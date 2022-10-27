Sony Alpha 7R V Detaylı Özellikler…

Sony, Alpha serisinin aynasız değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerindeki en yeni 7R serisi fotoğraf makinesi olan, Alpha 7R V’i duyurdu.

Biz de dün tanıtılan bu yeni model ile ilgili Türkiye’deki ilk inceleme videosunu hazırladık. Aşağıda izleyebilirsiniz:



Yeni Alpha 7R V, 61 MP yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü ve BIONZ XR İşleme Motoru ile birleştirilmiş yeni Yapay Zeka (AI) sistemini bir araya getirerek bir Alpha gövdesindeki en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

Yeni Alpha 7R V, 61.0 MP durağan görüntüler, iyileştirilmiş 8 film çıkışı, Sony’nin Alpha kameralarında şimdiye kadar sunulan en etkili 8 adımlı görüntü sabitleme, yeni bir 4 eksenli çok açılı monitör, yüksek hızlı iletişim işlevleri, üst düzey çalışabilirlik ve sorunsuz iş akışı entegrasyonu özellikleriyle öne çıkıyor. Sony’nin en yeni kamerası, birinci sınıf yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme aracına ihtiyaç duyan profesyonellerin iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Yeni Geliştirilmiş Yapay Zeka Teknolojisine Dayalı İyileştirilmiş Odaklama

Alpha 7R V, derin öğrenmeyi içeren yeni bir AI (yapay zeka) teknolojisi sayesinde, gelişmiş odak tanıma özelliğine sahip yeni nesil AF özelliğiyle öne çıkıyor. Son teknoloji yapay zeka, insan poz tahmini hakkında ayrıntılı bilgileri kullanarak kameranın odak tanıma doğruluğunu önemli ölçüde iyileştiriyor ve potansiyel çözünürlüğünden tam olarak yararlanıyor.

Yapay zeka; içerik tanıma, araçlar ve böcekler dahil olmak üzere birkaç yeni konu türünü içerecek şekilde genişletilerek kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Gelişmiş yapay zeka teknolojisine ek olarak Alpha 7R V, Sony’nin Alpha serisindeki diğer kameraların sevilen birçok özelliğinde de iyileştirmeler içeriyor. Sony’nin 7R serisinde ilk defa yer alan iyileştirmeler ise şu şekilde öne çıkıyor:

Güçlü Gerçek Zamanlı İzleme

Daha hızlı ve daha hassas geniş alan, yüksek yoğunluklu AF sistemi

AF/AE izleme ile 10 fps’ye kadar kesintisiz çekim

7 fps’ye kadar sessiz, titreşimsiz çekim

Yüksek hızda sürekli olarak 583’e kadar sıkıştırılmış RAW görüntü çekim.

Alpha 7R V, kullanıcılar tarafından sıklıkla talep edilen, tam zamanlı DMF (doğrudan manuel odaklama) ve odak basamaklama dahil olmak üzere yüksek çözünürlüğü destekleyen ve yığınlanmış görüntülere olanak tanıyan odak özelliklerine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Sony’nin Alpha 7R Serisinden de Bilinen Yüksek Çözünürlük

Alpha 7R V, en yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru ve yaklaşık 61,0 efektif megapiksele sahip 35 mm full frame arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü sayesinde detaylı ayrıntılar sunuyor. En yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru, şimdiye kadar Alpha serisinde düşük hassasiyette en yüksek çözünürlüğü elde etmek için kamera sensörünün çözünürlük potansiyelinin tam olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu hem fotoğraflar hem de filmler için ISO 100’den ISO 32000’e kadar hassasiyet ayarları ve fotoğraflar için 15 duraklı geniş dinamik aralığını etkinleştiriyor.

Alpha 7R V’in tüm görüntü sabitleme sistemi, yüksek hassasiyetli görüntü sabitleme birimi, gelişmiş jiroskop sensörleri ve fotoğraf ve video için optimize edilmiş görüntü sabitleme algoritmaları ile güncellenmesiyle kullanıcıların daha net görüntüler çekmesine olanak tanıyor.

Fotoğraflar için 8 adımlı etkisine karşılık ek olarak, yeni sabitleme algoritması, en ince konu ayrıntılarını ortaya çıkarmak için sensörün 61,0 megapiksel çözünürlük potansiyelinden tam olarak yararlanıyor. Bu sayede tek piksel düzeyine kadar hassas algılama ve kontrol sağlıyor. Sony’nin en yeni kamerası, yükseltilmiş Piksel Kaydırmalı Çoklu Çekim özellikleri sayesinde kullanıcılara; bilgisayar kullanarak birleştirme, birden çok piksel kaydırmalı görüntüleri yakalama, hassas gövde içi sabitleme sistemi kontrolünden yararlanma ve detaylı bir çözünürlük elde etme imkanı sunuyor.

