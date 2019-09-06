Nikon Z 24mm f/1.8 S

Nikon, NIKKOR Z 24mm f/1.8 S ile f/1.8 aynasız prime objektif serisini daha da genişletiyor.

Nikon, NIKKOR Z 24mm f/1.8 S ile f/1.8 aynasız prime objektif serisini daha da genişletiyor. Gelişmiş optikler, olağanüstü yakın çekim performansı ve kapsamlı hava yalıtımıyla bu tam çerçeve objektif gerçek çok yönlülük sunuyor. Engin doğa manzaralarında ve şehrin gökdelenleri arasında iyi olduğu kadar dar alanlarda da iyi olan bu objektif, farklı durumlarda inanılmaz detaylar yakalıyor.

Hızlı netleme yapan bu 24 mm prime objektif, f/1.8’lik en geniş diyafram açıklığında bile uçtan uca iyi bir keskinlik sunuyor. Yalnızca 0,25 m’lik minimum netleme mesafesi, kullanıcılara yakın çekimden sonsuza uzanan kapsamda çerçeve üzerinde kontrol olanağı sunuyor. Harika akıcı ve doğal görünümlü bir Bokeh efekti sunuyor ve geniş açılı objektifler için yaygın bir durum olan objektif parlaması ters ışık durumlarında bile etkili şekilde gideriliyor.

Tam çerçeve NIKKOR Z 24mm f/1.8 S, video çekimleri için de çok uygun. Film yapımcıları çarpıcı alan derinliğine sahip hareketli görüntüler yakalayabiliyor. Objektifin dengeli perspektifi, dar iç mekanlarda gerçekleşen röportaj çekimlerinde olduğu kadar geniş plan çekimlerde de iyi iş çıkarıyor.

Temel özelliklerin özeti:

F/1,8 geniş açılı NIKKOR Z prime objektif: Uçtan uca ultra keskin görüntüler sunan pratik, düşük ağırlıklı bu 24 mm objektif, bir sahnenin her unsurunu adeta canlıymış gibi yakalar.

S-Line: optik tasarımda bir sonraki boyut. Nikon’un yansıma önleyici Nano Kristal Kaplaması daha iyi görüntü netliği için gölgelenme ve parlamayı azaltır. Akıcı ve sessiz, çoklu netleme sistemi.

Olağanüstü yakın çekim kabiliyeti: Yalnızca 0,25 m’lik minimum netleme mesafesi, yakın çekimden sonsuza çerçevenin kontrolünün sizde olmasını sağlar. Yakın çekimde görüntü keskinliği, bu odak uzaklığına sahip muadil objektiflerinkinden üstündür.

Hava yalıtımı: Objektif gövdesinin her hareketli parçası, tozdan ve su damlacıklarından korunmak üzere yalıtılmıştır.

Film çekimleri için harika: Neredeyse sessiz AF, tam etkiyi sunmak için en sessiz anları garantilemenize olanak tanır. Kontrol halkası, sessiz diyafram kontrolü veya pozlama telafisi için kullanılabileceği gibi, manuel netleme modunda çekim yaparken de kullanılabilir.