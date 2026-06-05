İnceleme: Xiaomi 17T Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu incelememizde sizlere yeni duyurulan Xiaomi 17T Serisini ve özel olarak da 17T Pro modelini anlatmaya çalışacağım. Xiaomi’nin “Telephoto Master” olarak adlandırdığı, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyan 17T Serisi ile birlikte ilk kez T Serisi’nin tüm modellerinde Leica 5x telefoto kamera kullanılıyor. 50 MP çözünürlük ve OIS desteğine sahip bu kamera sistemi; 30cm makro çekimlerden 10x hibrit yakınlaştırmaya ve 120x AI Ultra Zoom’a kadar geniş kullanım imkanı sağlıyor.

Yeni seride yer alan 17T ve 17T Pro modellerinin kamera özellikleri birbirine yakın olsa da hem kamerada hem de diğer özelliklerde bazı farklar var. Onlara da değineceğiz tabi…

Xiaomi 17T Pro inceleme videosunu bu linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

Artık havalar iyice ısınmaya başladı. Bende 17T Pro ile fotoğraflar çekmek için motora atladım ve İstanbul’un farklı noktalarında bolca fotoğraf çektim. Bu yazıda işte o çekimlerden kareleri de sizlerle paylaşacağım.

Ekran ve Tasarım Detayları

Önce tasarımı ve ekranı anlatmak istiyorum. Xiaomi 17T Pro, çok klas 3 renk seçeneği ile geliyor. Benim incelediğim koyu mor, koyu mavi ve siyah. Açıkçası bu yeni model elinize alır almaz Premium bir his bırakıyor. Yuvarlatılmış kenar çerçeveler tutuşu ve şıklığı tamamlıyor. Telefonun ağırlığı yaklaşık 219 gram. Sağlamlığını IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile tamamlıyor.

Ön tarafta ise göz alıcı bir ekran bulunuyor. 6.83 inçlik 144 Hz yenileme hızına sahip Xiaomi Vision Care ekran, hem akıcı hem de gözü yormayan bir deneyim sunuyor. Ekranın çözünürlük değeri 1.5K – 2772×1280 piksel.

Ekran sağlamlığı Corning Gorilla Glass 7i ile sağlanmış. Güneşli ortamlarda bile görünür olan ekranın maksimum parlaklık değeri ise 3500 nit. Ancak şöyle bir güzellikte var. Ekran parlaklığı karanlıkta 1 nite kadar düşebiliyor. Böylece gözü yormayan konforlu bir kullanım sağlanmış oluyor. HDR10+, Dolby Vision, DCI-P3 renk gamutu ekranın diğer öne çıkan özellikleri arasında sayılabilir. Ekran renk doğruluğunun da gerçekten çok iyi olduğunu belirtmeliyim. Bu yenilikler sayesinde Xiaomi 17T Serisi, TÜV Rheinland’ın dört farklı göz koruma sertifikasını alan ilk seri olurken, Xiaomi’nin ilk “Akıllı Göz Koruma” sertifikasını da almış durumda…

Kamera Özellikleri ve Leica 5x Telefoto Kamera

Bildiğiniz gibi Xiaomi ve Leica işbirliği 2022 yılında başlamıştı. İşte bu tarihten sonra birçok Xiaomi telefonda bu işbirliğini gördük. Ve şimdi de 17T serisinde bu işbirliğinin zirve yaptığını görüyoruz. Açıkçası 17T Pro modelinde gelişmiş kamera özellikleri bu seviyede bir akıllı telefondan beklediğimizin de çok ötesine geçiyor.

Leica Summilux optik lensler; gövde, sensör, işlemci ve yazılım uyumunu en üst seviyeye çıkarıyor. Kamera ünitesinde 3 lens yer alıyor. Ana kameramız 23mm odak uzaklığına ve f/1.67 diyafram değerine sahip. 1/1.31 inç boyutunda Light Fusion 950 görüntü sensörü ile gelen ana kamera 50MP çözünürlük değeri sunabiliyor. Ana kamerada güçlü bir optik görüntü sabitleyici de bulunuyor.

15mm odak uzaklığına sahip olan ultra geniş açı kamera, 12MP çözünürlük değerine ve f/2.2 diyafram değerine sahip.

