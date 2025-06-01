Sony, GP-VPT3 ve RMT-VP2’yi Tanıttı

0

Sony, GP-VPT3 Kablosuz Çekim Tutacağı/Tripodu ve RMT-VP2 Uzaktan Kumandası’nı tanıttı.

Yok böyle bir dürbün
Manfrotto Compact Serisi
İnceleme: Joby GorillaPod 3K Kit

Sony’nin yeni “Üçü Bir Arada Kablosuz Çekim Tutacağı”, video ve fotoğraf çekimlerinde özgürlük alanını genişletiyor. Tutacak, tripod ve çıkarılabilir uzaktan kumanda olarak üç farklı işlevi bir araya getiren bu yenilikçi aksesuar, kullanım kolaylığını ve çok yönlülüğü artırıyor.

1748338417 6. Remote - Sony, GP-VPT3 ve RMT-VP2’yi Tanıttı

Sony, Alpha Serisi ve Vlog Kamera Serisi ile uyumlu Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip GP-VPT3 Kablosuz Çekim Tutacağı/Tripodu ve RMT-VP2 Uzaktan Kumandası’nı tanıttı. GP-VPT3, kullanım kolaylığı ve esnek çekim açıları için optimize edilmiş tutma tasarımıyla, elde yapılan çekimlerde dengeyi artırıyor. 1,5 kg’a kadar ağırlığa sahip kameralarla uyumlu olan bu aksesuar, tripod olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca çıkarılabilen uzaktan kumandası sayesinde, uzaktan kontrol imkânı sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

1748338310 2. side - Sony, GP-VPT3 ve RMT-VP2’yi Tanıttı

Ergonomik tasarımıyla öne çıkan tripod ister sağ ister sol el kullanılsın fark etmeksizin, tek elle hem fotoğraf hem de video çekimi sırasında zoom ve netleme gibi temel kamera işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Başlık mekanizması, tek dokunuşla özçekim ve dışa dönük çekim arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Eğilebilir yapısı ise serbest açı ayarı yapmayı mümkün kılıyor.

1748338308 1. Front - Sony, GP-VPT3 ve RMT-VP2’yi Tanıttı

Ayrılabilir uzaktan kumanda üzerinde MOVIE (Video), Zoom/Focus (Yakınlaştırma/Netlik) ve C1 (Kişiselleştirilebilir) tuşları yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar tek elle çekim yapabiliyor. Bu özellik, özellikle grup fotoğraflarında fotoğrafçının kadraja dahil olmasına imkân tanıyor ve düşük ışık koşullarında kamera sarsıntısını azaltıyor. Uzaktan kumanda yaklaşık 10 metrelik kablosuz bağlantı menziliyle, uzaktan kumanda Sony fotoğraf makineleri ve Xperia akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor. Tutacak ve uzaktan kumanda, ana üniteye kablo ya da alıcı olmadan bağlanıyor ve bağlantı sırasında toza ve neme karşı dayanıklılığını koruyor.

Size önerilenler

Yükleniyor...
Yeni Mesaj
Büyük Mesaj

YORUMLAR

WORDPRESS: 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.