Nikon Z Serisi Objektiflerini Genişletiyor

Nikon, f/1,2 Z serisi objektifi NIKKOR Z 50mm f/1.2 S ile ultra geniş açılı zoom objektifi NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S'i lanse ediyor.

Nikon, bugün ilk f/1,2 Z serisi prime objektifi NIKKOR Z 50mm f/1.2 S ile dünyanın en kısa tam çerçeveli f/2,8 ultra geniş açılı zoom özellikli objektifi NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S olmak üzere iki yeni NIKKOR Z serisi objektifi lanse ediyor. Bu objektiflerin her biri, sürekli büyüyen Nikon Z serisi aynasız fotoğraf makinesi sistemine önemli kabiliyetler getiriyor.

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S, Nikon Z serisinde özel bir yere sahip. Yüksek çözünürlük gücü, sabit otomatik netleme ve estetik kontrolü sayesinde bu profesyonel standarttaki prime objektif, yapı olarak efsanevi özelliklere sahip. Ayrıntılı bokeh efektlerinden ince ayrıntılı noktasal ışık kaynaklarına kadar profesyonel fotoğrafçılar, klasik 50 mm’lik odak uzaklığından yeni derinlik ve ayrıntı seviyelerinin (ister durağan görüntüler isterse video çekerken) tadını çıkarabilecekler. Bu objektif, Nikon Z objektif yuvasının olağanüstü ışık toplama kabiliyetlerinden tam olarak yararlanıyor ve f/1,2 maksimum diyafram açıklığı, alan derinliği üzerinde geniş kontrol sağlıyor.

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, “trinity” yüksek performanslı Nikon Z serisi objektiflerini tamamlıyor. İleri işleme performansı ve kompakt yapısı, bu objektifi diğerlerinden ayırıyor. Gelişmiş optik özellikler, geniş Z objektif yuvası ve tutarlı f/2,8 diyafram, prime objektiflere bile meydan okuyan, kaliteli bir performans sunuyor. Diyafram tamamen açık hâlde çekim yaparken bile kenarlara düşen ışık etkili bir şekilde kontrol edilirken, nefes kesen bir netlik sunmak için gölgelenme ve parlama engelleniyor. Fotoğrafçılar, çekim yapmak istedikleri her mimari kompozisyonun, manzaranın ve gece manzarasının tüm güzelliğini fotoğrafa yansıtabilecekler.

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

Profesyonel f/1,2 prime objektif. Ayrıntılı bokeh efekti. İnce ayrıntılı noktasal ışık kaynakları. İnanılmaz derecede uçtan uca keskinlik. Düşük ışıkta muhteşem.

Gelişmiş optik yapı. 15 grupta 17 objektif elemanı (iki ED mercek ve üç asferik mercek içerir).

Sabit otomatik netleme. Otomatik netleme hızlı, akıcı ve her zamankinden daha sessiz. Yakın mesafe çekimlerinde veya düşük alan derinliğinde çekim yaparken bile netleme alanınız keskin bir şekilde işlenir.

Dikkat çekici derecede net görüntüler. Nikon’un yansıtma önleyici Nano Kristal Kaplaması ve ARNEO kaplaması, ters ışık koşullarında bile gölgelenmeyi ve parlamayı önlüyor.

Sinematik video çekimi. Geniş maksimum diyafram açıklığı, alan derinliği üzerinde geniş kontrol sağlıyor. Netleme gürültüsü neredeyse tümüyle giderilmiştir.

Profesyonel kontroller. Kontrol halkası sessizdir ve Fn düğmesi özelleştirilebilir. OLED bilgi paneli, önemli çekim verilerini hızlı ve kolay bir şekilde onaylamanıza olanak tanır.

Hava koşullarına karşı yalıtımlıdır. Objektif gövdesinin her hareketli parçası yalıtılmıştır ve metal objektif yuvasının etrafında kauçuk conta vardır.

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

Profesyonel f/2,8 ultra geniş zoom özellikli objektif. Geniş Z objektif yuvası ve tutarlı f/2,8 diyafram, nefes kesici bir performans sunar.

Üstün optik performansı. Keskinlik, uçtan uca olağanüstüdür. Nikon’un Nano Kristal ve ARNEO Kaplaması, gölgelenmeyi ve parlamayı büyük ölçüde azaltır.

Sağlam ve güvenilir. Objektif gövdesinin tüm hareketli parçalarının etrafındaki geniş çaplı yalıtım, tozu ve nemi dışarıda tutar. Alüminyum alaşımlı objektif yuvası, dayanıklılığı artırırken ağırlığı azaltır.

Film çekimlerine hazır. Otomatik netleme, yakınlaştırma sırasında neredeyse hiç netleme gürültüsü veya netleme kayması olmaksızın sorunsuz ve sessizdir. Doğrudan objektif üzerinden hassas alan derinliği kontrolüne sahip olun.

Filtre uyumludur. Ürünle birlikte gelen objektif koruyucu ile birlikte 112 mm’lik vidalı filtreleri kullanabilirsiniz. Arka filtre yuvası, jel renkli filtrelerin kullanımına olanak tanır.