Sony FX2 ile Cinema Line Serisini Genişletiyor

Sony, Cinema Line ailesine yeni üye olarak FX2 modelini (ILME-FX2) duyurdu. FX2, Cinema Line evrenine erişimi kolaylaştırarak bağımsız içerik üreticilerine ve çok yönlü bir kameraya ihtiyaç duyan prodüksiyon ekiplerine daha geniş bir sinematik ifade imkânı sunuyor.

Full Frame Film Yapımı ve Fotoğraf Çekme Kabiliyetleri

FX2, birçok Cinema Line kamerasında olduğu gibi etkileyici görüntüler ve güzel bokeh efektleri sunan full frame bir sensörle geliyor. Yeni kamera, 33MP çözünürlüğe sahip, arkadan aydınlatmalı Exmor R sensörle donatılmış durumda ve S-Log3 ile 15+ durak geniş dinamik aralık sunarak, hem parlak hem de karanlık alanlarda etkileyici detaylar yakalıyor.

Kamera, S-Log 3 için 800 ve 4000 olmak üzere Çift Baz ISO ile donatılmış olup, farklı ışık koşullarında optimum görüntü kalitesi sağlıyor. FX2’nin video için ISO hassasiyeti 102400’e kadar genişletilebiliyor ve bu da düşük ışıklı ortamlarda kullanım için ideal hale getiriyor. FX2, esnek post-prodüksiyon süreçleri için çoklu kayıt formatlarını destekliyor ve 4:2:2 10-bit All-Intra formatında kayıt yapabiliyor; ayrıca XAVC S-I DCI 4K 24.00p gibi formatları da destekliyor.

FX2, dahili soğutma fanı ve etkili ısı dağıtım yapısı sayesinde 4K 60p’de kesintisiz olarak 13 saate kadar kayıt yapabilme imkânı sunuyor. Ayrıca, değişken kare hızı ayarlarıyla 4K’da 60 fps’ye (maksimum 2,5 kat ağır çekim efekti için) ve Full HD’de 120 fps’ye kadar (5 kata kadar ağır çekim için) çekim yapabiliyor. Cine EI, Cine EI Quick ve Flexible ISO modlarında Log çekim desteği sunarak farklı prodüksiyon ihtiyaçlarına esnek çalışma akışları sağlıyor. Kamera, sinematik ifadeyi artırmak amacıyla, video için kamerada önizleme yapılabilen 16’ya kadar kullanıcı LUT’sunu içe aktarma olanağı da veriyor; böylece sette renk takibi hassas şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Film yapımcıları, varsayılan olarak S-Cinetone ile gelen çeşitli Picture Profile ve Creative Look ön ayarları sayesinde, kamerada hızlı ve kolayca sinematik görünümler oluşturabiliyorlar. Doğru çerçeveleme için hem 1.3x hem de 2.0x anamorfik lensleri destekleyen desqueeze görüntüleme fonksiyonu da bulunuyor.

Solo Kullanım İçin Optimize Edilmiş Ergonomi

FX2, Sony’nin Cinema Line FX3 ve FX30 kameralarıyla aynı kompakt ve düz üst tasarıma sahip olup, kurulumlarda tanıdıklık ve uyumluluk sağlıyor. Dahili montaj noktaları (UNC 1/4-20 x3), kafes yapısına gerek kalmadan tripod üzerinde montaj imkânı sunarak rig kurulumlarında daha fazla esneklik sağlıyor. Opsiyonel üst tutamak ise özellikle elde çekim veya dinamik sahnelerde hareket kabiliyeti ve kontrolü artırıyor. 129.7 x 77.8 x 103.7 mm boyutlarında ve yaklaşık 679 gram ağırlığındaki hafif ve taşınabilir yapısıyla solo operatörler veya küçük ekipli prodüksiyonlar için ideal olarak öne çıkıyor.

