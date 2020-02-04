İnceleme: 3 Legged Thing Leo Karbon Fiber Tripod

Farklı tasarımı, kullanılan malzeme kalitesi ve detayları ile dikkat çeken bir tripod markası olan 3 Legged Thing’in Eclipse Leo Karbon Fiber tripod modelini inceledik. Bu karbon fiber tripod, günlük kullanım ve seyahatlerde her zaman size eşlik edebilecek bir model.

Son derece kompakt, sağlam ve modüler bir yapıya sahip olan bu model, ağırlığının çok üzerinde bir taşıma kapasitesine sahip. Tripodun kendi ağırlığı 1.44 kg. Kafasıyla birlikte ise 1.75 kg. Taşıma kapasitesi ayakların açıklığına göre değişiyor ve en fazla 10-30 kg arasında yük taşıyabiliyor. Test ettiğimiz taşınabilir en güçlü tripodlardan biri olan Leo, hem aynasız hem de DSLR fotoğraf makineleri ile sorunsuz kullanılabilir. İşlevselliğin ön planda tutulduğu bu karbon fiber modelde 5 ayak bölmesi bulunuyor. Tüm bölmeler açıldığında tripodun maksimum yüksekliği yaklaşık 140 cm oluyor. Tripodun katlanmış hali ise yaklaşık 35 cm ve bu şekilde seyahatlerde sorunsuz taşınılabilir. Pek çok fotoğraf çantasındaki tripod taşımak için kullanılan özel gözler ve iplerle bağlanabilir. Ayrıca özel bir taşıma çantası ile gelen Leo, böylece taşıma konusunda size farklı bir alternatif daha sunmuş oluyor.

Leo Karbon Fiber tripod, farklı tiplerde ve büyüklükte fotoğraf makinesi kullanan tüm fotoğrafçılara hitap edebilecek bir ürün. Her ne kadar kompakt bir çözüm olarak tasarlansa da güçlü yapısı ve ergonomik kullanımıyla özellikle sık seyahat edenler için öne çıkan bir model. Üründe kullanılan malzemeler ve dayanıklılık pek çok farklı ortamda test edilmiş. Bu yüzden böyle bir tripodun uzun yıllar size eşlik edebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca farklı tarzda kullanımlar ve ihtiyaçlar için çok sayıda kurulum ve yapılandırma da sağlayabiliyor.

Leo Karbon Fiber tripod modelinin bir diğer özelliği ise, bir ayağının tripoddan ayrılarak yaklaşık 1.46 metre uzunluğa sahip monopoda dönüşmesi. Turuncu işaretli vidalı çıkarılabilir ayağı kolayca ve hızlıca bir monopoda dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca bir monopod almanıza gerek kalmadan ürünü iki şekilde de kullanabilmek gerçekten iyi düşünülmüş bir detay.

AirHed Switch Ball Kafa

Leo Karbon Fiber tripod modeliyle birlikte gelen kafa, AirHed Switch Ball. Bu kafa, böyle bir tripod ile kullanılabilecek en kullanışlı seçeneklerden biri. Öncelikle daha önce toplu kafa kullandıysanız, kadraj ve çekim aşamalarındaki hızını tahmin edebilirsiniz. AirHed Switch Ball, son derece hassas tek bir kontrol vidası ile kullanılabiliyor. Fotoğraf makinesi bağlantı plakası tripoda çift emniyet sistemi ile takılıp çıkarılıyor. Böylece istenmeyen kazaların önüne geçiliyor. Ayrıca hem bu kafa üzerinde hem de tripod ana gövdesinde yer alan su terazisi ile hem dengeli hem de hassas çekimler yapılabiliyor.

Leo Karbon Fiber Tripod Özellikleri:

Maksimum Yükseklik: 1.31 m (Kit: 1.4 m)

Maksimum Yükseklik (gövdesiz): 0.97 m (Kit: 1.08 m)

Minimum Yükseklik: 120 mm

Monopod Maksimum Yükseklik: 1.37 m (Kit: 1.46m)

Katlanmış Uzunluk: 350 mm

Ayak Bölmeleri: 5

Gövde Bölmeleri: 2

Taşıma Kapasitesi (23º’): 30 kg

Taşıma Kapasitesi (55º’): 20 kg

Taşıma Kapasitesi (80º’): 10 kg

Tripod Ağırlığı: 1.44 kg

Toplam Kit Ağırlığı: 1.75 kg

Bacak Açıları: 23º, 55º, 80º

Maksimum Bacak Çapı: 23 mm