Fotoğraf Dergisi’nin 149. sayısı yayında…

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Fotoğraf Dergisi'nin 149. sayısı (Şubat-Mart) yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin 135.sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi 147. sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi 141. sayısı yayında…

149web - Fotoğraf Dergisi'nin 149. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

* Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.

* Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

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