine Başladı
Fotoğraf Dergisi 147. sayısı yayında…

Xiaomi, T Serisi’nin yeni üyeleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro‘yu Türkiye’de düzenlediği etkinlikle tanıttı. Leica 5x telefoto kamera, Leica Live Moment özellikleri, güçlü performansı ve ultra yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan Xiaomi 17T Serisi, mobil fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

DSC9085 - Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe Leica Mobil Geliştirme ve Mühendislik Başkanı Pablo Acevedo Noda özel konuk olarak katılırken, Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Tommy Yang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Leo Duo, iş ortakları ve davetliler de etkinlikte yer aldı. Etkinlikte Xiaomi ve Leica iş birliğinin mobil görüntüleme teknolojilerine kattığı yenilikler ile Xiaomi 17T Serisi’nin sunduğu yeni nesil deneyimler tanıtıldı.

DSC9639 - Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

Leica İş Birliğiyle Güçlenen Mobil Fotoğrafçılık Deneyimi

Leica optikleri ile Xiaomi’nin gelişmiş görüntüleme teknolojilerini bir araya getiren Xiaomi 17T Serisi, 50 MP ana kameraya sahip üçlü kamera sistemiyle yüksek netlikte fotoğraf çekimi sağlıyor. Her iki modelde de Leica UltraPure optik tasarımı ve Leica Summilux lens yapısı bulunuyor.

1779973850 Xiaomi 17T Series T R15 - Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

T Serisi’nde Bir İlk: Leica 5x Telefoto Kamera

Xiaomi 17T Serisi ile birlikte ilk kez T Serisi’nin tüm modellerinde Leica 5x telefoto kamera sunuluyor. 50 MP çözünürlük ve OIS desteğine sahip bu sistem; 30 cm makro çekimlerden 10x optik seviyesinde yakınlaştırmaya ve 120x AI Ultra Zoom’a kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Telefoto kamera sistemi video tarafında da önemli yenilikler getiriyor. Özellikle Xiaomi 17T Pro, Xiaomi serisinde ilk kez 4K 60 fps sinematik video kaydı desteği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha doğal arka plan bulanıklığıyla etkileyici videolar çekebiliyor. Sahne modu gibi özel çekim modları ise konserler, performanslar ve zorlu ışık koşullarında daha net sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

DSC9092 - Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

Fotoğraflar Artık Yaşayan Birer Anı

Leica Live Moment, mobil fotoğrafçılıkta hareketsiz karelerin sınırlarını aşarak çekim anının öncesindeki hareketi, duyguyu ve kısa süreli yüz ifadelerini kaydeden yenilikçi bir çekim modu olarak öne çıkıyor. Xiaomi 17T Serisi ile gelen özellik, fotoğraf karelerini adeta yaşayan bir anıya dönüştürüyor.

DSC9167 - Xiaomi, Leica ile Güçlenen Xiaomi 17T Serisi’ni Tanıttı

Güçlü Performans ve Uzun Pil Ömrü

Xiaomi 17T Pro, uluslararası pazarlarda Xiaomi serisinin şimdiye kadarki en büyük bataryası olan 7000 mAh kapasiteyle geliyor. Önceki nesle göre yüzde 27 daha yüksek kapasite sunan cihaz, ortalama kullanıcılar için yaklaşık 2 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca 100 W kablolu HyperCharge ve 50 W kablosuz HyperCharge desteğiyle hızlı şarj imkanı sunuyor.

Daha kompakt yapıya sahip Xiaomi 17T modeli ise 6500 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Önceki nesle göre yüzde 18 daha yüksek kapasite sunan cihaz, 67 W HyperCharge desteğiyle gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor. Her iki model de üçüncü parti hızlı şarj adaptörleriyle uyumlu çalışabiliyor.

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