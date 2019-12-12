3 Legged Thing Ellie L Bracket

Ters çevrilebilir, döndürülebilir dikey yönü ve 4 hassas tabanıyla yeni Ellie L Bracket oldukça işlevsel ve uyumludur. Hem Peak Design hem de Arca Swiss uyumluluğuna sahip ürün iki eksenli ayarlama ile diğer evrensel L bracket’lerden daha fazla fotoğraf makinesi ile uyumlu ve çok işlevseldir. Arca Swiss veya Peak Design Capture V3 uyumlu, standart veya kısa olmak üzere 4 temel taban seçeneğine sahiptir.

ELLIE Model Seçenekleri:

ELLIE

Orijinal Ellie modeli, 85mm Arca Swiss uyumlu taban; DSLR veya aynasız hemen hemen tüm fotoğraf makinelerine uymaktadır.

ELLIE SHORT

Ellie Short, Fujifilm ve Olympus fotoğraf makinelerine veya tripod montajının pil kapağına yakın olduğu herhangi bir fotoğraf makinesine uyması için özel olarak tasarlanmış 70 mm’lik bir tabana sahip evrensel L Bracket sistemidir. ELLIE PD Ellie ile aynı özelliklere sahiptir; ilave olarak Peak Design V3 Capture uyumludur.

ELLIE PD SHORT

Ellie Short PD, 70 mm’lik tabanıyla hem Peak Design V3 Capture hem de Arca Swiss uyumludur. Özellikle Olympus ve Fujifilm fotoğraf makineleri için tasarlanmıştır.