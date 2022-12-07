İnceleme: Huawei Mate 50 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Kısa bir süre önce ülkemizde de satışa sunulan Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Mate 50 Pro’yu inceledik.

Huawei’nin yeni görüntüleme markası XMAGE‘nin ilk ürünü olan Mate 50 Pro ile farklı ortamlarda fotoğraflar ve videolar çektik. Mate 50 Pro ile çekilen video ve fotoğraf örneklerine de yer verdiğimiz YouTube videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Huawei’nin amiral gemisi telefonlarının kameraları her zaman fotoğraf severlerin oldukça ilgisini çekmiştir. Özellikle Leica işbirliği sona erdikten sonra Huawei’nin bu yeni modelde kamera konusunda ne gibi yenilikler yapacağı merak ediliyordu.

DXOMark listesinde 1. sırada!

Mate 50 Pro kısa bir süre önce kalite değerlendirme laboratuvarı olan DXOMark testlerinde akıllı telefon kameralarındaki en yüksek puanı aldı. Gerçi bu adı geçen test laboratuarı ile ilgili bazı sorunlar olsa da yine de bu sıralamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

DXOMARK, Mate 50 Pro modelinin hem teknik hem de fotoğrafik yeteneklerini test ederek, toplam 149 puan ile bu modeli listenin en başına çıkarmış oldu.

Bildiğiniz gibi pazarda üst segment modeller arasında inanılmaz bir kamera rekabeti yaşanıyor. Havalarda uçuşan yüksek milyon piksellik teknik detaylar artık tek başına yeterli olmuyor. Çünkü insanlar çektikleri fotoğrafları karşılaştırıyor ve bu rakamların bazılarının çokça abartıldığını görüyor.

Huawei görüntüleme alanında XMAGE markasıyla yola devam edecek

Huawei, mobil fotoğrafçılık alanında özellikle son 5-6 yıldır çok fazla emek harcıyor ve yatırım yapıyor. Şimdi ise bu alanda yepyeni gelişmelere imza atmak için XMAGE markasını ön plana çıkarıyor.

XMAGE, hem Huawei’nin geçmişteki tüm yeniliklerinin bir yansıması hem de mobil fotoğrafçılığın geleceğine yönelik cesur bir vizyonu ortaya koyuyor. Bu vizyon, teknolojik yenilik, stil ve deneyimden oluşuyor. XMAGE, yapılan açıklamalar sonrasında teknolojik yenilik vizyonu kapsamında 4 alanda genişlemeyi hedefliyor: Optik sistem, mekanik yapılar, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme.

Optik sistem, teknik açıdan bozulma ve telefoto sorunlarını çözen serbest biçimli bir lens, periskopik telefoto, çoklu kamera sisteminin yanı sıra cam ve plastik hibrit lensleri içeriyor. Mate 50 Pro, çoklu lenslerin yeteneklerini sistematik olarak entegre ederek, ince ve hafif telefonlara güçlü görüntüleme yetenekleri sağlıyor.

Mekanik yapısındaki iyileştirmelere gelince, diyafram açıklık boyutunu kontrol eden altı açıklık kanadı, her bir açıklık boyutunun titizlikle doğru olmasını sağlamak için dairesel bir manyetik alanla eşzamanlı olarak açılıp kapatılabiliyor.

Görüntüleme teknolojisi açısından Huawei, P30 Serisi’nden bu yana RGGB piksel düzenlemesini RYYB dizisiyle değiştirme konusunda öncü olmuştu. Bu, ışık alımının verimliliğini %40 oranında artırıyor. Bu da sonuç olarak çok daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Son olarak XMAGE vizyonundaki görüntü işleme konusunda görüntü algoritmaları hem donanımsal hem de yazılım tabanlı bir uyum içerisinde çalışarak Mate 50 Pro’yu alanındaki en iyi görüntü sunan akıllı telefonlardan biri haline getirmeyi başarıyor.

Şimdi biraz da Mate 50 Pro’nun kameralarının teknik özelliklerine bakalım.

Mate 50 Pro’nun kamera özellikleri…

Mate 50 Pro’nun arka kısmında simetrik bir optik düzen kullanılmış. Burada 4 kamera varmış gibi görünse de kullanılan 3 kameradan bahsedebiliriz. Diğer sadece lazer netlik için kullanılıyor, yani bir optik çekim özelliği yok.

Ana kamera 24mm. Optik görüntü sabitleyicili 50 MP’lik Ultra Diyafram Kamerası ile fiziksel olarak F1.4 ile F4 arasında diyafram değeri sunuyor.

