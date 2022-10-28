OM Digital Solutions Corporation, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz uygun bir yol arkadaşı olan OM SYSTEM OM-5’i duyurdu.

OM Digital Solutions Corporation, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz uygun bir yol arkadaşı olan OM SYSTEM OM-5’i duyurdu.

Bu tam özellikli Micro Four Thirds Sistemi standart değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi, toza ve su sıçramasına dayanıklı performansa sahip ve -10°C’ye kadar donmaya karşı koruma ile aksiyon dolu bir yaşam tarzına sahip olanlar için idealdir.

Diğer birçok fotoğraf makinesinin yapamayacağı zorlu ortamlarda endişesiz fotoğraf çekmeye olanak tanır. Bu güçlü, taşınabilir kamera gövdesi, 50MP Elde Yüksek Çözünürlüklü Çekim ve Canlı ND gibi hesaplamalı fotoğrafçılık özelliklerinin yanı sıra akıllı telefonlarda dikey video oynatma desteği de dahil olmak üzere yaratıcı çekime daha fazla ilham vermek için genişletilmiş özelliklerle donatılmıştır.

Kompakt, hafif M.Zuiko Dijital lenslerle birleştirilen güçlü gövde içi 5 eksenli görüntü sabitleme, son derece mobil değiştirilebilir lensli bir kamerada olağanüstü görüntü kalitesi sunarak onu en üst düzey macera kamerası haline getirir.

OM SYSTEM OM-5 ÖNE ÇIKANLAR

* Kompakt ve hafif kamera gövdesi, IP531 toz ve su sıçramasına karşı dayanıklılık standardını karşılar

* -10°C’ye kadar donmaya dayanıklı

* Gövde içi 5 Eksenli görüntü sabitleyici aracılığıyla 7,5 EV’ye kadar adım görüntü sabitleme

* Süre Sınırsız Yüksek kaliteli ve dikey video kaydı (4K 30p)

* OM-Log Desteği

* TruePic IX Görüntü işlemcisi

* Hesaplamalı Fotoğrafçılık Özellikleri:

– 50MP El Tipi Yüksek Çözünürlüklü Mod

– Canlı ND

– PRO Çekim modu

– Odak istifleme

– Canlı Kompozit

– Yıldızlı Gökyüzü

* AF121 noktalı tüm çapraz tip çip üzerinde Faz Algılamalı AF

* Ağırlık: 366gram (yalnızca gövde)