Imaging Edge Desktop Ver.3.5 bilgisayar uygulamasının en son sürümü kullanılarak, öznenin konumunda bir kayma veya bir ağaçtaki yapraklar gibi küçük piksel düzeyindeki hareketler otomatik olarak algılanıyor ve düzeltiliyor. Böylelikle kullanıcılar mükemmel kompozisyonu elde edebiliyor. Yaklaşık 963.2 milyon piksele eşdeğer verilerden yaklaşık 240,8 milyon piksele (19,008 x 12,672 piksel) sahip 16 görüntülü kompozitler üretilebiliyor. Alpha 7R V, ek yaratıcı esneklik için hassas ve çok yönlü harici flaş kontrolünü de destekliyor. Ayrıca, zorlu aydınlatma koşullarında durağan görüntüler ve video için yapay ışıklardan kaynaklanan titremeyi etkili bir şekilde bastırıyor.

Alpha 7R V aşağıda yer alan ek özellikleriyle hareketsiz içerik fotoğrafçılığı için esneklik sağlıyor:

Kayıpsız RAW görüntü sıkıştırma ve seçilebilir RAW görüntü boyutları ve kalitesi

Büyük ölçüde genişletilmiş odak ve poz basamaklama

Kameradaki fotoğraflar ve videolar için Yaratıcı Görünüm ayarları

Yüksek sıkıştırma verimliliğine sahip yüksek kaliteli HEIF görüntüleri

Geniş ekran görüntüleme için geniş parlaklık aralığı

Sinematik Video Özellikleri

Alpha 7R V inanılmaz fotoğraf özelliklerine ek olarak, kullanıcılara gelişmiş video özellikleri de sunuyor. Sony’nin en yeni kamerası, 8K 24/25p video, gruplama olmadan 6.2K’dan yüksek örneklemeli 4K video, yüksek verimli MPEG-H HEVC/H.265 codec, dahili kayıt, 10-bit 4:2:2 kayıt, görüntü kalitesi, esnek düzenleme ve daha fazlasını çalıştırma imkanı sağlıyor.

Ayrıca, kamera meta verilerini kullanarak, gelişmiş odak tanıma, solunum telafisi, gelişmiş gövde içi görüntü sabitleme ile geliyor. Böylelikle benzeri görülmemiş gerçek zamanlı izleme güvenilirliği sunuyor. Hareket halindeyken daha akıcı kayıt için gövde içi Aktif Mod görüntü sabitlemeye sahip Alpha 7R V, yerleşik görüntü sabitleme içeren belirli lenslerle uyumlu olması sayesinde daha da kararlı çerçeveleme ve pürüzsüz çekim yakalanması sağlıyor.

Çalışabilirlik ve Güvenilirlik

Alpha 7R V hem fotoğraf hem de videolarda profesyonel ihtiyaçlar için olağanüstü güvenilirliği kompakt, hafif bir yapıyla birleştiriyor. Alpha 7R V; geleneksel eğilebilir monitörün faydasını, yandan açılan değişken açılı esneklikle ve 9,44 milyon noktalı bir elektronik vizörle birleştiren, yeni bir 4 eksenli çok açılı LCD monitör içeriyor. Alpha 7R V ayrıca iki adet CFexpress Type A/SDXC uyumlu medya yuvası ve dokunmatik kontrollü, çok çeşitli özelleştirilebilir işlevlere sahip yepyeni bir menü sistemini de kullanıcılara sunuluyor.

Alpha 7R V, profesyonellerin gelişmiş destek için güncellenmiş bağlantıyla iş akışlarını optimize etmelerine olanak tanıyor. Veriler, Wi-Fi (802.11ac) 2×2 MIMO veya USB-C bağlantı noktası aracılığıyla kablolu SuperSpeed ​​USB 10Gbps bağlantısı üzerinden yüksek hızda aktarılabiliyor. Etkin uzaktan çekimin yanı sıra fotoğraf ve film dosyası aktarımlarını da destekliyor. Yeni USB akış özellikleri UVC/UAC’yi destekleyerek 4K (QFHD) çözünürlükte bile kameradan doğrudan ses akışına olanak tanıyor.

Profesyonellerden alınan geri bildirimlere dayanarak tasarlanan Alpha 7R V, uzun kayıt süreleri esnasında oluşabilecek ısınmanın önüne geçmek adına sahip olduğu iyileştirilmiş ısı dağılımı ve yükseltilmiş toza ve neme dayanıklı tasarımıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte dayanıklı magnezyum alaşımlı kasasıyla ve zorlu çalışma ortamlarında maksimum güvenilirlik sağlayan diğer iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor.

Alpha 7R V, dokunma hassasiyetini koruyan yeni VX9529 Ekran Koruyucu Cam Levha ile uyumluluğu sayesinde monitörü lekelere ve parmak izlerine karşı koruyor.

Profesyoneller için…

Sony, enerji ve kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasıyla ilham vermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda ürün geliştirme, tedarik zinciri, üretim ve paketleme süreçlerinde alınan önlemlerle ürünün, yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel ayak izi azaltılıyor.

Üretimi yenilenebilir enerji kullanan bir tesiste gerçekleştirilen Alpha 7R V’in gövdesinin üretimde SORPLAS dahil olmak üzere geri dönüştürülebilir plastik malzemeler kullanılıyor.

Sony; şok ve darbelere karşı yeterli koruma sağlayan, plastik içermeyen, ambalaj malzemelerinin kullanımına yönelik çalışıyor. Ürün çantalarında bitkisel bazlı dokusuz kumaşlar kullanılırken bütün bunlar çevresel etkiyi en aza indirmeye yardımcı oluyor.