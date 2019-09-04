İnceleme: 3 Legged Thing Trent Monopod Kit

3 Legged Thing Trent Monopod ve DOCZ ayak sabitleyici kit olarak geçen bu ürün, uçak sınıfı diye adlandırılan magnezyum alaşımlı bir yapıya sahip.

Fotoğrafla ister amatör ister profesyonel olarak uğraşan hemen herkesin ilk olarak edindiği yardımcı ekipman bir tripod olmuştur. Elbette tripodlar pek çok çekim için olmazsa olmaz ekipmanlar arasındadır. Ancak gerek taşıma zorluğu gerekse de bazı yerlerde kullanımının yasak olması gibi sebeplerle her zaman yanımızda bulunması sorun olabilir. İşte bu şartlarda iyi bir monopod hayat kurtaracaktır.

Önceki aylarda tripod modellerini incelediğimiz 3 Legged Thing markasının bu sefer sağlam ve kaliteli bir monopod modelini konuk ediyoruz. 3 Legged Thing Trent Monopod ve DOCZ ayak sabitleyici kit olarak geçen bu ürün, uçak sınıfı diye adlandırılan magnezyum alaşımlı bir yapıya sahip. Bu monopodu elinize ilk aldığınızda ve fotoğraf makinenizi üzerine takıp birkaç dakika geçirdiğinizde kalitesini ve kullanım kolaylığını hemen anlayabilirsiniz.

3 Legged Thing Trent Monopod, 2 metreye kadar yükselebiliyor. Bu haliyle dünyanın en uzun monopodlarının arasına giriyor. Tüm ayak bölümleri (4 bölüm) kapalı iken uzunluğu 61 cm. DOCZ ayak sabitleyici takılı iken en kısa uzunluğu 6-7 cm daha fazla oluyor. Taşıma kapasitesi de bir hayli fazla… 30 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor. Sadece fotoğraf makinesini değil, mikrofon, ışık, flaş gibi diğer tüm yan aksesuarları da hep birlikte sorunsuzca taşıyabiliyor. Monopod’un ağırlığı ise yaklaşık 630 gram. DOCZ bağlantısı ile ağırlığı 1130 gram oluyor.

DOCZ Ayak Sabitleyici

DOCZ, monopodlara denge ve sarsıntısız çekim için özel olarak tasarlanmış sağlam bir ayak dengeleyicisi. Alaşımlı taban yapısı, sağlam ABS üst kaplaması ile DOCZ, ister sabit, ister esnek stabil ve sağlam bir taban oluşturuyor. Bilye tutucusu 3/8″-16 dişe sahip ve böylece ekstra stabilite için dik olarak kilitlenebilir. DOCZ bacakları yukarı doğru katlanarak, taşıma için de kolaylık sağlar.

DOCZ ayak sabitleyici üzerinde bulunan bilyeli mafsal hızlıca ayarlanabildiği için ne kadar esneklikle hareket edebileceği de kontrol edilebiliyor. Böylece özellikle video çekimlerinde de esnek ve sorunsuzca kullanılabiliyor.

Monopodun en üstte bulunan büyük kauçuk kabarcıklı (Bubble Grip Teknolojisi) tutma yeri, çekim esnasında kaymayan sağlam bir tutuş sağlıyor. DOCZ’nin katlanır yapısı ile kolayca taşınabilen 3 Legged Thing Trent Monopod, sadece fotoğraf makinesiyle değil standart çift dişli yapısı ile mikrofon ya da profesyonel ışık kaynaklarıyla da kullanılabiliyor.

3 Legged Thing Trent Monopod ve DOCZ ayak sabitleyici kit, Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji tarafından pazara sunuluyor.