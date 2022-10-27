HUAWEI Mate 50 Pro Satışta…

Huawei, ilk Mate akıllı telefonlarının lansmanının onuncu yıldönümünü kutlamak için serinin en son üyesi olan HUAWEI Mate 50 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.

HUAWEI Mate 50 Pro, simetrik Uzay Halkası Tasarımı ve şık tasarımı ile akıllı telefon estetiğinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Kaya gibi sağlam “Kunlun Glass” düşme direncini 10 kat artırıyor. Mate 50 Pro telefonlar ayrıca, bir Mate akıllı telefonda şimdiye kadar görülen ilk 10 ölçekli ayarlanabilir fiziksel diyaframa ve çok yönlü fotoğrafçılık özelliklerine sahip Ultra Diyaframlı XMAGE kameraya sahip.

İşlenmiş Kalite ve Klasik Tasarım

HUAWEI Mate 50 Pro telefonlar, cam ve vegan deri olmak üzere iki farklı türde arka kapakla geliyor. Cam kapak, telefona farklı ve zarif bir görünüm kazandıran Gümüş ve Siyah olmak üzere iki renkte mevcut. Vegan deri versiyonu, güneşin parlak ışınlarından esinlenerek Turuncu renge sahip.

HUAWEI “Kunlun Glass”, İsviçre’nin SGS’sinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikası ile doğrulandığı gibi, kompozit iyon güçlendirmesinin sonucu olan ve onu daha esnek ve düşmeye karşı dayanıklı kılan 10 katrilyon düzeyinde nanokristalden oluşuyor. Bu, Mate 50 Pro modellerini şimdiye kadar bu sertifikayı alan ilk telefonlar yapıyor. HUAWEI Mate 50 Pro telefonlar ayrıca su altında 6 metreye kadar IP68 dereceli su direncini destekleyerek ıslak ve tozlu ortamların üstesinden kolayca gelmelerini sağlıyor.

Diyaframlı XMAGE Kamera

Huawei, tüketicilere teknoloji, görüntüleme stili ve çekim deneyimi açısından bilimi kültürle ve estetiği teknolojiyle birleştiren yeni bir çekim paradigması sunmak amacıyla Temmuz 2022’de kendi mobil görüntüleme markası “XMAGE”i piyasaya sürdü.

HUAWEI Mate 50 Pro telefonlar, optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işlemede önemli gelişmeleri içeren 10 boyutlu ayarlanabilir fiziksel diyaframa sahip son teknoloji bir Ultra Diyaframlı XMAGE kamerayı barındırıyor. Akıllı diyafram, Otomatik modda tanımlanan sahne ve çekim senaryosu ile diyafram boyutuna uyacak şekilde ayarlanıyor. Profesyonel moda geçmek, alan derinliğinin ve bulanıklık derecesinin manuel olarak ayarlanmasına olanak tanıyor.

Gelişmiş donanım ve algoritmalar, statik görüntü çekimini geliştirmek için derinlemesine entegre edildi. Ultra Diyaframlı Kamera, görüntü parlaklığını, ışık ve gölge ayrıntılarını ve ayrıca soğuk ve sıcak karşılaştırmalarını mükemmel ayarlamak için XD Fusion Pro görüntü motoru ve yüksek ışık alımı ile çalışan bir F1.4 geniş diyafram ile donatıldı. Gece modu, loş ortamlarda bile son derece belirgin parlak ve karanlık bölgelere sahip fotoğraflar çekiyor. Portre modu, öznenin çevresinden öne çıkmasını sağlamak için doğal arka plan bulanıklığı uyguluyor. Periskop telefoto kamera, 200x’e kadar yakınlaştırma aralığını destekleyerek muhteşem sahneleri gözler önüne seriyor.

Geniş açılı makro kamera, milimetrik düzeydeki şeritleri ve çiy damlacıklarını olağanüstü netlikle sunarak, küçük dünyaların ayrıntılarını büyütüyor. HUAWEI Mate 50 Pro, hareketli sahneleri doğru bir şekilde iletmek için makro video çekimini ve makro resim içinde resim (PiP) özelliğini de destekliyor.

Kolaylaştırılmış Etkileşimler ve Güçlü Performans

HUAWEI Mate 50 Pro telefonlar, zahmetsiz tek dokunuşla gezinme ile günlük etkileşimleri kolaylaştıran EMUI 13’te çalışan ilk telefonlardır.

SuperStorage, yinelenen dosyaları kaldırır ve nadiren kullanılan uygulamaları sıkıştırır. Bu, 20 GB’a kadar alanı korur (256 GB ROM’lu bir telefonda). Günümüz kullanıcılarının çektiği fotoğraf ve videoların bolluğu için daha fazla alan bırakır. SuperHub, kullanıcıların uygulamalar ve cihazlar arasında ücretsiz ve kolay aktarımlarla görüntüleri, belgeleri ve metinleri bulmasına ve toplu halde paylaşmasına olanak tanır.

HUAWEI Mate 50 Pro, performansı önemli ölçüde artıran en son teknolojiyi bir araya getirir. Pil seviyesi %1’e düştüğünde etkinleşen yenilikçi, düşük pilli Acil Durum Modu, SuperEnergy Boosting, HUAWEI Mate 50 Pro’nun bekleme süresini üç saat veya 12 dakikalık arama süresi kadar uzatmasını sağlar.

Kapsamlı gizlilik özellikleri, nihai iç huzuru sağlar. HUAWEI Mate 50 Pro telefonlar, Görüntü Gizliliği Korumasını destekler. Bu koruma sayesinde bir görüntüyü paylaştığınızda, telefon konum ve saat gibi hassas bilgileri otomatik olarak silerek görüntüyü iletir.