ColorOS 11 Tanıtıldı

OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS’in yeni versiyonu ColorOS 11’i gerçekleştirdiği online bir etkinlikle tanıttı. ‘Make Life Flow / Hayatı Akışına Bırak’ konseptiyle tanıtılan ColorOS 11, en yeni Android 11 güncellemesini kullanıcılara getiren ilk OEM işletim sistemlerinden biri olarak tarihe geçti.

ColorOS 11, kullanıcıların hayal güçlerini serbest bırakmasına ve deneyimlerini kişiselleştirmesine yardımcı olmak için benzeri görülmemiş düzeyde bir özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını, yazı tiplerini, zil seslerini ve ikonlarını oluşturabiliyor. Güncelleme aynı zamanda Android’in Karanlık Modu’nu, üç renk düzeni ve farklı kontrast seviyeleriyle geliştiriyor. Bunun yanında OPPO Relax 2.0, kullanıcıların kendi White Noise karışımlarını oluşturmalarına olanak tanırken aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden gelen geniş ve kapsamlı bir ses koleksiyonu sunuyor.

Daha fazla verimlilik

ColorOS 11, iş ve günlük kullanım verimliliğini artıran güçlü özelliklerle donatıldı. Bunlar arasında, OPPO ve Google iş birliğiyle oluşturulan ilk yenilik olan ve Google Lens tarafından desteklenen Üç Parmakla Çeviri özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde üç parmak hareketiyle çekilmiş basit bir ekran görüntüsündeki metin seçiliyor ve çevriliyor.

Başka bir yeni özellik olan Flexdrop, çoklu görevler için kolay ve sezgisel bir çözüm sağlıyor. Öncelikle oyuncular ve videoseverlere fayda sağlayacak bu özellik, kullanıcıların aynı anda video ve metin görüntüleyebilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar, yeni uygulama indirmeden de yeni bir Cihaz Kontrol menüsü aracılığıyla farklı akıllı ev cihazları arasında geçiş yapabiliyor ve bunları kontrol edebiliyor.

Pil kullanımını en üst düzeye çıkaran Süper Güç Tasarruf Modu, düşük pil durumlarında çalıştırmak üzere kullanıcıların 6 uygulama seçmesine olanak tanıyor. Bunun yanında Pil Koruması, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek dengesiz güç voltajlarında gereğinden uzun şarj süreçlerinin neden olduğu hasarların önüne geçiyor. Özellik, pil seviyesi geceleri %80’e ulaştığında şarjı akıllıca duraklatıyor ve kullanımdan sonra kaldığı yerden devam ederek kullanıcılar uyandığında tam şarj sunuyor.

Hayatı akışına bırakan ekran

Yüksek kare hızları, sektör için olumlu bir gelişme olsa da akıllı telefonlar genellikle bu nedenle gecikmeler ve takılmalar yaşıyor. Bunun önüne geçmek için ColorOS 11, OPPO’nun tescilli gecikme azaltma motorunu Quantum Animation ile birleştiren UI First 2.0’ı tanıttı. Bu yenilik, RAM kullanımını %45, tepki oranını %32 ve kare hızını %17 artırıyor.

Ayrıca, AI Uygulama Ön Yükleme, en çok kullanılan uygulamaları önceden yüklemek için kullanıcı davranışını öğrenerek yükleme sürelerini kısaltıyor. SuperTouch ise kullanıcı senaryolarını akıllı bir şekilde tanımlıyor ve dokunma tepki hızını buna göre optimize ederek sistem akıcılığını artırıyor.

Daha fazla gizlilik

ColorOS 11, Android 11’in yeni eklenen gizlilik seçeneklerini içerirken bir dizi ek gizlilik koruması ve veri güvenliği özellikleri de sunuyor. Private System uygulamaların ve verilerin ikinci bir sürümünün orijinalinden bağımsız olarak çalıştığı ayrı bir sistem oluşturuyor ve yalnızca ayrı bir parmak izi taraması veya parola ile erişilebiliyor.

Uygulama Kilidi için oluşturulan yeni bir kısayol, kullanıcıların uygulamaları şifre, parmak izi veya yüz doğrulama yoluyla kilitlemesini sağlıyor. İzin sistemi, uygulama kapatıldığında kamera, mikrofon ve konum erişimini sıfırlayan değiştirilebilir izinlerle geliştirildi. Bunların yanında, otomatik sıfırlama izinleri, uzun süredir kullanılmayan uygulama izin ayarlarını varsayılana döndürüyor. Kapsamlı depolama, kötü amaçlı uygulamaların diğer uygulamaların verilerine erişmesini önlemek için telefon verilerine erişimi kısıtlıyor ve bunu yapmak için kullanıcı izni istiyor.