17T Pro’da yıldız kameramız ise şüphesiz Leica 5x telefoto kamera. Telefoto kamera 115mm odak uzaklığına ve f/3 diyafram değerine sahip. Bu kamerada 50MP’lik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor ve yine çok başarılı optik görüntü sabitleyiciye sahip. Özellikle telefoto lenslerde kullanılan optik görüntü sabitleyiciler sonuç görüntünün netliğini önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Telefoto lens ile 10x hibrit, 120x’e kadar AI Ultra Zoom da yapılabiliyor. Kısaca “uzaktaki hikayeyi yakala” mottosu bu yeni lensle çok daha gerçek oluyor. Ayrıca yine bu telefoto lensle 30cm’den makro fotoğraflar da çekilebiliyor.

Telefoto Lensler Neden Önemli?

Buraya küçük bir parantez açalım ve telefoto lenslerin fotoğraf severler için neden önemli olduğunu size kısaca anlatmaya çalışayım. Telefoto lensler uzaktaki konuları daha yakına getirerek farklı konuları da fotoğraflamamıza yardımcı oluyor. Önceki yıllarda telefoto lensler bir akıllı telefon için çok gerçekçi gözükmezken şimdi 17T Serisinde Leica işbirliği ile tasarlanan yeni 5x optik zoom lensi görüyoruz. Bu küçücük gövdede böylesine güçlü bir optik tasarım yapmak çok kolay değil tahmin edersiniz ki…

17T Serisinde de periskop bir lens tasarımı kullanılmış. Birçok mercek ve mercek grupları bir prizma yardımıyla yatay olarak konumlandırılmış. Böylece telefonun kalınlığında da bir artış olmamış. Ayrıca tüm bu hassas tasarım içerisinde optik görüntü sabitleyici de kullanılarak elinizin titremesinden kaynaklı netsizlik ortadan kaldırılmış. Periskop lens tasarımı telefon inceliği için önemli tabi… Telefoto lenslerin çekimlerde bize sağlayacağı avantajlar ise çok daha fazla… Telefoto lens sayesinde çok daha özgün ve dinamik portre fotoğrafları çekilebilir. 17T Pro’nun Portre modunda 1x, 2x ve 5x zoom imkanı sunulmuş.

Master Portre ve Leica Portre olarak iki farklı çekim imkanı bulunuyor. Bu iki portre modunda Master Lens sistemi ile farklı bokeh etkilerini de seçmek mümkün. Yine arka plan bulanıklığı için diyafram değeri de değiştirilebiliyor tabi… 115mm’ye denk gelen 5x optik zoomu portre, mimari, şehir detayları, hayvanlar, kuşlar, doğa, manzara, konser, spor aktiviteleri gibi birçok farklı alanda kullanabilirsiniz.

Xiaomi 17T Pro’daki 5x telefoto lens, yaratıcı hikayeler ve beklenmedik kareler elde etmenizi kolaylaştıracaktır. Uzaktaki bir manzarayı yakınlaştırmak, portrede arka planı bulanıklaştırmak veya uzak nesneleri detaylandırmak için bu lensin gücünü sınırsızca kullanabilirsiniz. 5x Telefoto ile çektiğiniz fotoğraflar, izleyiciyi konunun içine çeken sıkıştırılmış perspektif ve pürüzsüz bokeh efektleriyle de göz kamaştıracaktır.

17T Pro’nun fotoğraf modunda sevdiğim birkaç özelliğinden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Leica Live Moment özelliği anın öncesini de yakalayarak farklı bir anı oluşturmanıza imkan tanıyor. Hani bazen bir fotoğraf, anı tanımlamaya yetmiyor deriz ya işte Leica Live Moment tam da burada devreye giriyor ve farklı bir his, hikaye veriyor bize.

Bir diğer sevdiğim özellik ise fotoğraf, portre ve video modunda da kullanılabilen filtreler… Burada birçok farklı efekt uygulayan filtreler yer alıyor. Bu filtreler içinde 6 adet Leica filtresi varki çok doğal ve farklı fotoğraf kareleri oluşturmanızı sağlıyor. Benim favorim ise siyah beyaz fotoğraf tutkunlarının da çok seveceğini düşündüğüm Leica siyah beyaz yüksek kontrast oldu. Konuyu bambaşka bir atmosfere taşıyor. Bu filtreyi kesinlikle denemenizi öneririm.