Kamera, hassasiyet ve yaratıcılık için tasarlanmış gelişmiş odaklama özellikleri sunuyor. Yeni Gerçek Zamanlı Tanıma AF, hızlı ve güvenilir performans sağlıyor; insanları daha doğru tespit ederken, akıllı konu tanıma özelliği hayvanlar, kuşlar, araçlar ve böcekler gibi diğer nesnelere de uzanıyor ve kolay algılama için Otomatik mod bulunuyor. Daha fazla kontrol için kamera, odak solunumu telafisi, AF Yardımı ve özelleştirilebilir otomatik odak geçiş hızı ve hassasiyeti gibi araçlar da sunuyor; böylece yaratıcılar sinematik ve etkileyici görüntüler için odağı ince ayarlayabiliyor.

Kamera, Cinema Line’a yeni eklenen Aktif Mod ve Dinamik Aktif Mod seçenekleri ile elde çekimde daha yumuşak ve sabit çekimler yapılmasını sağlıyor.

FX2’nin Otomatik Çerçeveleme özelliği tripod üzerinde kullanıldığında konuyu otomatik olarak kırpıyor ve takip ederek çekimlerin deneyimli bir operatör tarafından yapılmış gibi görünmesini sağlıyor. Çerçeve Sabitleyici fonksiyonu ise, örneğin kamera operatörü konuyla birlikte hareket ederken, konunun çerçeve içinde aynı pozisyonda kalmasını otomatik olarak sağlıyor.

Fotoğraf çekimi açısından, kamera yeni eklenen ‘Log çekim’ menüsü ile ek bir log çekim seçeneği sunuyor. Bu özellik, yaratıcıların yüksek çözünürlüklü 33MP fotoğraflar çekmesini sağlıyor ve post-prodüksiyonda renk derecelendirmeye uygun şekilde optimize edilmiş oluyor. FX2 ayrıca MOVIE/STILL mod kolu ile sorunsuz bir kullanım sunuyor; böylece fotoğraf ve video çekimi arasında hızlı geçiş yapılabiliyor. Seçilen moda bağlı olarak görüntülenen menü öğeleri otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca, Fn tuşuna uzun basarak mod seçimi kolayca yapılabiliyor; bu tuş, çekim modunu çağırıp değiştirmeyi sağlıyor.

Tanıdık Sony Sinema Donanımı ile Geliştirilmiş Performans

Kullanıcının çekim sırasında daha iyi bir deneyim yaşaması için kamera, video prodüksiyonuna uygun görüş açısına sahip yeni, yüksek çözünürlüklü 3,68 milyon noktalı eğilebilir elektronik vizör (EVF) ile derin gözlük aparatı bulunuyor. Ayrıca, her açıdan kolay kadrajlama imkânı sunan 3.0 inç boyutunda değişken açılı dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Kontroller, üst panel ve tutma kısmı etrafına sezgisel şekilde yerleştirilmiş olup, kayıt durumunu gösteren tally ışıklarıyla destekleniyor. Özelleştirilebilir “BIG6” (ana) ekran, FPS, ISO, enstantane hızı (açı/hız), Look ön ayarları, beyaz dengesi, diyafram veya ND filtre durumu gibi sık kullanılan parametreleri gösteriyor. Sosyal medya platformları için artan dikey 16:9 formatındaki içerik taleplerine yanıt olarak FX2, çekim sırasında dikey bilgi ekranı da sunuyor. Ayrıca, tutamaklı model (ILME-FX2) iki adet XLR/TRS terminali ve 3,5 mm stereo mikrofon girişiyle profesyonel 4 kanallı, 24 bit dijital ses kaydını mümkün kılıyor.

Kamera, yüksek kaliteli kayıt ve izleme için 4K 60p 4:2:2 10-bit video ve 16-bit RAW çıkışı yapabilen HDMI Type-A terminali de dahil olmak üzere genişletilebilirlik ve bağlantı seçenekleri sunuyor. Kesintisiz veri aktarımı ve uzaktan kontrol için çift bantlı Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz) ile uyumlu adaptör üzerinden kablolu LAN bağlantısını destekliyor. Ayrıca, USB Type-C portu SuperSpeed USB 10Gbps veri transferi sağlıyor ve USB Güç Dağıtımı (PD) desteği sunuyor. Dahili USB ve ağ üzerinden yayın desteği ise canlı yayın ve uzaktan üretim iş akışlarını mümkün kılıyor.