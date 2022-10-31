Huawei Mate 50 Pro, DXOMARK testinde en yüksek puanı aldı

Son teknoloji 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, dünyanın f/1.4’ten başlayan ilk 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframı, üstün performans ve DXOMARK tarihindeki en yüksek puan olan 149 puanla HUAWEI Mate 50 Pro, var olan en iyi fotoğrafçılık akıllı telefonu oldu.

En son DXOMARK sıralaması, yeni Mate 50 Pro’nun piyasadaki en iyi mobil kamerayla donatıldığını açıkça gösteriyor. HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonu, güçlü 50 MP Ultra Diyafram Kamerası ve optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işlemede önemli gelişmeleri içeren dünyanın ilk 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframına sahip. Ultra Diyaframlı Kamera, f/1.4-4.0 değişken diyaframla birlikte XD Fusion Pro görüntü motoruyla birleştiğinde, akıllı telefonda çekilen fotoğraflar neredeyse DSLR düzeyinde görüntü kalitesi yakalıyor.

DXOMARK sıralamasında 1 numara HUAWEI’de

DXOMARK, en son HUAWEI amiral gemisi modelinin hem teknik hem de fotoğrafik yeteneklerini överek toplam 149 puanlık rekor puan verdi. Mate 50 Pro’nun 149 fotoğrafçılık puanı, genel fotoğrafçılık, düşük ışık koşulları, portre ve grup fotoğrafları ile doğal bokeh efekti konularında olağanüstü performansına dayanıyordu.

DXOMARK’ın detaylı akıllı telefon sıralama raporu: https://www.dxomark.com/smartphones/

Her açıdan profesyonel

Güçlü kamera özelliklerine ek olarak, yeni Mate 50 Pro, eksenel simetriye sahip özel Mate Serisi tasarım dilini sürdürüyor. Aynı zamanda zarif “Clous de Paris” adım desenli kabartma tasarımını ilk kez kullanıyor ve en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış yeni bir tür güzelliği sergiliyor.

Yeni Mate 50 Pro’nun özel turuncu vegan deri versiyonu, İsviçre’nin SGS’sinin beş yıldızlı camdan düşmeye karşı dayanıklılık sertifikası ile doğrulandığı gibi, onu daha esnek ve düşmeye karşı dayanıklı kılan “Kunlun Glass” ekran camıyla kaplandı. Bu, malzeme bilimi alanında bir başka HUAWEI atılımına işaret ederek, bu sertifikayı alan ilk akıllı telefon olmasını sağlıyor. HUAWEI’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu, su altında 6 metreye kadar IP68 dereceli su direncini de destekleyerek ıslak ve tozlu ortamların kolayca üstesinden gelinmesini sağlıyor.

HUAWEI Mate 50 Pro, performansı önemli ölçüde artıran en son teknolojiyi bir araya getiriyor ve zahmetsiz tek dokunuşla gezinme ile günlük etkileşimleri kolaylaştıran EMUI 13 işletim sistemini ilk kez kullanıyor.