13 MP’lik Ultra Geniş Açılı Kamera, 13mm ve F/2.2 diyafram değerine sahip.

64 MP’lik 90mm, 3.5x optik zoom Telefoto Kamera ise optik görüntü sabitleyici ve F/3.5 diyafram değeri sunuyor.

Arka kamera ayrıca 4K / 30 veya 60 fps video kaydı da yapabiliyor.

Ön kameralarda ise 13MP’lik ultra geniş açılı kamera ve derinlik algılama kamerası yer alıyor.

Fiziksel diyafram

Herkesin merak ettiği fiziksel diyafram değerleri Kamera uygulamasında “Açıklık” ve “Pro” moduyla kullanılabiliyor. Açıklık modunda sanal ya da fiziksel diyafram ayarları seçeneği karşınıza çıkıyor. Fiziksel diyafram seçildiğinde 4 kademe olarak f/1.4 – 2 – 2.8 – 4 diyafram seçeneği kullanılabiliyor.

Aynı modda sanal diyaframda ise f/0.95 ile 16 diyafram değerleri arasındaki tüm seçenekler kademeli olarak kullanılabiliyor. Hemen belirtmeliyim ki sanal diyafram seçeneği de çoğu ortamda gayet iyi sonuç veriyor.

Fiziksel diyafram bir de Pro modda kullanılabiliyor. Açıklık modundan farklı olarak f/1.4 ile 4 diyafram değerleri arasında 10 kademeli olarak seçim yapılabiliyor. RAW formatında fotoğraflar çekilmek istenirse yine Pro modun kullanılması gerekiyor.

Mate 50 Pro’yu sadece kamera özellikleriyle ele almak pek doğru olmayabilir. Artık akıllı telefonlarımıza kişisel bir asistan gibi davranıyoruz ve değerli anılarımızı mükemmel kaydetmesinin dışında da pek çok fayda sağlıyoruz.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki Mate 50 Pro, hem şık tasarımı hem de sağlam yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz üst segment bir model. Benim test ettiğim siyah renkli gövde üzerinde fazlaca parmak izi kalıyor, bu pek hoşuma gitmedi doğrusu.

Dikkat çekici turuncu vegan deri tasarımı

Turuncu renkli versiyonda vegan deri tasarımına yer verilmiş. Yani arka kısım hafif dokulu bir deri hissi veriyor. Mate 50 Pro’nun turuncu renk modelinde süper dayanıklı Kunlun camı, düşme direncini 10 kat arttırdığından, telefonunuzu düşürme ve ekranı kırma endişesini daha az yaşayabilirsiniz. Siz turuncu harici, yani siyah ve gümüş renkleri satın alırsanız kutusundan çıkan şeffaf kılıfı kullanmayı ihmal etmeyin bence.

Bu model, akıllıca düşünülmüş Düşük Pil Acil Durum Modu içeriyor. Akıllı telefonunuzun şarjı %1’e ulaştığında, kalan gücü toplamak için akıllı bir SuperEnergy Boosting algoritması devreye giriyor ve cihazınızı 3 saate kadar bekleme ve 12 dakikaya kadar acil arama için çalışır durumda tutabiliyor.

Pil ve diğer özellikler

Cihazda 4700 mAH’lik pil bulunuyor ve kutusundan 66 Watt’lık süper şarj cihazı çıkıyor. Telefonun ağırlığı 209 gram. 6.74 inç boyuta sahip olan telefonun ekranı OLED, çözünürlük değeri 2616×1212 piksel ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunuyor.

Bu modelde kullanılan işlemci 8 çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4G, Ram 8 GB ve depolama alanının kapasitesi ise 256GB. Ayrıca 512GB’lık modeli de satın alınabiliyor. Eğer bu kapasite size yetmezse 256GB’a kadar microSD hafıza kartları da kullanılabiliyor.

Bu modelle Huawei marka tablet, dizüstü bilgisayar ve diğer aksesuarlarla kolayca bağlantı sağlanabiliyor ve Huawei ekosisteminin tüm avantajlarından kolayca yararlanılabiliyor.

Son olarak, hala kullanıcıların çok sordukları bir soruya da yanıt vermek istiyorum. Evet, bu telefonda da Google servisleri yüklü olarak gelmiyor. Gspace uygulaması indirilerek ihtiyaç duyacağınız neredeyse tüm Google hizmet ve yazılımlarına buradan ulaşmanız mümkün. Bunun bir avantajı da APK ile indirilen bazı uygulamalarda güvenlik sorunu olabiliyordu. Böylece bunun da önüne geçilmiş oluyor.

Ayrıca AppGallery’de de gündelik ve iş hayatınızda kullandığınız hemen hemen tüm uygulamaları bulmanız mümkün. Bu konuda artık bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.