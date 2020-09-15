realme’nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu C11; şık tasarımı, geniş ekranı ve devasa pili ile bulunduğu kategoride tüketicilere uygun bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

realme’nin yeni modeli C11, sürekli şarj noktası arama endişesi duymadan gün boyu kullanabileceği giriş seviyesi telefon arayanlar için ideal bir akıllı telefon. 5000 mAh devasa bataryası ile kullanıcıları şarj derdinden kurtaran C11, yepyeni şık tasarımı ve güçlü performansı ile de gençlerin gün boyu ellerinden düşürmedikleri yeni arkadaşı olacak.

realme’nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu C11; şık tasarımı, geniş ekranı ve devasa pili ile bulunduğu kategoride tüketicilere uygun bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. 5000 mAh devasa bataryası ile 1,5 güne kadar şarj ihtiyacı duymadan kullanılabilen realme C11; kullanıcılara pil ömrü konusunda endişe duymadan konuşma, oyun oynama ve video izleme olanağı veriyor. Uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar aralıksız 21 saat film izleyebiliyor, 12 saat oyun oynayabiliyor, 169,8 saat yani dolu dolu 7 gün müzik dinleyebiliyorlar. 30 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapmaya imkan veren C11, 40 güne kadar bekleme süresi ile de rakiplerinin arasından sıyrılıyor.

Hızlı uygulama dondurma, ekran pil optimizasyonu ve AI güç tasarrufu özellikleri ile arka plan uygulama güç kullanımını azaltarak da pil dayanıklılığını artıran C11, ters şarj özelliği ile farklı cihazlarınızı mikroUSB kablosu aracılığıyla şarj etmenize de olanak veriyor. Yanmaz malzemeden yapılmış çerçevesi, paslanmaz çelik pil koruması, şarj adaptörü ve kablosundaki güvenlik izleme çipleri sayesinde C11, kullanıcıları pil patlaması gibi kazalar konusunda endişelenmekten de kurtarıyor.

6.5 inç boyutundaki büyük ekranı ve ekran gövde oranını yüzde 88,7’ye kadar çıkaran mini damla tasarımı ile realme C11, kullanıcılara mükemmel oyun, ses ve video deneyimi sunuyor. Gücünü Helio G35 işlemciden alan telefon, LPDDR4X RAM tarafından destekleniyor. LPDDR4X, önceki nesille karşılaştırıldığında genel kullanımda performansı yüzde 15, grafik performansını da yüzde 20 artırırken, güç tüketimini yüzde 17 azaltıyor.

13MP Çift Kamera

13 MP çift arka kameranı yanı sıra realme C11, 2592×1944 çözünürlükle selfie’ler çekebilen 5 MP ön kameraya sahip. Bulunduğu fiyat kategorisinde Süper Gece Manzarası’nı destekleyen ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan telefon, rakiplerinden daha net ve parlak gece fotoğrafları çekiyor. Donanım düzeyinde bokeh efekti ile çok güzel porter fotoğrafları çekilebiliyor.

“Baharat Grisi” ve “Nane Yeşili” olmak üzere 2 çekici renk seçeneği ile gelen realme C11, yeni geometrik tasarımı ile de dikkat çekiyor. Telefonun, üzerine kazınmış zarif eğriler ile çekici bir görünüm kazanan arka yüzeyi; parmak izlerini çok daha az tutuyor, çizilme ve kaymayı da zorlaştırıyor.