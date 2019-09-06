Nikon D6 Geliyor!

Nikon, Nikon D6 profesyonel DSLR fotoğraf makinesinin geliştirildiğini duyurdu.

Nikon’un bugüne kadarki en gelişmiş DSLR fotoğraf makinesi olan D6’nın geliştirilmesi, tek haneli D serisinin 20. yıl dönümüne işaret ediyor. 1999 yılında D1’in piyasaya sürülmesinden bu yana, Nikon’un amiral gemisi fotoğraf makineleri endüstrinin en gelişmiş teknolojileriyle ve Nikon’un fotoğraf makinesi geliştirme alanındaki köklü geçmişi boyunca edindiği fotoğrafçılık bilgi birikimiyle evrildi. Tıpkı selefleri gibi D6’nın geliştirilmesi de en zorlu koşullarda bile performans konusunda en üst seviyeyi isteyen profesyonel fotoğrafçıların kati taleplerine yönelik bir cevap niteliği taşıyor.

Yeni ürün geliştirmeleri, Nikon’un fotoğrafçılığa ilişkin olanakları genişletme konusundaki kararlılığının yanı sıra hem DSLR hem de aynasız fotoğraf makinesi sistemleriyle birlikte zengin objektif serisi ile fotoğrafçılık kültürüne yaptığı öncülüğü ortaya koymaktadır.