Ön Kamera ve Video Özellikleri

Xiaomi 17T Pro’nun ön kamerası da oldukça güçlü… 32MP’lik çözünürlük değeri sunan 21mm’lik kamera f/2.2 diyafram değerine sahip. Ön kamera video modunda 4K 30fps çekim yapabiliyor.

Arka kameranın video kalitesi 8K 30fps’ye kadar çıkabiliyor. 4K’da ise 30, 60 ve 120fps destekleniyor. Pro Video modunda 4K 30 ve 60fps LOG kayıtta yapılabiliyor. Böylece çok daha kontrollü ve sonrasındaki renk düzenlemeleri için elverişli bir çekim sağlanabiliyor.

Devasa Pil Kapasitesi

17T Pro, uluslararası pazarlarda Xiaomi serisinin şimdiye kadarki en büyük bataryası olan 7000 mAh kapasiteyle geliyor. Önceki nesle göre yüzde 27 daha yüksek kapasite sunan cihaz, ortalama kullanıcılar için yaklaşık 2 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Yoğun kullanımda ise gün boyu yapacağınız fotoğraf-video çekimleri, oyunlar, sosyal medya kullanımı ve yazışmalardan sonra bile geceyi rahatlıkla çıkabilirsiniz.

Xiaomi 17T Pro, 100W kablolu, 50W kablosuz şarjı destekliyor. Merak etmeyin kutu içerisinden 100W’lık hızlı şarj cihazı da çıkıyor. Bu şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 50 dakika sürüyor. 22.5W kablolu ters şarj desteği de sunuluyor. Ayrıca kutudan bir de silikon kılıf çıkıyor. Bu sayede telefonun dayanıklılığını da artırabilirsiniz.

Telefonda bulunan Xiaomi 3D IceLoop soğutma sistemi, gelişmiş ısı yönetimi sunarak yoğun kullanım sırasında bile stabil performans ve daha serin bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Güçlü İşlemci ve Farklı Depolama Seçenekleri

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve Xiaomi HyperOS arayüzden alıyor. 17T Pro üç farklı depolama alanı ile satışa sunuldu. 12GB RAM tüm modellerde standart. Depolama alanı ise 256GB, 512GB ve 1TB olarak seçilebiliyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise 65.000 TL. Tüm kampanya ve fiyat detayları için Xiaomi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi 17T ve 17T Pro Arasındaki Bazı Farklar

Son bölümde birazda Xiaomi 17T ve 17T Pro modelleri arasında öne çıkan farkları biraz anlatmak istiyorum. Genel görünüm ve kasa yapısı olarak birbirine çok benzeyen modellerin ekran boyutları ve yenileme hızları farklı tasarlanmış. 17T Pro 6.83 inç ve 144Hz, 17T 6.59 inç ve 120Hz olarak geliyor.

Performans ve işlemci tarafında 17T Pro, MediaTek Dimensity 9500 işlemci ile donatılmış. Ayrıca Pro modelinde depolama seçenekleri 1TB‘a kadar çıkabiliyor. 17T ise gücünü MediaTek Dimensity 8500-Ultra işlemciden alıyor.

Kamera detaylarında ise her iki cihaz da Leica 5x Telephoto kameraya sahip. Sensör ve video yeteneklerinde ise 17T Pro modeli öne çıkıyor diyebilirim.

Pil kapasitelerinde de iki model arasında fark bulunuyor. 17T Pro 7000mAh’lik pil kapasitesi sunarken, 17T 6500mAh’lik kapasiteye sahip. Şarj cihazları, kablolu ve kablosuz desteklenen güçte farklılık gösteriyor.

Özetle, Xiaomi 17T Pro daha büyük ekran, daha yüksek yenileme hızı, daha güçlü işlemci, daha hızlı şarj ve üst seviye video kayıt yetenekleriyle “Pro” isminin hakkını veriyor. 17T ise daha uygun fiyatlı seçenekleri ile ne istediğini bilen kullanıcıları hedefliyor diyebilirim.

Xiaomi 17T Pro incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.